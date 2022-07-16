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А сегодня я хотел бы немного порассуждать о самой главной ежегодной выставке видеоигр на всём постсоветском пространстве и её дальнейшей судьбе. Речь, конечно же, о небезызвестном “ИгроМире”, который некогда стал весьма достойным отечественным ответом E3 и Gamescom. Да, он часто проигрывал им в плане эксклюзивности контента, но при этом не уступал по масштабу и давал уже российским геймерам возможность посмотреть и лично пощупать всё то же самое, что до этого смотрели и щупали посетители соответствующих мероприятий в Лос-Анджелесе и Кёльне.

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Однако, ещё с позапрошлого года в судьбе “ИгроМира” началась чёрная полоса из-за острой ситуации с коронавирусом. Так, в 2020 и 2021 годах посетителей ждала череда “не отмен, а переносов” выставки, а тех, кто уже купил билеты заранее - головная боль с возвратом денег, так как выставку-то официально не “отменяют”, а всего лишь “переносят” на следующий год (просто обожаю подобные рокировочки на уровне терминологии). Впрочем, те или иные проблемы с ограничениями и отменами также не обошли стороной и зарубежные мероприятия подобного плана. В 2022 коронавирус не то что бы окончательно капитулировал и совсем исчез из нашей жизни, но резко стал сдавать свои позиции под натиском современной медицины. Однако, недолго музыка играла, недолго геймер танцевал: в конце февраля начались всем известные события, про которые можно писать либо придерживаясь официальной риторики, либо в значительно более вольной манере, но с непременным одобрением абсолютно всего происходящего "от" и "до", иначе есть риск нажить себе самых разнообразных проблем. Ну да ладно, пора переходить ближе к теме: в данном материале я просто хочу представить, что останется от нашей любимой (тут - без сарказма) российской игровой выставки с учётом всех обстоятельств, сложившихся в той новой реальности, в которой большинство из нас так или иначе оказалось не по своей на то воле.

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К слову, а что сейчас происходит вокруг “ИгроМира”? А в том-то и дело, что не происходит ничего. Во всяком случае, никакой активности не видно от слова “совсем”. И это, в данном случае - очень тревожный знак. Ничего не анонсируется, на сайте висят только старые, прошлогодние новости, в официальном сообществе “ВКонтакте” люди изредка задают вопросы на тему возврата денег за купленные ранее билеты, но и они остаются без ответа. Я конечно не знаю, может организаторы и отвечают кому-то в личку, но в публичном поле - полный штиль. Даже профильные игровые издания ничего не пишут: у СМИ определённый триггер срабатывает исключительно на инфоповоды, пусть бы и самые дурацкие, а вот полная тишина в эфире не даёт этому самому триггеру срабатывать. Впрочем, эта самая зловещая тишина и подтолкнула меня сесть за написание данного материала в три часа ночи после тщательного изучения утёкшего в сеть раннего билда Duke Nukem Forever 2001 года, пары банок пива и понимания того факта, что сон уже окончательно сбит.

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Скриншот обсуждений под последним постом в официальном сообществе "ИгроМира" ВКонтакте (https://vk.com/igromir)

Для начала, давайте просто вспомним все “ИгроМиры”, проходившие, скажем, с 2015 года (только реально проходившие, а не “проходившие в онлайн формате” в прошлом и позапрошлом годах) и выделим типовой состав компаний-участников, собственно возводящих стенды, завозящих игровые новинки и, фактически, берущих на себя всё это видеоигровое шоу. Крупные разработчики (в начале 2000-х в российских игровых журналах было очень модно употреблять транслитерированное слово “девелоперы”) и издатели игр, такие, как UbiSoft, EA Games, Activision Blizzard и ряд других компаний примерно аналогичного уровня, традиционно формируют очень значительную, практически доминирующую, долю выставки, создавая потрясающие стенды с демо-юнитами и проводя показы наиболее интересных игровых новинок. Это именно то, зачем на “ИгроМир” идёт основная масса посетителей-геймеров и представителей профильных СМИ, если мы рассматриваем сейчас “ИгроМир” в первую очередь именно как игровую выставку. Сейчас, в силу сложившейся напряжённой международной обстановки, отношение большинства, условно говоря, “западных” компаний к России в целом оставляет желать лучшего. Проявляется это по разному, но, с учётом общей риторики, гипотетический отказ вышеназванных компаний от участия в “ИгроМире” был бы вполне вероятен, и уже даже не столь важно, были бы озвучены официально причины такого решения или нет.

