Современная зажигалка в стильном металлическом корпусе со встроенным фонариком. Работает в любую погоду. Для регулировки пламени предусмотрено несколько режимов. Подойдет для подарка. Доставка быстрая.

Цена: US $12.81

Определить источник постоянного шума и вибрации в автомобиле, например, в двигателе или системе охлаждения вам поможет данный инструмент. С его помощью вы сможете дотянуться до труднодоступных мест. Изготовлен из металла и пластика. Полезный инструмент за небольшую стоимость.

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Цена: US $2.21 - 4.42

Современное устройство не требующее питание, способно увеличить картинку с вашего телефона в несколько раз. Качество изображения остается прежним. Конструкция складная. Гаджет не займет много места в вашей сумке или рюкзаке. Идеальный вариант для людей, у которых постоянно устают глаза от просмотра изображений или видео на телефоне.





Цена: US $0.47

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Беспроводная клавиатура с тачпадом и стильной подсветкой. С ее помощью вы сможете управлять другими устройствами не вставая с дивана. Синхронизируется посредством Bluetooth. Радиус действия работы составляет 10 метров. Корпус пластиковый с прорезиненными кнопками. Легко и удобно лежит в руках. Предусмотренно много мультимедийных кнопок.





Цена: US $6.08





Бюджетная игровая мышь дешевая с поддержкой макросов и RGB-подсветкой. Разрешение настраиваемое максимально 7200 dpi. В комплекте: мышка, инструкция пользователя и диск. Размер: 125x70x33 мм.

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Цена: US $14.06 - 22.77

Данное устройство позволяет подключиться к аудиосистеме через разъём 3.5мм или 2Rca и прослушивать музыку через Bluetooth канал с различных гаджетов. Работает на расстоянии 10 метров. В ресивере встроенный кодек aptX.





Цена: US $14.87 - 23.62

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