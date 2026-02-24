Сайт Конференция
breaking-news
Популярный магазин по ошибке указал возможную цену GTA 6 для ПК и Xbox на своём сайте
Стоимость может неприятно удивить геймеров.

До официального дебюта следующей части игровой серии Grand Theft Auto осталось ещё несколько месяцев, но геймеры уже сейчас строят догадки относительно её стоимости, а свежая утечка может дать ответ на данный вопрос. Как сообщает издание NotebookCheck, популярный магазин Loaded, торгующий цифровыми товарами, судя по всему, по ошибке указал цены на GTA 6 для Xbox и ПК, после чего спешно удалил данные, но журналисты Insider Gaming успели сделать скриншот страницы.

Источник фото: NotebookCheck/Rockstar Games

Как было указано на сайте Loaded, стоимость цифровой версии Grand Theft Auto VI для Xbox Series X/S составит 90 фунтов стерлингов, а для ПК — 61 фунт стерлингов. Если информация подтвердится, то для США ценник может достигнуть 100 долларов, о чём ранее говорили некоторые эксперты.

Источник фото: NotebookCheck/Insider Gaming

Впрочем, информация о стоимости GTA VI, случайно появившаяся на сайте, может быть предварительной, а окончательные цены, возможно, будут скорректированы перед запуском игры. В настоящее время дебют Grand Theft Auto 6 на приставках ожидается в ноябре текущего года, тогда как релиз на ПК может состояться спустя несколько месяцев, то есть в 2027 году.

#gta 6
Источник: notebookcheck.net
