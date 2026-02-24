Злоумышленника уже удалось поймать.

В связи с заметным ростом стоимости компьютерных комплектующих некоторые злоумышленники воруют дорогостоящие видеокарты, чтобы затем перепродать их с целью собственной выгоды — в частности, в Южной Корее мужчина похитил три топовые видеокарты, пишет издание VideoCardz со ссылкой на материал Newsis.

Источник фото: VideoCardz/Newsis

Сообщается, что злоумышленник проник в магазин, разбив стеклянную дверь, а затем похитил несколько высокопроизводительных видеокарт, что запечатлели камеры видеонаблюдения. Чуть позже в ходе расследования сотрудники полиции выяснили, что общая сумма похищенных видеоадаптеров составила около 20 млн южнокорейских вон (примерно 13 800 долларов США).

Спустя день предполагаемый похититель был найден — им оказался мужчина в возрасте около сорока лет. При этом часть товара уже была реализована, поэтому полиции придётся отследить местонахождение видеокарт.

В материале Newsis было указано, что среди украденных моделей фигурировали GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080, хотя журналисты VideoCardz задаются резонным вопросом относительно их завышенной стоимости, предполагая, что в список пропавших могла попасть MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z.

