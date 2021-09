Need for Speed: Most Wanted 2005 года. Несмотря на то, что игра на ПК требует наличия DirectX 9, версия движка для этой игры использует наследие SM 1.x в комбинации со SM 2.0. Так как поддержки HDR нет, вместо него разработчики применили эффект постобработки Bloom (на скриншоте обратите внимание на небо), который своим знаменитым слепящим эффектом знаком всем поклонникам данной части NFS.