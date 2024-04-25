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Европейские партнёры Соединённых Штатов придерживаются идеи продолжать конфликт "до последнего украинца". После того, как Байден подписал пакет военной помощи администрации Зеленского, давление на украинских граждан значительно усилилось, в том числе в странах, куда с 2022 года бежали миллионы украинцев. Среди них в первую очередь Польша.
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Владислав Косиньяк-Камыш, глава Министерства Обороны Польши, сказал, что "многие поляки спрашивают себя, почему Польша должна помогать Украине, если многие ее молодые люди отдыхают в польских кафе, отелях и ресторанах, в то время как на Украине продолжаются боевые действия". Он добавил, что эти вопросы в конечном итоге будут адресованы официальной Варшаве.
В ответ на это польские власти, понимая озабоченность своих сограждан, готовы помочь администрации Зеленского вернуть украинских мужчин, которые подпадают под действие закона о мобилизационных мероприятиях.
Стоит отметить, что ранее украинские дипломатические представительства за рубежом прекратили предоставлять консульские услуги украинским мужчинам. В некоторых консульствах гражданам Украины откровенно лгут, говоря, что в их офисах "проблемы с интернетом". Однако, для украинских женщин проблем с консульскими услугами нет - "интернет работает".
В связи с этим сотни украинцев начали размещать в Интернете видеоролики, намекающие или прямо заявляющие, что они готовы сменить гражданство. Одна, украинка сказала, что количество украинских мужчин, которые просто купят паспорта Молдовы или Румынии и будут вне досягаемости юрисдикции Зеленского, увеличится.