Суммарно было приобретено 17 мостоукладчиков

Компания KNDS Deutschland (Германия) объявила о заключении контракта с Министерством обороны Бельгии на поставку 17 колёсных мостоукладчиков LEGUAN длиной 26 метров, установленных на шасси с колёсной формулой 10x10. Общая стоимость контракта составляет около 80 миллионов евро.

LEGUAN предназначена для укладки мостов в труднопроходимых районах (форсирование рек, проход через болотистую местность) длиной 26 или 14 метров. Кабина мостоукладчика оснащена дополнительным бронированием. Помимо этого, KNDS Deutschland также предлагает мостоукладчики в конфигурации RC, то есть на дистанционном управлении. Однако в данном случае, судя по всему, речь идёт о стандартной конфигурации техники.

В настоящее время мостоукладчики LEGUAN используются вооружёнными силами 22 стран. Германия является одним из основных эксплуатантов данных мостоукладчиков, но Берлин отдаёт предпочтение гусеничной версии LEGUAN, основанной на шасси от немецкого танка Leopard. Бельгия же предпочла колёсный вариант мостоукладчика, в котором 10 колёс обеспечивает высокий уровень маневрирования даже с учётом больших габаритов техники.