Стоимость может неприятно удивить геймеров.

До официального дебюта следующей части игровой серии Grand Theft Auto осталось ещё несколько месяцев, но геймеры уже сейчас строят догадки относительно её стоимости, а свежая утечка может дать ответ на данный вопрос. Как сообщает издание NotebookCheck, популярный магазин Loaded, торгующий цифровыми товарами, судя по всему, по ошибке указал цены на GTA 6 для Xbox и ПК, после чего спешно удалил данные, но журналисты Insider Gaming успели сделать скриншот страницы.

Может быть интересно

Источник фото: NotebookCheck/Rockstar Games

Как было указано на сайте Loaded, стоимость цифровой версии Grand Theft Auto VI для Xbox Series X/S составит 90 фунтов стерлингов, а для ПК — 61 фунт стерлингов. Если информация подтвердится, то для США ценник может достигнуть 100 долларов, о чём ранее говорили некоторые эксперты.

Источник фото: NotebookCheck/Insider Gaming

Впрочем, информация о стоимости GTA VI, случайно появившаяся на сайте, может быть предварительной, а окончательные цены, возможно, будут скорректированы перед запуском игры. В настоящее время дебют Grand Theft Auto 6 на приставках ожидается в ноябре текущего года, тогда как релиз на ПК может состояться спустя несколько месяцев, то есть в 2027 году.