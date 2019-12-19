Беспроводной ретро-комплект — — клавиатура и компьютерная мышь. Клавиатура в ретро стиле с круглыми механическими клавишами (77шт.), к которым быстро привыкаешь. Отклик моментальный. Размер: 321x148x30 мм. Подключается по блютус. Работает с любыми гаджетами.

Мышь беспроводная с тремя клавишами. Размер: 109x64x37 мм. На страничке продавца вы найдете несколько вариаций расцветки комплекта.

Цена: US $24.28

реклама

Популярный массажер от компании Xiaomi, который поможет вам расслабиться и улучшить самочувствие. Он умеет разминать, разогревать и "покалывать" током кожу. Управляется через фирменное приложение Xiaomi, в котором вы сможете настроить массажер под свои нужды.

Вещь полезная и пригодится каждому.

Цена: US $39.17 - 41.27

Увлажнитель воздуха 3D получил яркий дизайн. Размер: 25x15.5 см. Объем резервуара 250 мл. Идеально подойдет для небольших помещений. Есть несколько режимов свечения. Работает практически бесшумно. Добавив несколько капель ароматического масла вы сможете устроить дома настоящий сеанс ароматерапии.

реклама

Цена: US $26.29 - 27.57

Хорошая механическая клавиатура на основе проверенных свечей MX Blue. Раскладка русская и соответствует стандартам полноразмерных моделей. Количество клавиш 104 шт. Скорость отклика составляет 3 мс. Оснащена качественной подсветкой, которая не слепит в темноте. Есть несколько режимов настройки.

Цена: US $30.16





Хороший ультразвуковой толщиметр. Имеет хороший объем встроенной памяти для хранения данных. Есть возможность выбора зонда и работы при высоких температурах. Дисплей цветной. Яркость настраиваемая. Заряжается через USB. Работает с разными материалами. Идеально подходит для тестирования: меди, золота, пластика, керамики, стекла и т.д.

Цена: US $65.82 - 111.01

Невероятно прочный скотч, который клеится ко всему без разбора, на пыльную, мокрую и грязную поверхность. Им можно пользоваться под водой и в сильный мороз.

Таким скотчем можно с легкостью заклеить бак для воды, заделать течь в трубе и т.д. Полезная вещь, которая пригодится в хозяйстве каждому.

Цена: US $3.27 - 4.15

Хороший портативный аккумулятор с поддержкой функции быстрой зарядки Quick Charge 4.0+. Емкость 20 000 мАч. Имеет два USB порта и один Type C. Максимальная нагрузка на каждый порт составляет 18 Вт.

Цена: US $24.99 - 30.99









реклама





Друзья, не забываем подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!