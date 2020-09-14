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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - блютуз-держатель для смартфона, ирригатор для полости рта, гибридные умные часы и другие

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Блютуз держатель для смартфона

Это приспособление можно называть по-разному, но суть простая - в этот холдер вставляется смартфон, холдер по блютуз соединяется с ним. В результате получается удобная ручка для нормального хвата с кнопкой спуска затвора камеры. Использование держателя сделают процесс съемки на камеру смартфона гораздо удобнее.


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Цена 11,27 $


Ирригатор полости рта

Аккумуляторный  ополаскиватель полости рта с емкостью для воды объемом 300 мл позволяет быстро и эффективно удалить остатки пищи с зубов. Емкости аккумулятора хватает на 10-12 дней при двухразовом использовании в течение дня. В наборе две насадки для двух человек.

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Цена 18,00 $


Гибридные умные часы Zeblaze

Стильные часы от флагмана индустрии умных часов Zeblaze от других умных часов отличаются гибридной конструкцией. Внешне они выглядят как обычные часы со стрелочным механизмом. Однако, как все умные часы, снабжены датчиками и передают информацию на смартфон. В приложении выбираются режимы шагомера, измерения давления, пульсомера, монитора сна, уведомления и т.д. и т.п. Часы водонепроницаемые, автономность работы в режиме часов 3 года, в связке со смартфоном 7 дней.  Корпус сделан из нержавеющей стали с поликарбонатным покрытием.

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Цена 28,19 $


Малогабаритная WiFi камера

Маленькая WiFi камера может применяться для охраны помещения, как видеоняня, как видеорегистратор и т.д. Камера умеет определять движение в кадре и присылать сообщение на смартфон владельца. Съемка ведется с разрешением 1080Р. Аккумулятор емкостью 520 мАч позволяет автономно работать камере в течении 1,5 часа, ведя запись на карту памяти.


Цена 28,04 $


Вакуумный упаковщик

Вакууматор позволит сохранить продукты свежими на протяжении длительного времени. Тем, кто любит готовить гаджет также может быть полезен - рецептов приготовления блюд в оболочке, без потери полезных качеств продуктов, масса. Мясо получается сочным, приготовляется в собственном соку.


Цена 34,21 $

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Теги

умные часы селфи камера wifi вакуумный упаковщик smart часы блютуз ирригатор камера видеонаблюдения триммер
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》Но остается неизвестной температура графического чипа и температура модулей памяти.《 Какая разница, какая температура у модулей памяти? Почему не жёсткого диска или VRM?
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