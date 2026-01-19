Сайт Конференция
Global_Chronicles
Tweak Town: Бывший аниматор Rockstar высказался о сроках выхода GTA 7 и Red Dead Redemption 3
Бывший аниматор Rockstar Games поделился взглядом на будущее ключевых серий студии. Речь зашла о возможной разработке Grand Theft Auto 7 и Red Dead Redemption 3 и реальных сроках их выхода.

Обсуждение новых игр Rockstar обычно начинается задолго до релизов. Иногда повод дают не утечки, а комментарии людей, которые уже работали внутри студии. 

Редактор Tweak Town Джек Коннор (Jack Connor) обратил внимание на интервью Esports Bets с Майком Йорком (Mike York), бывшим аниматором Grand Theft Auto 5. По его словам, для крупных студий нормально вести работу сразу над несколькими проектами. Иначе говоря, когда одна игра выходит на финишную прямую, следующая уже получает первые ресурсы.

Йорк считает, что Rockstar Games могла начать подготовку либо Grand Theft Auto 7, либо Red Dead Redemption 3 на фоне завершающей стадии GTA 6. Он отметил, что был бы удивлен, если бы студия не запустила ранние этапы разработки нового проекта.

При этом быстрых релизов ждать не стоит. Йорк напомнил, что игры такого масштаба требуют от пяти до семи лет работы. Если следующим крупным релизом станет Red Dead Redemption 3, его выход вряд ли состоится раньше 2032 года. В итоге ориентиры для будущих проектов Rockstar лежат уже в начале или середине 2030-х.

#игры #rockstar games #gta 6 #tweak town #gta 7 #red dead redemption 3
Источник: tweaktown.com
Сейчас обсуждают

Dentarg
17:51
Поэтому в теме новости - фпсы в играх. "Мама, это для учёбы") Откуда у школьников деньги вообще на жизнь? А если и нет работы, и нет родителей, нет крыши над головой, нечего есть и не во что одеться -...
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
Dentarg
17:47
Можно выставить системник на балкон
Как сделать игровой ПК тихим без особых затрат — актуальные способы в 2026 году
serascer
17:44
Дело не в этом. При такой куче спутников на орбите, столкновение даже одного с другим может создаст облако обломков, которое заденет другие спутники на этой же орбите и так далее по нарастающей. Вот о...
Китай планирует нарастить спутниковую группировку до 200 000 тысяч спутников
Za9c
17:25
Да чтож такое. Пользовался сони компактами, те ушли с рынка, оставили лишь одну модель. Потом lg были небольшого размера g6, тоже ушли с рынка. Теперь асус взял зенфон компактный. Тоже закрыли подразд...
Zalman представила блоки питания ACRUX II мощностью до 1200 Вт с сертификатами Platinum и Titanium
Павел Фролов
17:17
Разница в районе погрешности и положительно? При этом получаем систему с возможными сюрпризами при обновлении.
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
Сеня Кофтиш
17:14
i7-4790K это реально легенда. У меня была такая же платформа, и она прожила с 2015 по 2022 год Конфиг: i7-4790K + 16 ГБ DDR3 2400 МГц + ASUS Z97 Maximus VII Ranger + GTX 1080. Хорошая платформа был...
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
slikts
17:00
Рыночные отношения во всей красе! Конкуренция, не понимаете вы ничего. Для просветления пришлём пару авианосцев...
WCCFTech: США могут ввести 100% пошлину на оперативную память зарубежных производителей
Vodoley-Barmaley
16:55
Ща с заводов вернуться любители говном мазаться и параша запылает)))
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Vodoley-Barmaley
16:50
Пока сиди на том, что есть, но бутылки сдавай регулярно, монетки в копилку.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
ExtenZ
16:45
тупо линк никак? -Ой-вей, Изя! Нас налюбили! -Шо, Мойша, опять?
Как сделать игровой ПК тихим без особых затрат — актуальные способы в 2026 году
