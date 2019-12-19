Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - ретро-клавиатура и мышь Usmart-Life, авиационный эпоксидный скотч, ультразвуковой толщиномер и многое другое
Ретро-клавиатура и мышь Usmart-Life
Беспроводной ретро-комплект — — клавиатура и компьютерная мышь. Клавиатура в ретро стиле с круглыми механическими клавишами (77шт.), к которым быстро привыкаешь. Отклик моментальный. Размер: 321x148x30 мм. Подключается по блютус. Работает с любыми гаджетами.
Мышь беспроводная с тремя клавишами. Размер: 109x64x37 мм. На страничке продавца вы найдете несколько вариаций расцветки комплекта.
Цена: US $24.28
Шейный массажер Xiaomi
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Популярный массажер от компании Xiaomi, который поможет вам расслабиться и улучшить самочувствие. Он умеет разминать, разогревать и "покалывать" током кожу. Управляется через фирменное приложение Xiaomi, в котором вы сможете настроить массажер под свои нужды.
Вещь полезная и пригодится каждому.
Цена: US $39.17 - 41.27
Увлажнитель воздуха
Увлажнитель воздуха 3D получил яркий дизайн. Размер: 25x15.5 см. Объем резервуара 250 мл. Идеально подойдет для небольших помещений. Есть несколько режимов свечения. Работает практически бесшумно. Добавив несколько капель ароматического масла вы сможете устроить дома настоящий сеанс ароматерапии.
рекламаЦена: US $26.29 - 27.57
Механическая клавиатура
Хорошая механическая клавиатура на основе проверенных свечей MX Blue. Раскладка русская и соответствует стандартам полноразмерных моделей. Количество клавиш 104 шт. Скорость отклика составляет 3 мс. Оснащена качественной подсветкой, которая не слепит в темноте. Есть несколько режимов настройки.
Цена: US $30.16
Ультразвуковой толщиномер
Хороший ультразвуковой толщиметр. Имеет хороший объем встроенной памяти для хранения данных. Есть возможность выбора зонда и работы при высоких температурах. Дисплей цветной. Яркость настраиваемая. Заряжается через USB. Работает с разными материалами. Идеально подходит для тестирования: меди, золота, пластика, керамики, стекла и т.д.
Цена: US $65.82 - 111.01
Авиационный эпоксидный скотч
Невероятно прочный скотч, который клеится ко всему без разбора, на пыльную, мокрую и грязную поверхность. Им можно пользоваться под водой и в сильный мороз.
Таким скотчем можно с легкостью заклеить бак для воды, заделать течь в трубе и т.д. Полезная вещь, которая пригодится в хозяйстве каждому.
Цена: US $3.27 - 4.15
Внешний аккумулятор
Хороший портативный аккумулятор с поддержкой функции быстрой зарядки Quick Charge 4.0+. Емкость 20 000 мАч. Имеет два USB порта и один Type C. Максимальная нагрузка на каждый порт составляет 18 Вт.
Цена: US $24.99 - 30.99
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