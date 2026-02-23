Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Новый образец лёгкого самолёта ЛМС-901 «Байкал» с двигателем ВК-800 совершил свой первый полёт
Первый полёт составил всего 10 минут.

Лёгкие многоцелевые самолёты ЛМС-901 «Байкал» потихоньку готовятся к началу серийного производства, которому в обязательном порядке предшествуют многочисленные испытания. Чтобы ускорить процесс испытаний, их проводят параллельно на нескольких опытных образцах самолётов, и вот сегодня пресс-служба «Уральского завода гражданской авиации» («УЗГА») сообщила об успешном прохождении третьим лётным образцом «Байкала», оснащённым отечественным двигателем ВК-800, своего первого испытательного полёта.

Может быть интересно

Источник изображения: «Уральский завод гражданской авиации» («УЗГА»).

Продолжительность первого полёта была небольшой — всего 10 минут. За это время самолёт поднялся на высоту 300 метров и развил скорость 190 км/ч. Впереди у «Байкала» с двигателем ВК-800 ещё большая череда испытаний, ведь начались они совсем недавно: в декабре прошлого года.

Напомним, что ЛМС-901 «Байкал» призван заменить собой уже давным-давно морально устаревшие самолёты данного класса. Такие, например, как Ан-2. Таких самолётов российскому внутреннему рынку нужны сотни, если не тысячи, и пока главный вопрос заключается в том, способна ли авиастроительная отрасль такой запрос удовлетворить

#россия #экономика #авиация #промышленность #самолеты #авиастроение #гражданская авиация #самолёты #«байкал»
