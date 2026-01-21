Сайт Конференция
Nacvark
Бельгия заказывает колёсные мостоукладчики LEGUAN на сумму €80 млн
Суммарно было приобретено 17 мостоукладчиков

Компания KNDS Deutschland (Германия) объявила о заключении контракта с Министерством обороны Бельгии на поставку 17 колёсных мостоукладчиков LEGUAN длиной 26 метров, установленных на шасси с колёсной формулой 10x10. Общая стоимость контракта составляет около 80 миллионов евро.

LEGUAN предназначена для укладки мостов в труднопроходимых районах (форсирование рек, проход через болотистую местность) длиной 26 или 14 метров. Кабина мостоукладчика оснащена дополнительным бронированием. Помимо этого, KNDS Deutschland также предлагает мостоукладчики в конфигурации RC, то есть на дистанционном управлении. Однако в данном случае, судя по всему, речь идёт о стандартной конфигурации техники.

В настоящее время мостоукладчики LEGUAN используются вооружёнными силами 22 стран. Германия является одним из основных эксплуатантов данных мостоукладчиков, но Берлин отдаёт предпочтение гусеничной версии LEGUAN, основанной на шасси от немецкого танка Leopard. Бельгия же предпочла колёсный вариант мостоукладчика, в котором 10 колёс обеспечивает высокий уровень маневрирования даже с учётом больших габаритов техники.

#бельгия #мостоукладчики
Источник: knds.com
Сейчас обсуждают

aoxoa1
12:53
Что вы с ними делаете что дохнут за 2 года? У меня около 15 ссд в работе. Даже всякие нетаки и кингпеки 10-летней давности обьемом по 256 живы. Но я не задрачиваю диски тестами, просто ставлю и исполь...
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
JAX1979
12:38
Придется через пару лет всё-таки покупать ssd по конским ценам. Потому как обычно срок жизни дешманских сейчас как раз 2-3 года
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
JAX1979
12:36
Не будет этого в ближайшие пару лет. Подняли цены на 300 процентов , а опустят на 30 максимум
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
Артур Казанджян
12:36
Именно версия 40гбит с этим контроллером в мак оси работает отлично! А вот версия на 20 гбит не работает, макс 10 выдает
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
Сергей Анатолич
12:30
Странно. Самое слабое место автомобиля при сильном морозе это его аккумулятор. А тут электромобиль состоящий по сути полностью из аккумулятора. Что касается дизелей то сейчас они практически все с под...
Электромобили могут заменить машины с двигателями внутреннего сгорания в холодных регионах
hihimik
12:27
Возможно, правельней запитывать карту через переходник 4x8pin. В этом случае какой-то один провод не может греться больше остальных, так как все фазы в переходнике тупо перемыкаются. А если разьем и о...
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
Anti liberast
12:27
щас пиндосы испужаются нагло-саксов и передумают оккупировать грынландию)
Великобритания удваивает количество морских пехотинцев в Арктике
Даниил Агарков
12:23
Как же уже задрали эти истории, где какой-то дятел купил видеокарту за копейки и там, О БОЖЕ МОЙ🤯🤯🤯🤯, не та видеокарта или вообще не то🤯🤯🤯🤯 Ведь как так, что если купить 4080 в несколько раз д...
Пользователь купил RTX 4080 за $150 и получил видеокарту с перемаркированным GPU от RTX 3050
Павел Сосед
12:04
Реклама, не тратьте время
Пользователь купил RTX 4080 за $150 и получил видеокарту с перемаркированным GPU от RTX 3050
Алексей
11:54
PS6 не нужна пока что, нынешних консолей хватит на долго, а подконец их жизни апскелеры помогут.
«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter