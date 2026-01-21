Функция быстрой перезагрузки Windows 95 при помощи удерживания клавиши Shift во время нажатия пункта «Перезагрузить компьютер», считавшаяся некоторыми пользователями хитрым трюком, на самом деле была намеренно внедрена инженерами Microsoft, о чём в своём блоге рассказал ветеран компании Рэймонд Чен, пишет издание PC Gamer.
Источник фото: PC Gamer/Microsoft
Как и в современных версиях Windows, нажатие кнопки «Перезагрузить компьютер» в Windows 95 приводило к «холодной» перезагрузке системы, включая завершение процессов, очистку памяти и перезапуск оборудования. Удерживание клавиши Shift изменяло данный процесс — сам ПК не перезапускался, а перезагружалась лишь ОС.
По словам Рэймонда Чена, в ходе данного процесса происходило следующее — сначала завершало работу 16-битное ядро Windows, после чего заканчивал функционирование 32-битный менеджер виртуальной памяти, процессор переходил в реальный режим, а управление возвращалось к файлу win.com, отвечающему за загрузку Windows, со спецсигналом, который запрашивал возможность повторного запуска ОС в защищённом режиме.
После вывода сообщения «Пожалуйста, подождите, пока Windows перезагрузится» win.com начинал процесс возврата системы в то же состояние, в котором она находилась во время первого запуска, и в случае штатной работы производился запуск Windows в защищённом режиме, включая воссоздание диспетчера виртуальных машин и запуск пользовательского интерфейса в графическом режиме.
В итоге пользователь видел, что компьютер быстро перезагрузился. В том случае, если что-то пошло не так, происходила полная перезагрузка. Отмечается, что быстрая перезагрузка не всегда выполнялась гладко, что может быть связано с некорректной работой драйверов устройств.