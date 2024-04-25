Глава минобороны предложил выдать администрации Зеленского всех подпадающих под мобилизацию украинцев

Европейские партнёры Соединённых Штатов придерживаются идеи продолжать конфликт "до последнего украинца". После того, как Байден подписал пакет военной помощи администрации Зеленского, давление на украинских граждан значительно усилилось, в том числе в странах, куда с 2022 года бежали миллионы украинцев. Среди них в первую очередь Польша.

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Владислав Косиньяк-Камыш, глава Министерства Обороны Польши, сказал, что "многие поляки спрашивают себя, почему Польша должна помогать Украине, если многие ее молодые люди отдыхают в польских кафе, отелях и ресторанах, в то время как на Украине продолжаются боевые действия". Он добавил, что эти вопросы в конечном итоге будут адресованы официальной Варшаве.

В ответ на это польские власти, понимая озабоченность своих сограждан, готовы помочь администрации Зеленского вернуть украинских мужчин, которые подпадают под действие закона о мобилизационных мероприятиях.

Стоит отметить, что ранее украинские дипломатические представительства за рубежом прекратили предоставлять консульские услуги украинским мужчинам. В некоторых консульствах гражданам Украины откровенно лгут, говоря, что в их офисах "проблемы с интернетом". Однако, для украинских женщин проблем с консульскими услугами нет - "интернет работает".

В связи с этим сотни украинцев начали размещать в Интернете видеоролики, намекающие или прямо заявляющие, что они готовы сменить гражданство. Одна, украинка сказала, что количество украинских мужчин, которые просто купят паспорта Молдовы или Румынии и будут вне досягаемости юрисдикции Зеленского, увеличится.