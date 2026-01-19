Бывший аниматор Rockstar Games поделился взглядом на будущее ключевых серий студии. Речь зашла о возможной разработке Grand Theft Auto 7 и Red Dead Redemption 3 и реальных сроках их выхода.

Обсуждение новых игр Rockstar обычно начинается задолго до релизов. Иногда повод дают не утечки, а комментарии людей, которые уже работали внутри студии.

Редактор Tweak Town Джек Коннор (Jack Connor) обратил внимание на интервью Esports Bets с Майком Йорком (Mike York), бывшим аниматором Grand Theft Auto 5. По его словам, для крупных студий нормально вести работу сразу над несколькими проектами. Иначе говоря, когда одна игра выходит на финишную прямую, следующая уже получает первые ресурсы.

Йорк считает, что Rockstar Games могла начать подготовку либо Grand Theft Auto 7, либо Red Dead Redemption 3 на фоне завершающей стадии GTA 6. Он отметил, что был бы удивлен, если бы студия не запустила ранние этапы разработки нового проекта.

При этом быстрых релизов ждать не стоит. Йорк напомнил, что игры такого масштаба требуют от пяти до семи лет работы. Если следующим крупным релизом станет Red Dead Redemption 3, его выход вряд ли состоится раньше 2032 года. В итоге ориентиры для будущих проектов Rockstar лежат уже в начале или середине 2030-х.