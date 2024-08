Компания Changan обновила цены на свой флагманский кроссовер, который предлагает семь мест для пассажиров — модель Changan CS95 New. Ранее покупателям предлагались прямые скидки в размере 70 тысяч рублей на самые дорогие версии автомобиля — Tech и Black Edition Tech, но теперь эти скидки исчезли. В результате, цена на версию Tech составляет 4,31 миллиона рублей, а на Black Edition Tech — 4,38 миллиона рублей.

Эти две комплектации, Tech и Black Edition Tech, впервые появились в прайс-листе компании всего месяц назад и привлекли внимание благодаря ряду дополнительных удобств. В их число входят: подогрев руля, сидений как для водителя и переднего пассажира, так и для второго ряда, а также подогрев лобового стекла. Эти функции делают поездки более комфортными в холодное время года.



Changan CS95 New является одним из самых вместительных и комфортабельных кроссоверов на рынке, предлагая просторный салон на семь мест. Это делает его идеальным выбором для больших семей или тех, кто часто путешествует с друзьями. Несмотря на изменения в ценообразовании, автомобиль продолжает оставаться в числе предпочтительных вариантов для покупателей, ценящих комфорт и простор в автомобиле.



Важно отметить, что Changan CS95 New не только предлагает вместительный и комфортабельный салон, но и оснащен современными технологиями и удобствами, делающими каждую поездку более приятной и безопасной. Таким образом, несмотря на изменения в стоимости, автомобиль продолжает привлекать внимание покупателей, ищущих надежный и комфортабельный кроссовер для всей семьи.