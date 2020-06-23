Усилитель Sabaj A3 в металлическом корпусе и поддержкой Hi-Res (24 бита 96 кГц). Размер: 106x119x36 мм. Синхронизируется с другими устройствами посредством bluetooth 4.2, также предусмотрен порт USB и AUX. Интерфейс понятный с множеством дополнительных настроек. Есть возможность ручной настройки высоких и низких частот в пределах от -12 до 12 Дб. Вес: 427 г.

Цена: US $119.99

Ультразвуковой увлажнитель воздуха от компании Xiaomi. В комплект поставки входит: увлажнитель, несколько брошюр, USB-microUSB и 2 сменных фильтра. Благодаря компактному размеру его удобно брать с собой, например, можно использовать в салоне автомобиля. Емкость 185 мл, испарения 30 мл/ч.

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Цена: US $12.28

Популярная модель беспроводных наушников, которая полюбилась пользователям за хороший звук и автономность работы (6 часов). Емкость аккумулятора в зарядном кейсе составляет 600 мАч. Наушники имеют стандартные характеристики, подходят для ежедневного использования. Синхронизируются со смартфоном при помощи Bluetooth 5.0, есть поддержка AAC.





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Цена: US $21.69

Детские проводные наушники с ярким дизайном и ограничителем до 85 дБ, который предусмотрен для защиты слуха вашего ребенка. Оснащены дополнительным разъемом 3.5-мм для совместного прослушивания музыки. Уникальная конструкция позволяет сгибать наушники как вам угодно.





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Цена: US $17.72 - 29.01

Яркий набор батареек из 5 разных цветов, которые, в какой-то степени, оживляют батарейки. Поставляются в специальном прозрачном кейсе, в котором вмещаются 10 шт. Предусмотрено четыре степени защиты. Имеют длительный срок эксплуатации, полностью безопасны для окружающей среды.





Цена: US $8.21 / набор

Стильный чехол для кредитных карт получил современный дизайн. Такой чехол дoпoлнит cтиль coвpeмeннoгo чeлoвeкa. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава. Надежно удерживает карты внутри, для извлечения достаточно нажать на кнопку на корпусе.

Цена: US $8.79

Устройство компактного размера 13×7 см оснащено 5 ваттным динамиком и пассивным излучателем. Емкость аккумулятора 400 мАч, этого вполне достаточно для работы на протяжении четырех часов. Имеет USB порт для подключения накопителей, слот для карты памяти и разъём microUSB. Диапазон воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц.





Цена: US $10.00







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