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Ребята из Wargaming, некогда устраивавшие огромные павильоны с турнирами по World of Tanks и паре менее популярных, но не менее интересных проектов про корабли и самолёты, тоже, скорее всего, не приехали бы. Их интерес к “ИгроМиру” и так-то заметно поубавился за последние годы, а тут ещё и студия перебазировалась из соседней Беларуси куда подальше. Это я только пару объективных фактов привёл, не затрагивая даже никакие другие мотивы, политику и так далее. Есть ещё некоторые разработчики и издатели из азиатского региона со своей аудиторией, но они часто сильно завязаны с производителями игровых консолей. А что там у нас с консольным рынком, кстати? Microsoft с их XBOX и соответствующими игровыми зонами, Sony с PlayStation и ворохом местных эксклюзивов, Nintendo с их успешной портативкой Switch и нестареющим уже четвёртый десяток лет сантехником Марио... Естественно, что покинув наш регион явно по политическим причинам, и в российском “ИгроМире” данные компании с большой долей вероятности не станут принимать участие, хотя бы в силу своих чисто имиджевых соображений. Вон та же Майкрософт уже который раз демонстративно хлопает дверью по случаю закрытия очередного направления своего российского бизнеса. Не нуждающаяся в представлении Intel и крупные американские конторы HP и DELL, имеющие свои линейки игровых ПК и ноутбуков, ясное дело, тоже отпадают. Правда, это уже относится к теме игрового "железа", о чём пойдет речь далее.

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Остаётся ещё целый ряд производителей “железа”, многие из которых делают достаточно большие стенды со сценами и шумными конкурсами, взять тех же ASUS, Gigabyte, MSI, да различных производителей игровой периферии, у которых стенды обычно поменьше. Что касается ASUS, то в середине марта в своей официальной новостной рассылке представители компании выражали глубокую обеспокоенность событиями, происходящими на Украине в целом и предупреждали о нарушении цепочек поставок продукции на территорию России в частности. Однако, большинство компаний-производителей комплектующих и игровой периферии не делали официальных заявлений об уходе с российского рынка, поэтому их участие в выставке, если бы она всё же состоялась в этом году, было бы теоретически возможным. Другой вопрос, что их стенды и активности обычно служат не основным, а дополнительным контентом, если можно так выразиться, а аудитория идёт на фестиваль в первую очередь всё же не за этим. Примерно то же самое можно сказать и про зоны, организованные торговыми сетями и разными не особо популярными проектами.

И вот ещё остаётся у нас ComicCon Russia, который обычно проходит параллельно с “ИгроМиром”. Де-факто его тоже можно считать частью “ИгроМира”, потому что всё это происходит на одной площадке, в соседних залах одного гигантского павильона Крокус Экспо и доступно для посещения по одному и тому же входному билету. В принципе, за последние несколько лет в России тема подобных окологиковских фестивалей стала весьма популярна (свою посильную лепту во всю эту движуху внёс и автор данных строк), крупные тематические мероприятия проводились и в Москве, и в Питере, да и в некоторых других крупных городах тоже. При том, каждый такой фестиваль традиционно имеет какую-то свою определённую направленность, например, специализируясь главным образом на аниме или на настольных играх, либо ставя во главу угла косплей. При этом, многие из них практически не уступают по площади, количеству стендов, участников и посетителей “Комиккону”. Но у ComicCon Russia всегда было несколько тузов в рукаве, которыми не могли похвастать большинство других фестов подобного плана: это непременное участие зарубежных звёзд разной величины в качестве гостей и спикеров, а также непосредственная поддержка со стороны крупных издателей комиксов, кинокомпаний, видеосервисов и так далее, организующих различные тематические зоны и показы. Большая часть этих людей и компаний, естественно, из США. И сейчас их участие в российской версии ComicCon под большим вопросом в силу всё той же политической повестки, избежать которой, к сожалению, не получится. А без этого всего ComicCon Russia превратится в просто очередной гик-конвент, где нет какой-то особо выраженной тематики, но есть всего понемногу: “аллея” авторов комиксов, немного настолок, лотки с мерчем - всё это можно организовать и на локальном уровне. В таком виде это может и будет способно составить конкуренцию другим тематическим фестивалям (в конце концов, просто лишний повод собраться увлечённой публике), но уж точно не спасёт ситуацию с "ИгроМиром" в целом, фактически оставшимся без игр.

Я даже не буду особо затрагивать тему каких-то чисто финансовых моментов в виде коллабораций выставки по различной рекламе и так далее, это уже вопрос несколько вторичный сам по себе: никакие рекламные контракты не спасут выставку, на которой просто не будет контента. При том, что основными рекламодателями чаще всего и выступают те самые компании-участники, о которых я писал выше.

Вот, собственно и все мои рассуждения на сегодня на данную тему. Да, тут можно было бы сделать какие-то выводы, обобщающие всё вышенаписанное, выделить и особо подчеркнуть какую-то основную мысль, найти рациональное зерно, так сказать. Либо позлословить на тему того, что даже если COVID-19 не смог окончательно добить “ИгроМир”, то точку в его истории поставит цепочка событий, начавшаяся ранним утром на следующий день после 23 февраля. Но давайте оставим подобную драматургию тем, кто пишет сценарии для утренних и вечерних передач по крупным ТВ-каналам. А мы же просто имеем то, что имеем, и выводы каждый в состоянии сделать для себя сам.

В статье использованы фотографии автора с выставок ИгроМир, проводившихся ранее