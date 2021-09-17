Цена: US $299.00 / 22 311 ₽

Чаще всего тепловизор - это самостоятельное устройство с дисплеем и рукоятью, цена на такие экземпляры как правило превышает $500. Более бюджетной альтернативой служат тепловизоры в виде модулей для смартфонов. Они подключаются к разъему USB Type-C. После этого в официальном мобильном приложении можно снимать видео или делать фотографии с использованием тепловизора. На них сразу будут видны изъяны в теплоизоляции помещений, можно будет определить причины сквозняка, установить место поломки теплого пола и так далее.

Цена: US $1.32 / 98.5 ₽

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Перманентные маркеры древесных цветов предназначены для ремонта мебели. Они помогут замаскировать зазубрины, неглубокие царапины и потертости на столешнице, на шкафу, двери или даже на ламинате. Высыхание моментальное. С цветом угадать может быть непросто, поэтому лучше запастись сразу двумя или тремя близкими оттенками. Результат будет ещё лучше, если сверху закрасить мебельным лаком.

Цена: US $57.49 / 4290 ₽

Сравнительно компактный кухонный прибор для самостоятельного приготовления мороженого. Принцип работы довольно прост. Сначала чашу с хладагентом надо поместить в морозилку на 8 - 10 часов, после чего поставить её обратно в мороженицу. Затем необходимо включить прибор, залить внутрь смесь для приготовления мороженого и подождать 40 минут. По прошествии этого времени получаем натуральное домашнее мороженое.

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Цена: US $4.82 / 360.4 ₽

WiFi-реле - это то устройство, с помощью которого можно дистанционно включать или выключать электроприборы. Чаще всего применяется для управления основным или вспомогательным светом, декоративной подсветкой, гирляндами и так далее. Управление осуществляется с помощью мобильного приложения от производителя. Поддерживается интеграция в системы умного дома.

Цена: US $17.33 / 1303 ₽

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Многофункциональное устройство сочетает в себя функции часов, будильника, радиоприемника, термометра, гигрометра, зарядного устройства для смартфонов и обычного зеркала. В дополнение к этому есть проекция текущего времени на стену или потолок. Это особенно удобно, когда нужно посреди ночи узнать время: так не придется включать экран смартфона, который в темноте может раздражать глаза.

Цена: US $18.79 / 1 402 ₽

Небольшой навесной замок от компании Xiaomi способен держать в памяти до 20 отпечатков пальцев. На полную зарядку замка уходит всего несколько минут, после чего устройство будет работать автономно в течение 1 года. К сожалению, замок не подходит для использования вне помещений, так как диапазон рабочих температур - от 0 до + 45°C. Корпус выполнен из нержавеющей стали и цинкового сплава и имеет размеры 33 x 15 x 59 мм.

Цена: US $12.22 / 912 ₽

Доступное устройство от Xiaomi представляет собой ретранслятор, он призван решить проблему слабого сигнала WiFi от домашнего роутера. Такая проблема чаще всего возникает в частных домах или больших квартирах. Девайс поддерживает скорость подключения до 300 Мбит/с. Для первоначальной настройки понадобится воспользоваться мобильным приложением Mi Home.

Цена: от US $5.70 / 425 ₽

У автономного датчика открытия дверей (или даже окон) может быть множество применений. Например, учет количества посетителей, или включение / отключение различных электроприборов при открытии / закрытии двери. Также этот модуль может выполнять функцию сигнализации. Всё это возможно после подключения к домашней сети WiFi и дальнейшей интеграции в систему "умный дом".

Цена: от US $188.6 / 14 206 ₽

Эта бюджетная модель от Lenovo редко встречается в российской рознице. И даже там, где она есть, цена на несколько тысяч рублей выше, чем на Aliexpress. Экран - 11 дюймов с разрешением 1200 x 2000 пикселей, объем RAM на выбор - 4 или 6 Гб. Объем внутренней памяти соответственно 64 или 128 Гб. Из интересного: в корпусе спрятаны сразу 4 динамика, заявлена поддержка звука формата Dolby Atmos.

Цена: от US $109.2 / 8 148 ₽

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Автономный дизельный отопитель с мощностью обогрева в 8 КВт идеально подойдет для гаража или мастерской. В комплекте идет пульт ДУ, воздушный фильтр и все необходимые трубки и детали для монтажа. Расход солярки около 0.1 литра в час. Габариты обогревателя - 42 x 41 x 15.5 см при массе в 11 кг. Дальность работы пульта ДУ - 100 метров. Мощность обогрева регулируется плавно от 1 до 8 КВт.

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