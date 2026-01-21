Она доступна некоторым пользователям и даёт возможность смотреть видеоролики на YouTube на нормальной скорости

YouTube в России официально не заблокирован, но скорость доступа к нему ограничена настолько, что пользоваться сервисом невозможно. Оператор мобильной связи «Билайн» предлагает решение этой проблемы на тарифном плане под названием «План Б».

Здесь у некоторых пользователей появилась опция «YouTube без VPN», принцип работы которой основан на избирательной маршрутизации трафика: часть трафика идёт посредством защищённых каналов прямо на YouTube. Если же на этом тарифном плане заходить на незаблокированные ресурсы, трафик идёт без лишних маршрутов.

Это уже не первая подобная акция в рамках тарифного плана «План Б». В минувшем ноябре на нём появился доступ к таким заблокированным в России сервисам, как Netflix и Spotify (которые сами запрещают доступ с российских IP-адресов).

Остаётся наблюдать за тем, не обратит ли на подобные услуги «Билайна» внимание Роскомнадзор и не перестанут ли они после этого работать.