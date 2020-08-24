



Многофункциональный цифровой детектор Lomvum

Как повесить картину, часы, крепление телевизора и т.д. на стену и не попасть в проводку или трубу? Ну, можно иметь точный план коммуникаций. А как не попасть в арматуру при бурении и не наделать кучу лишних отверстий? И в том и другом случае лучше воспользоваться специальным цифровым детектором проводки, арматуры и дерева. Перед сверлением прибор легко покажет скрытые от глаз рейки, металлический профиль, арматуру, трубы и провода.

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Цена 22,48 $

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Кардридер Baseus

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Компактный кардридер Baseus USB 3.0 рассчитан на работу с SD и TF картами памяти. Кардридер двухсторонний - один порт USB, второй TypeС. Корпус сделан из алюминиевого сплава, индикатор информирует о режиме работы. При отменном качестве, стоит чуть дороже разных ноунейм.









Цена 10,59 $

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Бустер поясничной поддержки

Существенно облегчить вождение автомобиля или работу за компьютером поможет сетчатая упругая накладка на сиденье, которое поддерживает поясничный отдел и снимает нагрузку. Дополнительно бустер снабжен зоной массажа.





Цена 3,73 $

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Квадрокоптер Visuo XS816

Весело и познавательно провести время с ребенком поможет квадрокоптер с двойным управлением: можно "летать" с пульта управления, а можно с помощью смартфона. Дрон оснащен двумя камерами с разрешением 1080P или 4K и оптической системой стабилизации курса, что делает управлением простым. Кроме того, дрон распознает жесты рук - делает снимок, снимает видео, садится на руку. Безголовый режим упрощает обучение управлением.





Цена 35,99 $

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Настольная LED лампа

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Наверное лучшая светодиодная лампа в номинации мощность и настройка углов наклона. Мощность светильника 11-15 Ватт, что редкость для настольных ламп. Разумеется присутствует регулировка яркости (5 уровней) и цвет свечения (4 уровня). Управление сенсорное. Есть таймер отключения на 60 минут и порт USB для зарядки гаджетов от лампы. И неоспоримое удобство -четыре шарнира в конструкции лампы, которые позволяют поворачивать светильник вокруг оси на 180 градусов, наклонять светильник на 140 градусов, штатив на 40 градусов и поворачивать штатив на 180 градусов!





Цена 42,21 $

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