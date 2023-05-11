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В России наблюдается рост цен на компьютерные комплектующие

Ритейлеры винят в этом курс доллара, хотя проблема не только в этом. Рассмотрим ситуацию
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MSI 4070Ti подешевела на порядок
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В России заметно повысились цены на видеокарты и другие комплектующие для персональных компьютеров. По данным розничных продавцов, стоимость видеокарт достигла максимального значения за последние полгода. Стоимость флагманских видеокарт от Nvidia порой достигает 200 тысяч рублей в сравнении с 150 тысячами рублей всего несколько месяцев назад.

"В ноябре прошлого года стоимость доллара составляла около 60,5 рубля за единицу, а видеокарта RTX 4090 стоила от 140 тыс. рублей." -  сообщает пресс-служба "Ситилинка". В настоящее же время цены на данные виидеокарты варьируются от 155 до 200 тыс. рублей в зависимости от модели и производителя.

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"Розничная цена на модели видеокарт, которые были доступны по цене около 140 тыс. рублей в ноябре прошлого года, сегодня колеблются между значениями от 155 до165 тыс." - заявил представитель Merlion - одного из крупных IT-дистрибьюторов.

Интернет-магазин DNS также поднял свои цены на графические ускорители с ноября прошедшего года: например, цена на графический ускоритель RTX 4090 от компании MSI увеличилась на более чем 20 тыс. рублей. В настоящее время стоимость этого решения составляет 176 тыс. рублей, тогда как в ноябре прошлого года она была 154 тыс. рублей.

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Справедливости ради, стоит отметить, что не все графические процессоры прибавили в цене. На некоторые модели видеокарт, например RTX 4080, цены снизились на 5-7% в среднем. В то же время, стоимость видеокарт RTX 3070 осталась на прежнем уровне.

В целом же, в последние годы наблюдается неутешительная тенденция на компьютерном рынке, которая наносит большой удар по карману любителей компьютерных игр - графические ускорители перестали дешеветь. Если ранее производители видеокарт следовали старой политике об уменьшении цен со временем и радовали покупателей снижением цены на свою продукцию, то в настоящее время они придерживаются политики «хотите более быстрое решение — платите больше денег».

Таким образом, для многих любителей компьютерных игр приобретение новой видеокарты становится все более затратным делом. При этом качество графики в играх по-прежнему является одним из ключевых факторов определяющих комфортность игрового процесса.

Конечно же, можно выбирать менее мощные модели ускорителей или отказаться от обновления своего компьютерного железа в принципе. Однако это часто приводит к тому, что пользователь лишается возможности запускать самые требовательные к системным характеристикам игры или же вынужден играть на минимальных настройках графики.

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Таким образом, ситуация со стоимостью графических ускорителей является одной из самых актуальных проблем для многих геймеров. И хотя производители видеокарт продолжают выпускать новые модели и улучшать технические характеристики своих продуктов, цены на них остаются достаточно высокими.

Цены на комплектующие для персональных компьютеров продолжают расти, и это касается не только графических ускорителей. В частности, стоимость блоков питания и корпусов выросла на 15% и 20% соответственно. Такое явление объясняется тем, что энергопотребление современных видеокарт и процессоров выросло до предельных значений, что в свою очередь вызывает необходимость в более мощных и эффективных блоках питания. При этом даже процессоры среднего уровня, которые в настоящее время являются самыми популярными, уже нередко приходится охлаждать системами жидкостного охлаждения. Однако, такие системы занимают больше места в корпусе ПК поэтому потребность в современном просторном корпусе возрастает.

Цены на оперативную память DDR4 поднялись до 37%. Ранее, из-за перепроизводства и недостаточного спроса на компьютерную технику, стоимость этого типа оперативной памяти достигла минимальной отметки в марте текущего года. Однако, ситуация изменилась и цены на этот вид ОЗУ начали расти снова по причине переключения фабрик на выпуск оперативной памяти пятого поколения для новых компьютерных платформ AMD и Intel. Параллельно с этим продавцы поднимают цены, поскольку считают ОЗУ четвертого поколения устаревшими и дефицитными.

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Цены на бюджетные процессоры Intel Core i3 12-го и 13-го поколений также выросли до 30%. Это связано с тем, что уже прошел год с момента их выпуска, а AMD до сих пор не представила конкурентов. На данный момент актуальная линейка процессоров AMD Ryzen 7000 ограничивается моделями только среднего и флагманского уровней. В такой обстановке Intel получает возможность повысить цены без риска потерять долю рынка в этой категории продуктов.

Производство комплектующих страдает от дефицита полупроводников, что также является одной из причин подорожания. Резкий рост курса доллара также влияет на рынок, а в добавок к этому системные требования в видеоиграх становятся всё выше, обуславливая спрос на более мощные решения.

Однако, за повышение цен на компьютерные комплектующие несут ответственность как производители, так и разработчики видеоигр. Несколько примеров, таких как приключенческая игра в постапокалиптическом мире The Last Of Us Part I и вампирский шутер Redfall, демонстрируют неспособность разработчиков правильно оптимизировать свои проекты, что приводит к ошибкам, сбоям и техническими проблемами при игре.

В результате - сейчас не лучшее время для сборки или обновления ПК. К примеру, в ноябре 2022 года стоимость игрового компьютера в максимальной конфигурации, позволяющего играть в разрешении 4K и с использованием технологии трассировки лучей, составляла около 200 тысяч рублей. Однако, на май 2021 года цена на такой же ПК уже выросла до 245 тысяч рублей. По мнению специалистов, цены на комплектующие для игровых компьютеров снова стабилизируются в осенний период текущего года.

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