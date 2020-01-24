Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - профессиональный петличный микрофон, оригинальный "танцующий" робот, AirPods 2-го поколения и многое другое

для раздела Блоги
+
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Новейшие RX 5600 XT Gigabyte Gaming в Регарде
До 50% скидки на всё - Киберпонедельник в Ситилинк
Новейшие RX 5600 XT MSI в Регарде

Петличный микрофон  

Профессиональный петличный микрофон с высоким шумоподавляющим эффектом. Чувствительность 45 дБ является отличным показателям для данной модели микрофона. Частотный диапазон составляет 50 Гц-20 кГц. Оснащен емким аккумулятором, на одной зарядке проработает около 200 часов.      

Цена: US $29.99 - 71.00

AirPods 2-го поколения

Качественные наушники от компании Apple с ярким насыщенным звуком, отличным функционалом и хорошей автономностью. Благодаря уникальной конструкции идеально сидят в ушной раковине. Потерять такие наушники практически невозможно. Время автономной работы AirPods составляет 5 часов. При этом зарядить наушники от 0 до 100 % в зарядном кейсе можно всего за 15 минут. Общение с помощником Сири стало намного проще, теперь вам достаточно сказать "Сири, привет", и помощник ответит вам. и помощник ответит вам.

Цена: US $164.25

USB HUB 3.0

реклама

Такой выносной HUB для компьютера будет полезен тем, кому очень трудно дотягиваться до компьютера. На странице продавца вы найдете два варианта размера HUB. Скорость передачи данных составляет 5 Гбит/с. HUB можно использовать без блока питания.   

Для зарядки мобильного телефона или планшета идеально подойдет данная модель HUB. Для этого вам необходимо взять Micro USB кабель, вставить его в гнездо и подключить к вашему телефону или планшету.

 

Цена: US $4.46 - 10.45

Ультразвуковой увлажнитель воздуха

Хороший ультразвуковой увлажнитель с тремя режимами работы. Устройство получило вид шарообразной лампы. Уровень воды можно наблюдать через прозрачный резервуар. Оснащен регулируемой подсветкой, его можно использовать как ночник. Емкость 400 мл. Подходит для небольших помещений до 25 квадратов. 

реклама

   

Цена: US $16.88 - 19.88

Игровая USB мышь X7 iMice

Игровая компьютерная мышь, которую по достоинству оценят геймеры. Имеет эргономичный корпус, идеально лежит в руке. Под каждый палец предусмотрена отдельная ниша. Оснащена 7 кнопками. Разрешение регулируемое 5500-2400-3200-1600 dpi. Рейтинг 4,9 из 5, количество заказов более 13 000. 

Цена: US $4.59 - 8.26

 Танцующий Робот

Оригинальный робот, который умеет не только танцевать, но и выражать свои эмоции. Если хозяин перестает обращать внимание на робота, он начинает выделывать различные выкрутасы, чтобы привлечь внимание. Оснащен емким аккумулятором 4400 мАч, этого достаточно для пяти часов работы. Такой робот сможет развеселить не только ребенка, но и взрослого.

Цена: US $45.00 - 56.00

 Проводные наушники

Популярные светящиеся наушники за копейки. Смотрятся такие наушники необычно и стильно. Идеально подойдут для подростков. На странице продавца предложены различные вариации расцветки. Звук насыщенный и яркий. Частотный диапазон: 20-20000 Гц. Длина кабеля составляет 1,1 метра.  

   

Цена: US $0.01

   Фонтан для кошки

Отличный фонтан для вашего питомца с тремя режимами подачи воды: спокойный поток, с пузырьками или слабый поток. Вода в таком фонтанчике никогда не будет застаиваться. Вещь оригинальная и точно будет интересна вашему любимцу.  

Цена: US $38.75 - 51.68

   



Центр купонов АлиЭкспресс

реклама



Друзья, не забываем подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!   


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс подборка новинка подборка aliexpress подборка с aliexpress новинка гаджеты новинка xiaomi подборка xiaomi по
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Скидки на BZFuture: купи антивирус за полцены и получи ключ на Windows 10 Pro бесплатно
11
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
23
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
65
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
72
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
114
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC: Grand Premium – исправление ошибок
15
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Need for Speed Heat
40
Выбор лучших игровых компьютеров до 30 тысяч рублей: январь 2020
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Formula
41
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
78

Интересные материалы

Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 70
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 78
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 500
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 72
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 114
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 65

