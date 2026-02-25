Пенсия Фила Спенсера, бегство Сары Бонд и возвеличивание Аши Шарма подаются как плановое изменение внутри игрового подразделения Microsoft. Но как только начинаешь смотреть шире, на поверхность выползают разные нюансы. Вопрос сегодня упирается не в руководство Xbox, а в само существование игрового направления. Слишком много сигналов, говорящих про глобальный слом былых заслуг.

Предисловие

Моё мнение об игровом подразделении Microsoft за последние 10 лет ни разу не менялось: оно было чётким, однозначным и относительно негативным. За время деятельности Фила Спенсера лишь Xbox One X вызывал тёплые чувства, во всём остальном видел корпоративный антипотребительский этикет. Не было ни одного события, направленного на помощь геймеру и поддержание доброго имени Xbox.

С 20 февраля 2026 года в сети творится настоящая вакханалия. Видимо, отставка была неожиданной, и «проплаченные СМИ» не знают, как себя вести и облагораживать нового босса игрового подразделения. Более того, повторяется ситуация с Доном Мэттриком. Сегодня кратко напомню дела давно минувших дней, так как многие не понимают реальную ситуацию и почему моё мнение о консолях Sony намного лучше, чем о «коробоксе».

Том Уоррен обвинил Сару Бонд в провале Xbox

Это самый главный пост последней недели. Именно он показывает направление внутрикорпоративного ветра и реальную ситуацию. Пока остальные вешают мишуру и мечутся из стороны в сторону, онлайн-издание The Verge, судя по всему, отрабатывает свои чемоданы. Уже неоднократно говорил и повторюсь снова: «Любая новость о консолях Xbox от Джеза Кордена, Тома Уоррена и Джейсона Шрайера — это слова самой Microsoft». Именно через них прощупывается и формируется общественное мнение.





Многих независимых блогеров сильно удивило, что в создании рекламной кампании «Это всё Xbox» виноват один человек. Дело в том, что «играй везде», создание мобильного магазина, «Подписка XGP на PC», облачный гейминг появились задолго до новой инициативы. Сара Бонд лишь объединила наметившиеся тенденции и сделала скоординированный шаг. Она действовала чётко по наметившемуся плану из далёкого 2016 года.

Фил Спенсер в виде маскота

Перед написанием данного материала проверял старые записи и был удивлён одним маленьким фактом. Фил стал руководителем игрового направления 1 апреля 2014 года. Особенность данного события состоит в том, что его назначил Сатья Наделла. Только история на этом не заканчивается. Сам индиец стал главой Microsoft в феврале 2014 года. До назначения Фила они вместе не работали и не пересекались. Можно сказать, что Фил оказался случайным человеком, а не выдвиженцем.

Если покопаться глубже, то окажется, что Стив Балмер летом 2013 года, после легендарной презентации на E3, выгнал на мороз всю верхушку Xbox. Дал пинок всем причастным. «Свой парень» оказался в нужное время в нужном месте и не говорил лишнего.

Запуск Xbox One в ноябре 2013 года

Для многих окажется откровением, но на момент запуска игрового устройства в Xbox не было высшего руководства и менеджмента. Более того, Стив Балмер объявил о своём уходе в августе 2013 года, и главным событием для игрового направления никто не руководил. Вообще никто. У подразделения не было ни своего руководства, ни высшего начальства. Об этом не говорят, упоминают лишь «тв-тв-тв». Яркий пример обмана общественности.

Анонс Xbox Series S в сентябре 2020 года

Для наглядности событий далёкого прошлого решил вспомнить дела более близкие к сегодняшнему дню и задам читателям простой вопрос: «А вы помните, как анонсировали бюджетную консоль текущего поколения? Какой была презентация? Как её представили? Какие были особенности?» Это наглядный пример того, что люди забывают о событии буквально через пару месяцев вне зависимости от глобальности происходящего. Фишка состоит в том, что поклонникам консоли было с высокой колокольни на «тв-тв-тв», и они сломя голову побежали за устройством в магазин, а остальные к моменту обращения в торговую точку уже не знали или не помнили о событиях E3 2013.

Для тех, кто задался вопросом про Xbox Series S и особенности анонса: ролик с презентацией выкрали из Microsoft и выложили в сеть за три недели до официального анонса. Вы помните такие подробности?

Дон Мэттрик и «тв-тв-тв» на E3 в 2013 году

Уже писал ранее о событии, но напомню для новеньких. Проблема была не в презентации, а в событиях до неё. Выставка стала последней каплей. В апреле 2013 года креативный директор Microsoft Studios Адам Орт опубликовал твит с хештегом «Смирись с этим» и вызвал тотальную бурю возмущений за пару месяцев до выставки. На самой выставке лишь подтвердили его слова: обязательный онлайн, лицензии, привязка.

Более подробно писал о событии в этом материале:

Как хештег «Смирись с этим» едва не утопил Xbox и выставил надменность Microsoft напоказ

Хештег «Смирись с этим» для Xbox

Никакого «тв-тв-тв» не было. Упор на телевидение появился заметно позже. Скажу больше — эта утка намеренно была введена в оборот, чтобы выставить Фила Спенсера спасителем Xbox: мол, он с геймерами, а предыдущий руководитель думал о чём-то другом и непонятном.

Xbox One от Дона Мэттрика против Xbox One от Фила Спенсера

Средства массовой информации любят воздействовать на умы геймеров, а если они освещают события только с одной точки зрения, то создаётся определённая картина мира. С 2014 года не было ни одной крупной публикации в защиту Дона, зато валом — в защиту Фила. А между тем я, как «диванный эксперт», смею утверждать, что решение первого было намного более продуманным и дальновидным.

