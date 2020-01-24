Профессиональный петличный микрофон с высоким шумоподавляющим эффектом. Чувствительность 45 дБ является отличным показателям для данной модели микрофона. Частотный диапазон составляет 50 Гц-20 кГц. Оснащен емким аккумулятором, на одной зарядке проработает около 200 часов.





Цена: US $29.99 - 71.00

Качественные наушники от компании Apple с ярким насыщенным звуком, отличным функционалом и хорошей автономностью. Благодаря уникальной конструкции идеально сидят в ушной раковине. Потерять такие наушники практически невозможно. Время автономной работы AirPods составляет 5 часов. При этом зарядить наушники от 0 до 100 % в зарядном кейсе можно всего за 15 минут. Общение с помощником Сири стало намного проще, теперь вам достаточно сказать "Сири, привет", и помощник ответит вам. и помощник ответит вам.

Цена: US $164.25

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Такой выносной HUB для компьютера будет полезен тем, кому очень трудно дотягиваться до компьютера. На странице продавца вы найдете два варианта размера HUB. Скорость передачи данных составляет 5 Гбит/с. HUB можно использовать без блока питания.

Для зарядки мобильного телефона или планшета идеально подойдет данная модель HUB. Для этого вам необходимо взять Micro USB кабель, вставить его в гнездо и подключить к вашему телефону или планшету.

Цена: US $4.46 - 10.45

Хороший ультразвуковой увлажнитель с тремя режимами работы. Устройство получило вид шарообразной лампы. Уровень воды можно наблюдать через прозрачный резервуар. Оснащен регулируемой подсветкой, его можно использовать как ночник. Емкость 400 мл. Подходит для небольших помещений до 25 квадратов.

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Цена: US $16.88 - 19.88

Игровая компьютерная мышь, которую по достоинству оценят геймеры. Имеет эргономичный корпус, идеально лежит в руке. Под каждый палец предусмотрена отдельная ниша. Оснащена 7 кнопками. Разрешение регулируемое 5500-2400-3200-1600 dpi. Рейтинг 4,9 из 5, количество заказов более 13 000.

Цена: US $4.59 - 8.26

Оригинальный робот, который умеет не только танцевать, но и выражать свои эмоции. Если хозяин перестает обращать внимание на робота, он начинает выделывать различные выкрутасы, чтобы привлечь внимание. Оснащен емким аккумулятором 4400 мАч, этого достаточно для пяти часов работы. Такой робот сможет развеселить не только ребенка, но и взрослого.

Цена: US $45.00 - 56.00

Популярные светящиеся наушники за копейки. Смотрятся такие наушники необычно и стильно. Идеально подойдут для подростков. На странице продавца предложены различные вариации расцветки. Звук насыщенный и яркий. Частотный диапазон: 20-20000 Гц. Длина кабеля составляет 1,1 метра.





Цена: US $0.01

Отличный фонтан для вашего питомца с тремя режимами подачи воды: спокойный поток, с пузырьками или слабый поток. Вода в таком фонтанчике никогда не будет застаиваться. Вещь оригинальная и точно будет интересна вашему любимцу.

Цена: US $38.75 - 51.68









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