По его мнению, компания хочет сосредоточиться на основных направлениях своего бизнеса и искусственном интеллекте

Основатель Xbox Шеймус Блэкли (Shamus Blackley) дал интервью изданию GamesBeat, в котором раскритиковал стратегию компании Microsoft и высказал мнение о новом генеральном директоре подразделения Xbox Аше Шарме (Asha Sharma). По его словам, её задача будет состоять в том, чтобы максимально безболезненно отправить Xbox в мир иной, поскольку Microsoft больше интересует искусственный интеллект, чем видеоигры.

По мнению Блэкли, глава Microsoft Сатья Наделла уверен, что искусственный интеллект постепенно подомнёт под себя все направления деятельности, в том числе видеоигры. Сейчас перед компанией стоит задача сделать все бизнес-подразделения максимально эффективными при работе в мире искусственного интеллекта.

Геймеры опасаются, что компания скоро прекратит производство игровых консолей. Вероятность этого считается достаточно высокой, поскольку продажи падают, а выпускаемые принадлежащими Microsoft студиями игры являются мультиплатформенными.