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft начнёт показывать рекламу в Windows 10, стимулируя переход на помесячную оплату
45
Видеокарта Intel Xe DG1 оказалась на 40% быстрее AMD Ryzen 4000 в 3DMark 11
54
Первые владельцы видеокарт Radeon RX 5600 XT столкнулись с множеством багов в драйвере
173
Видеокарта AMD Radeon 5950 XT превзойдёт GeForce RTX 2080 Ti и получит мощность в 17,5 TFLOP
185
Недорогой SSD SN550 M.2 500 ГБ PCIe-3.0 от Western Digital упал до рекордно низкой цены $65
26
4-ядерный Intel Core i3-10100 с поддержкой Hyper-Threading не смог превзойти AMD Ryzen 5 3500X в бенчмарке 3DMark 11
40
AMD негласно усилила кулер Wraith Prism двумя дополнительными тепловыми трубками
94
Xiaomi прекращает поддержку двух популярных смартфонов
7
Настольные процессоры Intel Core 11-го поколения (Rocket Lake-S) могут потребовать новых материнских плат
44
Выбираем лучшую видеокарту зимы 2020 – Radeon RX 5700 против GeForce RTX 2060 Super – оптимальный выбор по лучшей цене по мнению экспертов pcgamesn
41
Цена на PlayStaion 4 опустилась до 250 долларов, в России цены остались на месте
32
UltraRAM - новый тип памяти, обладающий скоростью ОЗУ
15
Microsoft выпустит PowerLauncher для Windows 10
14
В России анонсированы кулеры AeroCool Duo 12, AeroCool Duo 14 и AeroCool Duo 20
19
EVGA GeForce RTX 2060 KO на базе старшего GPU TU104 оказалась вплоть до полутора раз производительнее оригинальной модели — тестирование Gamers Nexus
16
Дискретная графика Intel DG1 сверкнула характеристиками в Geekbench
22
Стало известно, что за приложения будут предустанавливать на смартфоны в России
104
Intel нашла способ значительно ускорить свою дискретную видеокарту
20
Автор God of War прокомментировал ситуацию, произошедшую с Cyberpunk 2077
14
Matrox и NVIDIA: наконец-то вместе
11

Популярные статьи

Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
65
Система на Ryzen Threadripper 3970X — сборка. Материнская плата Gigabyte TRX40 AORUS XTREME — о чем не говорят в обзорах
84
Оптимальная среднебюджетная игровая сборка в 2020 году на процессоре от AMD
108
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
23
Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — Inno3D GeForce GTX 1080 Twin X2
16
Как правильно настроить бэкап и сохранить ваши важные данные
9
Скидки на BZFuture: купи антивирус за полцены и получи ключ на Windows 10 Pro бесплатно
11

Сейчас обсуждают

Roditch
12:41
Это ты с MSI перепутал. А Palit уже несколько поколений вполне годные карты выпускает.
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
Кирилл Ломтев
12:40
Нашли блин что сравнивать!!! Что такое Intel xe, это дискретная видеокарта, где своя видео память, где свои цепи питания и тому подобное. А интегрированный видео чип встроен в процессор и выделением п...
Видеокарта Intel Xe DG1 оказалась на 40% быстрее AMD Ryzen 4000 в 3DMark 11
Писимуля
12:40
Ухахах как же ты бомбишь свинорусина
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
RecCcon
12:39
Дурачек, ОС-версии у любых чипов имеют +30-50Мгц, не важно амд или нВидиа это
Бесплатного разгона не будет – только отборные Radeon RX 5600 ХТ получат обещанный буст на 10%
SANEKS
12:38
Ёу, какие 70 и 100% вот кпд 850 ватников , бронзового Чифтека https://ru.gecid.com/data/power/201908010800-56897/img/33_chieftec_proton_850w.png голдового Дипкула https://ru.gecid.com/data/power/201...
Оптимальная среднебюджетная игровая сборка в 2020 году на процессоре от AMD
D3m0n
12:37
Чтобы накуривать пчелу.
Видеокарта Intel Xe DG1 оказалась на 40% быстрее AMD Ryzen 4000 в 3DMark 11
Александр Павлик
12:37
палит другой своей особенностью знаменит, как и БП Аэрокул КСАС:)
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
John Shepard
12:37
ща бы покупать карту топ сегмента и экономить на бп. для полного счастья еще в корпус делюкс ее засунуть без вентиляторов, чтоб говорить, что греется
Видеокарта AMD Radeon 5950 XT превзойдёт GeForce RTX 2080 Ti и получит мощность в 17,5 TFLOP
D3m0n
12:36
Шок! Сенсация! Дискретная 2080Ti жестоко унижает встройки AMD!
Видеокарта Intel Xe DG1 оказалась на 40% быстрее AMD Ryzen 4000 в 3DMark 11
Yolanda Tarska
12:36
В целом да, сейчас топовое железо актуально долго, вроде подороже, зато 4 года сидишь на самом лучшем, без всяких тормозов, а купив бюджетку надо обновляться в 2 раза чаще, тоже на тоже по деньгами по...
Оптимальная среднебюджетная игровая сборка в 2020 году на процессоре от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем