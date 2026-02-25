Сайт Конференция
breaking-news
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-3770 с 16 ГБ ОЗУ DDR3 и GTX 1060 3 ГБ в популярных играх
Энтузиаст YouTube-канала tronger показал возможности бюджетного ПК в популярных играх

Ценники компьютерных комплектующих продолжают увеличиваться, что заставляет целый ряд геймеров ожидать лучших времён, пока довольствуясь сборками прошлых лет — один из таких ПК протестировал энтузиаст YouTube-канала tronger, показав его возможности в популярных играх.

Может быть интересно

Источник фото: tronger/YouTube

Сборка включала в себя настольный процессор Intel Core i7-3770, обладающий 4 ядрами и 8 потоками с тактовой частотой до 3,9 ГГц, видеокарту GeForce GTX 1060 с объемом памяти 3 ГБ и 2x8 ГБ оперативной памяти DDR3-1600. В играх тестируемый ПК смог обеспечить следующие показатели частоты кадров/1% low:

  • Fortnite (1080p, средние настройки графики) – 160 fps/58 fps
  • Counter-Strike 2 (960p, средние настройки) – 116 fps/70 fps
  • Valorant (1080p, средние настройки) – 179 fps/91 fps
  • PUBG: Battlegrounds (1080p, низкие настройки) – 84 fps/19 fps
  • Minecraft (1080p, настройки Fancy) – 70 fps/32 fps
  • Forza Horizon 5 (1080p, средние настройки) – 74 fps/53 fps
  • Delta Force (1080p, средние настройки) – 71 fps/35 fps
  • Ghost of Tsushima (1080p, средние настройки) – 54 fps/30 fps
  • Elden Ring (1080p, средние настройки) – 47 fps/35 fps
  • God of War (1080p, средние настройки, FSR Quality) – 65 fps/41 fps
  • Grand Theft Auto V (1080p, очень высокие настройки) – 93 fps/54 fps
  • Red Dead Redemption 2 (1080p, низкие настройки) – 65 fps/55 fps
  • Marvel's Spider-Man Remastered (1080p, очень низкие настройки) – 57 fps/38 fps

В целом, ПК с Core i7-3770 и GTX 1060 3 ГБ позволяет насладиться игровым процессом целого ряда современных игр, хотя для этого требуется снизить настройки графической составляющей в подавляющем большинстве из них. Кроме того, в процессорозависимых играх, таких как PUBG: Battlegrounds, в некоторых сценах могут наблюдаться «просадки» fps.


#geforce gtx 1060 #core i7-3770
Источник: youtube.com
