Новая технология также позволит избежать перегрева устройств и будет более доступной

Исследователи из Корейского передового института науки и технологий (KAIST) обнаружили многообещающий новый тип аккумулятора, который может произвести революцию в индустрии портативной энергетики.

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Профессор Джон Кан и его команда работали над натрий-ионными батареями, которые по конструкции похожи на традиционные литий-ионные аккумуляторы и могут быть изготовлены с использованием тех же промышленных процессов. В этих батареях ионы натрия заменяют ионы лития в катоде, в то время как ионы лития в электролите, жидкости, которая помогает передавать заряд между электродами, заменяются ионами натрия.

Натрий-ионные аккумуляторы не новы, но они лишь недавно приобрели популярность. По сравнению с литий-ионными аккумуляторами материалы, используемые в натрий-ионных аккумуляторах, гораздо более доступны и дешевле. Они также намного безопаснее литий-ионных аккумуляторов и могут быть полностью разряжены до нуля вольт, что исключает риск перегрева из-за короткого замыкания. Однако, длительное время зарядки и меньшая емкость натрий-ионных аккумуляторов ограничивают их использование. Но это может скоро измениться.

Команда KAIST разработала гибридный натрий-ионный аккумулятор с высокой плотностью энергии, который также можно быстро заряжать. Чтобы увеличить емкость, они внесли изменения в анод и использовали метод синтеза оптимизированного материала для электрода.

По словам Кана, их решение обладает более высокой плотностью энергии, чем коммерчески доступные литий-ионные аккумуляторы, и способностью накапливать энергию с гораздо большей скоростью. Это делает его идеальным аккумулятором для использования во всех типах электронных устройств. Это также может изменить правила для автопроизводителей, производящих электромобили, позволив им снизить производственные затраты за счет полной зарядки своих автомобилей всего за несколько минут.

Если все пойдет хорошо, эта технология в конечном итоге выйдет из лаборатории в реальный мир.