breaking-news
Ветеран Microsoft объяснил приём с быстрой перезагрузкой в Windows 95 при удерживании клавиши Shift
Стоит учесть, что в современных версиях Windows данный метод уже не работает

Функция быстрой перезагрузки Windows 95 при помощи удерживания клавиши Shift во время нажатия пункта «Перезагрузить компьютер», считавшаяся некоторыми пользователями хитрым трюком, на самом деле была намеренно внедрена инженерами Microsoft, о чём в своём блоге рассказал ветеран компании Рэймонд Чен, пишет издание PC Gamer.

Источник фото: PC Gamer/Microsoft

Как и в современных версиях Windows, нажатие кнопки «Перезагрузить компьютер» в Windows 95 приводило к «холодной» перезагрузке системы, включая завершение процессов, очистку памяти и перезапуск оборудования. Удерживание клавиши Shift изменяло данный процесс — сам ПК не перезапускался, а перезагружалась лишь ОС.

По словам Рэймонда Чена, в ходе данного процесса происходило следующее — сначала завершало работу 16-битное ядро Windows, после чего заканчивал функционирование 32-битный менеджер виртуальной памяти, процессор переходил в реальный режим, а управление возвращалось к файлу win.com, отвечающему за загрузку Windows, со спецсигналом, который запрашивал возможность повторного запуска ОС в защищённом режиме.

После вывода сообщения «Пожалуйста, подождите, пока Windows перезагрузится» win.com начинал процесс возврата системы в то же состояние, в котором она находилась во время первого запуска, и в случае штатной работы производился запуск Windows в защищённом режиме, включая воссоздание диспетчера виртуальных машин и запуск пользовательского интерфейса в графическом режиме.

В итоге пользователь видел, что компьютер быстро перезагрузился. В том случае, если что-то пошло не так, происходила полная перезагрузка. Отмечается, что быстрая перезагрузка не всегда выполнялась гладко, что может быть связано с некорректной работой драйверов устройств.

#windows 95
Источник: pcgamer.com
