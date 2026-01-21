Акустика Sound 2 Pro включает в себя один динамик для средних частот и один для высоких частот, мощностью 40 Вт и 20 Вт соответственно

Китайский производитель Xiaomi представил новую акустическую систему Sound 2 Pro, позиционируемую как более доступный вариант Sound 2 Max, выпущенной в конце предыдущего года. Sound 2 Pro располагает одним среднечастотным и одним высокочастотным динамиками мощностью 40 Вт и 20 Вт соответственно. Это обуславливает максимальную громкость 96,3 дБ.

Диапазон воспроизводимых частот у Sound 2 Pro – от 53 Гц до 21,7 кГц. Однако в отличие от колонок HomePod от Apple, Sound 2 Pro позволяет объединить до четырех устройств в единую систему.

Новинка имеет разъемы RCA и USB Type-C для подсоединения аналоговых и цифровых источников звука. Кроме того, Sound 2 Pro поддерживает беспроводное подключение по Bluetooth 5.2 и WiFi 6, а также использует проприетарный протокол передачи данных через специальный адаптер Sound Wireless Audio Connector.