Испытания являются частью программы по разработке нового танка

Компания Rheinmetall BAE Systems Land Limited (совместное предприятие Rheinmetall и BAE Systems) объявила о завершении первых испытаний представленного прошлой осенью Challenger 3 с боевой стрельбой, в которых принял участие экипаж будущего танка британской армии. Испытания прошли в учебном центре Министерства обороны Великобритании.

Прошедшие испытания были организованы в соответствии с поэтапной программой, которая предусматривала сначала дистанционное управление танковым модулем, а уже после боевую стрельбу с экипажем. Как известно, танк оснащён 120-мм гладкоствольной пушкой L55A1 производства компании Rheinmetall, которая была разработана специально для Challenger 3 и модернизованных итальянских танков.

После боевых стрельб Challenger 3 ожидает дальнейших испытаний, которые приблизят его к вводу в эксплуатацию британской армией. Великобритания планирует модернизовать 148 танков Challenger 2 до новой конфигурации. Стоимость контракта на модернизацию составляет более 800 миллионов фунтов стерлингов, что позволит создать на территории страны более 450 высококвалифицированных рабочих мест. При этом пока непонятно, планирует ли Лондон заказывать новые Challenger 3 или ограничится модернизацией существующих танков.