Первые две версии были рассчитаны исключительно на ПК, но с третьей версии разработчики Crytek заинтересовались и консолями седьмого поколения – PlayStation 3 и Xbox 360, что пошло немного не в плюс первоначальной версии CryEngine 3: вышедшая в 2011 году Crysis 2 на старте местами выглядела даже хуже предшественника 2007 года. Так сказалась оптимизация движка для консолей с ограниченными графическими возможностями, а ПК-версия впервые представляла чуть улучшенный порт с них, с соответствующими минусами – текстурами и эффектами низкого разрешения, а также использованием только DirectX 9.0c. Спустя некоторое время был выпущен патч, добавляющий поддержку DirectX 11, текстуры высокой чёткости и более высокие графические настройки для некоторых эффектов. Но в полной мере третья версия движка раскрыла себя только через два года, показав всё великолепие графических возможностей DirectX 11 в Crysis 3, которая до сих пор остаётся одной из самых красивых игр современности.

Игра Crysis 3 взяла проверенную формулу предшественника и добавила к ней немного современных технологий. Как в геймплейном плане, так и в графическом – благодаря CryEngine 3.



Со второй версии движка CryEngine стал очень требователен к железу, что даже породило мем «А Crysis потянет?». Но без этого было никак – чтобы показать такую графику при ограничениях DirectX 9.0c, приходилось делать много ручной работы и использовать техники, на которые мультиплатформенные проекты не решались из-за слишком большого количества графической нагрузки. Однако, именно это позволяло движку показывать уже тогда такой уровень графики, к которому конкурентные движки пришли только через несколько лет, а некоторые отдельные графические возможности остались не превзойдены и до сих пор.

К сожалению, четвёртая и пятая версия движка не стали революционными, как их предки – скорее, им можно было присвоить версии 3.1 и 3.2, так как их графические возможности недалеко ушли от третьей версии, лишь обрастая оптимизацией под более современное оборудование, и, к пятой версии, поддержкой API DirectX 12/Vulkan вдобавок к DirectX 11. К тому же, сложилось мнение, что все возможности движка умеет использовать лишь разработчик Crytek в своих собственных играх – почти все проекты сторонних студий на движке выглядят хорошо, но далеко не поражают воображение, как серия игр Crysis. Кроме того, при разработке CryEngine 2 в 2007 году Crytek в чём-то прыгнули выше головы, и растущая с версиями сложность CryEngine не обеспечивает пропорционально растущего уровня графики – это наглядно показывает вышедший в этом году Crysis Remastered, который не особо отличается по графике от оригинального Crysis на второй версии движка. Не считая текстур высокого разрешения, другой цветовой палитры и поддержки современных типов сглаживания в издании Remastered, остальные отличия не бросаются в глаза и заметны только при сравнении бок о бок.

Несмотря на это, СryEngine навсегда останется в истории игровой 3D-графики, как движок, совершивший самый большой рывок за всю 25-летнюю историю её развития. Начало перехода на SM 3.0 и HDR-рендеринг, первые игры с поддержкой 64-бит, технологии SSAO, Polybump, Parallax Occlusion Mapping, реалистичная шейдерная вода – всё это и многое другое принёс в мир компьютерных игр именно CryEngine, а остальные движки во многом стали лишь последователями за первопроходцем детища Crytek – за это он удостаивается почётного первого упоминания в списке.

2. Dunia Engine

Графическое великолепие Dunia Engine от Ubisoft неудивительно – в качестве основы послужил тот самый первый CryEngine, который Ubisoft вместе с правами на Far Cry выкупила у Crytek в 2006 году. С тех пор движок дорабатывался силами Ubisoft для использования в ответвлениях серии Far Cry на консолях, и, наконец, в 2008 году вышел в свет под названием Dunia Engine. Первой игрой на нём стала Far Cry 2, в которой рендеринг полностью перевели под DirectX 9.0c и выше, что позволило избавиться от ранее использовавшихся в CryEngine старых версий шейдеров, вместо этого добавив поддержку SM 4.0 и даже 4.1, позволив Dunia стать первым игровым движком, использующим возможности DirectX 10.1. В 2012 году, вместе с Far Cry 3, вышло второе, на данный момент последнее, поколение Dunia Engine, поддерживающее DirectX 11, которое применялось во всех играх серии Far Cry и будет использоваться в Far Cry 6, который готовят к выходу в следующем году.