Xbox One от Фила Спенсера — это то же самое, что PlayStation, только слабее, по той же цене, без громких релизов и эксклюзивов.

Xbox One от Дона Мэттрика было дороже конкурента, но вокруг него была выстроена своя экосистема с несколькими гимиками. Сенсор Kinect 2.0 выступал как уникальная особенность, оболочка и разъёмы на консоли позволяли прозрачно интегрировать устройство в домашнюю среду.

Сенсор Kinect 2.0 — сегодня многие любят говорить, что это бесполезное устройство и у многих оно лежит на шкафу. Правда, забывают уточнить, что его перестали поддерживать и выпускать к нему игры буквально через 6 месяцев после старта. Думаю, на шкафу окажется любое устройство без поддержки. Этот аргумент никак не делает его «бесполезным» с первоначальным позиционированием.

Первоначальная консоль была продуманным устройство «от и до» с четким позиционированием на рынке. Это было готовое решение с уникальными свойствами. После мы получили обрезок без каких-либо приимуществ.

Травля Дона Мэттрика после ухода из Xbox

Самый главный аргумент моего негативного отношения к Филу Спенсеру вообще и консолям Xbox в частности. Возможно, вы не замечали, но последние 12 лет вся политика игрового подразделения строилась на фразе: «Дон Мэттрик всё разрушил, а Фил Спенсер старается изо всех сил и вытягивает устройство из бездны». Любой косяк, любая проблема — это виноват Дон Мэттрик, а мы стараемся и всё исправляем после него. И так 12 лет подряд. Абсолютно весь период правления Фила строился на «исправлении тв-тв-тв» на давно забытой презентации.

Для тех, кто не в курсе: Nintendo косяк с Wii U исправила за два года. Или iMac G3 с приходом Джобса снова сделал Apple великой. Первый iPhone не был первым, мобильное подразделение возродилось после тотального провала Motorola ROKR. Чтобы исправить косяки, нужно пару лет, а не двенадцать.

Сара Бонд — удобная груша для битья

Буквально через пару дней после ухода руководителя Xbox мы наблюдаем повтор ситуации с Доном Мэттриком. «Тело» ещё не успело остыть, а на него уже спихивают все грехи. Большому числу геймеров она не нравилась. Многие были недовольны её решениями, но у нее был план. Хороший или плохой — не имеет значения. Был четкий план. В этот план начали вставлять палки. Сомневаюсь что по плану было поднятие стоимости консолей, а потом подписки.

Уже отмечал в прошлом, но повторюсь: Фила и Сару хорошенько попросили уйти. Остаётся вопрос: «Почему, кто и с какой целью?»

Облизывание Аши Шарми со всех сторон

Судя по всему, назначение нового главы игрового направления было внезапным не только для общественности, но и для подконтрольных средств массовой информации. Я много работал в аудите и общался с бесчисленной армией руководителей всех мастей. И, глядя на назначенца, возник ряд неудобных вопросов.

Аша Шарми — высококлассный специалист по оптимизации расходов и росту предприятий. В перечне её заслуг много удачных кейсов. Но есть нюанс. Все кейсы — это приход на стадии роста, и не требовалось ничего делать. Xbox сегодня не просто в стадии падения, он в неконтролируемом пике. Стабилизация падения сильно отличается от расширение роста.

Месяц назад Аша Шарми завела аккаунт в Xbox и успела набрать 10 000 очков в профиле. На подобное достижение нужно 300–500 часов чистого времени. Для человека, впервые взявшего геймпад в руки, это время стоит умножать вдвое. К чему был цирк с профилем, мне непонятно. Геймеры видят манипуляции. Джиму Райану и Дагу Боузеру не надо было ничего доказывать.

Отсутствие какой-либо связи с игровым направлением. Кому-то может показаться, что руководитель не обязан играть — его дело управлять. Но фишка состоит в том, что он должен понимать, чем отличается Redfall от Killzone, и заключать контракты, финансировать нужные проекты. Чувствовать потребность аудитории.

Дружба с Хидео Кодзимой. Я могу представить Фила Спенсера в неформальной обстановке с чашечкой саке, обсуждающего будущую игру с гением игрового мира и суммы финансирования данного начинания. Но вот новый руководитель даже в самых смелых фантазиях не помещается в подобные рамки. Между топ-менеджерами есть не только официоз. Многое решается неформально. Непонятная девочка физически не сможет поддержать разговор в подобной ситуации. У нее нулевой авторитет не только перед геймерами, но и главами крупных студий.

Торпедирование подразделения Xbox

У игрового направления огромный запас прочности, но в последнее время от него требуют невозможного. В момент, когда платформу нужно спасать, из неё выжимают последние капли. Вместо стабилизации положения её в прямом смысле сливают в отхожее место.

Впереди выпуск нового поколения Xbox. Самого дорогого и передового. В самый сложный момент технологической истории. И в это время назначают руководителя, целью которого является оптимизация расходов и сокращение затрат. Два разнонаправленных вектора.

Послесловие

Мне грустно от осознания происходящего. Более нелепого руководителя мне и представить сложно. Хоть Фил Спенсер и Сара Бонд не были лучшими из лучших, но у них были связи и опыт, свой план и видение. Сейчас приходит новичок во всех смыслах данного слова. С нулевым пониманием. Грустно не от того, что платформа Xbox исчезнет, а от масштаба разрушений, которые она принесёт вместе с собой.