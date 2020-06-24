Штангенциркуль

Штангенциркуль используются для проведения измерений внешних и внутренних размеров, а также, с помощью глубиномера можно измерять глубины и уступы. Данная модель имеет повышенную точность и минимальную погрешность. Штангенциркуль имеет цифровой дисплей, что очень удобно при измерении, работает от аккумуляторной батарейки. Данный товар пользуется большим спросом у покупателей и был заказан более 15000 раз.

US $10.39 - 11.69

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Сумка для инструмента

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Для тех, кто любит порядок во всем, предлагаю сумку для инструментов. Данная модель изготовлена из качественного водонепроницаемого материала. Продавец предлагает несколько моделей разных габаритов на ваш выбор. Сумка объемная, очень много карманов снаружи и внутри, закрывается на молнию, дно пластиковое.

US $17.29 - 35.49

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Лазерный дальномер

Лазерный дальномер разработан для точного измерения расстояния. Он поставляется с функцией измерения площади, объема, сложения и вычитания. Данная модель дальномера может хранить до 30 измерений в собственной памяти. Дальномер прост в эксплуатации. Продавец предлагает дальномеры с максимально измеримым расстоянием от 40 до 120 метров. Лазерный дальномер станет хорошим помощником вам при выполнении строительных работ, как дома, так и на работе.

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US $15.72 - 33.57

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Автомобильное зарядное устройство

Данная модель зарядного устройства работает, как беспроводное зарядное устройство и держатель для смартфона. Беспроводное автомобильное зарядное устройство обеспечивает быструю зарядку для вашего телефона, мощность зарядки составляет 15 W. Автомобильный держатель может фиксировать все смартфоны с шириной до 80 миллиметров.

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US $29.99

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Мультитул WORKPRO

Фирма WORKPRO поставила на рынок отличный мультитул с широким функционалом. Инструмент объединяет в себе нож, пилу, ножницы, консервный нож, многофункциональные плоскогубцы и еще много другого. Такой набор пригодится вам на отдыхе на рыбалке и станет незаменимым помощником по домашним делам. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество. Изготовлен набор из качественного материала.

US $16.99 - 28.99

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Паяльная станция

Данный товар идеально подойдет для тех людей, которые привыкли все делать своими руками. Паяльная станция имеет двойной цифровой дисплей для отображения точной температуры. Чрезвычайно низкий уровень шума и компактный дизайн. Имеется функция автоматического охлаждения для защиты нагревателя горячего воздуха. Паяльная станция имеется отдельные выключатели на фен и паяльник, что очень удобно при работе, а также дополнительно можно заказать различные расходные материалы и удобные пинцеты.

US $36.07 - 59.85

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Пусковой стартер для авто

Фирма Baseus, которая зарекомендовала себя хорошей качественной продукцией, предлагает пусковой стартер для авто. С данным стартером вы заведете свой автомобиль без проблем в любое время года, в случае если вас подвел штатный аккумулятор. Устройство работает при низких температурах до -40 градусов. Данная модель подходит как для бензиновых автомобилей, так и дизельных транспортных средств с объемом двигателя менее 2,5 литра. Устройство имеет четыре индикатора, емкость батареи составляет 8000 мАч, а пусковой ток составляет 800 А.

US $44.53

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Кабель для зарядки

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Данная модель кабеля имеет прочную нейлоновую оплетку и светодиодный индикатор. В продаже имеются различные разъемы, которые подойдут для вашего смартфона. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество. Длина провода один метр, что очень удобно при зарядке. Также стоит отметить хорошие магниты на разъеме, товар ужу заказали более 11000 покупателей.

US $0.94 - 3.78

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