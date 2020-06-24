Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: лазерный дальномер, сумка для инструмента и многое другое
Штангенциркуль
Штангенциркуль используются для проведения измерений внешних и внутренних размеров, а также, с помощью глубиномера можно измерять глубины и уступы. Данная модель имеет повышенную точность и минимальную погрешность. Штангенциркуль имеет цифровой дисплей, что очень удобно при измерении, работает от аккумуляторной батарейки. Данный товар пользуется большим спросом у покупателей и был заказан более 15000 раз.
US $10.39 - 11.69
Сумка для инструмента
US $17.29 - 35.49
Лазерный дальномер
Лазерный дальномер разработан для точного измерения расстояния. Он поставляется с функцией измерения площади, объема, сложения и вычитания. Данная модель дальномера может хранить до 30 измерений в собственной памяти. Дальномер прост в эксплуатации. Продавец предлагает дальномеры с максимально измеримым расстоянием от 40 до 120 метров. Лазерный дальномер станет хорошим помощником вам при выполнении строительных работ, как дома, так и на работе.
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US $15.72 - 33.57
Автомобильное зарядное устройство
Данная модель зарядного устройства работает, как беспроводное зарядное устройство и держатель для смартфона. Беспроводное автомобильное зарядное устройство обеспечивает быструю зарядку для вашего телефона, мощность зарядки составляет 15 W. Автомобильный держатель может фиксировать все смартфоны с шириной до 80 миллиметров.
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US $29.99
Мультитул WORKPRO
Фирма WORKPRO поставила на рынок отличный мультитул с широким функционалом. Инструмент объединяет в себе нож, пилу, ножницы, консервный нож, многофункциональные плоскогубцы и еще много другого. Такой набор пригодится вам на отдыхе на рыбалке и станет незаменимым помощником по домашним делам. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество. Изготовлен набор из качественного материала.
US $16.99 - 28.99
Паяльная станция
Данный товар идеально подойдет для тех людей, которые привыкли все делать своими руками. Паяльная станция имеет двойной цифровой дисплей для отображения точной температуры. Чрезвычайно низкий уровень шума и компактный дизайн. Имеется функция автоматического охлаждения для защиты нагревателя горячего воздуха. Паяльная станция имеется отдельные выключатели на фен и паяльник, что очень удобно при работе, а также дополнительно можно заказать различные расходные материалы и удобные пинцеты.
US $36.07 - 59.85
Пусковой стартер для авто
Фирма Baseus, которая зарекомендовала себя хорошей качественной продукцией, предлагает пусковой стартер для авто. С данным стартером вы заведете свой автомобиль без проблем в любое время года, в случае если вас подвел штатный аккумулятор. Устройство работает при низких температурах до -40 градусов. Данная модель подходит как для бензиновых автомобилей, так и дизельных транспортных средств с объемом двигателя менее 2,5 литра. Устройство имеет четыре индикатора, емкость батареи составляет 8000 мАч, а пусковой ток составляет 800 А.
US $44.53
Кабель для зарядки
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Данная модель кабеля имеет прочную нейлоновую оплетку и светодиодный индикатор. В продаже имеются различные разъемы, которые подойдут для вашего смартфона. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество. Длина провода один метр, что очень удобно при зарядке. Также стоит отметить хорошие магниты на разъеме, товар ужу заказали более 11000 покупателей.
US $0.94 - 3.78
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