Цены на высокоемкостные SSD продолжают стремительно расти

Цены на твердотельные накопители высокой ёмкости продолжают стремительно расти из-за дефицита полупроводниковой памяти. Об этом сообщает портал Tom's Hardware, ссылаясь на исследования компании VDURA, занимающейся разработкой программно-определяемых систем хранения данных для ИИ.

По итогам периода со второго квартала 2025 года по первый квартал 2026-го цена твердотельного накопителя (SSD) ёмкостью 30 терабайт увеличилась на рекордные 257%. Стоимость такого устройства возросла с 3062 до 11 тысяч долларов. Для сравнения, за аналогичный промежуток времени стоимость жёстких дисков (HDD) увеличилась лишь на 35%.

Разрыв в цене между SSD и HDD аналогичного объёма увеличился с 6,2 до 16,4 раза. Такая ситуация заставляет крупные дата-центры активно внедрять гибридные решения, сочетающие использование SSD и традиционных жестких дисков. Такой подход позволяет значительно снизить затраты на инфраструктуру хранилищ.

Согласно расчетам VDURA, развертывание гибридных систем обходится примерно в четыре раза дешевле, чем установка аналогичных конфигураций, основанных исключительно на твердотельных накопителях (SSD). Использование комбинированных подходов позволит компаниям оптимизировать расходы и при этом обеспечить необходимую производительность при работе с большими объемами данных.