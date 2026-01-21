Процесс прекращения поддержки Core 12-го поколения был запущен в начале января

Компания Intel инициировала процесс прекращения поддержки своих процессоров Core 12-го поколения, опубликовав график на официальном сайте, пишет издание PC Gamer. Согласно опубликованному Intel документу, процесс прекращения поддержки моделей Core 12-го поколения был запущен в начале января текущего года, тогда как полностью поставки процессоров данной серии прекратятся 22 января 2027 года.

Источник фото: PC Gamer

Ещё одна дата, которую стоит учитывать обладателям процессоров Core 12-го поколения — 24 июля 2026 года. Начиная с этого дня заказать замену для вышедшего из строя не по вине пользователя CPU более будет нельзя.

Процессоры Alder Lake стали первыми моделями с гибридной архитектурой, предполагающей наличие производительных и эффективных ядер. Кроме того, они обладают контроллером, позволяющим использовать как модули DDR5, так и DDR4, что в связи с кризисом на рынке памяти в настоящее время является преимуществом. Отмечается, что некоторые модели Core 13-го и 14-го поколений являются перемаркированными моделями Alder Lake, поэтому сама архитектура ещё не достигла конца своего жизненного цикла.