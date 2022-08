За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В последнее время кооперативные игры, так популярные в начале нулевых, стали занимать относительно скромную нишу проектов, рассчитанных на небольшую, пусть и преданную, аудиторию. С популяризацией игровых консолей, различных торговых площадок и лаунчеров, платформодержатели которых серьёзно пекутся об эксклюзивности своих релизов, с удорожанием железа и постоянными изменениями трендов, задающих тенденцию развития всей игровой индустрии, собрать друзей вместе в одной игре и на одной платформе стало не так-то просто, а рассчитанные на кооператив проекты всячески стараются подстроиться под любую партию: будь то два игрока, четыре или даже восемь.

реклама

Сегодня же хочется поговорить об играх, которые лучше всего подходят именно для игры вдвоём, будь то свежевышедший AAA-тайтл или нишевый инди-проект, которому скоро исполнится десяток лет. При этом в контексте статьи не столь важно, существует ли в игре ограничение на количество игроков, определяющий фактор отбора — качество получаемого в компании с одним другом игрового опыта.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 3070 Ti за 60 тр в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 12700KF за копейки в Ситилинке 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Рухнула цена i9 12900K на треть В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Перед тем как перейти к краткому обзору таких проектов, хочется уточнить, что они находятся в абсолютно произвольном порядке, а автор не ставил себе целью сравнивать их между собой. Кроме того, мы намеренно не упоминаем последние проекты Юсефа Фареса: A Way Out и It Takes Two, поскольку о них и так слышно отовсюду.

Hunted: The Demon's Forge

реклама

Hunted: The Demon's Forge — малоизвестный проект достаточно известной студии inXile Entertainment, изданный Bethesda Softworks в 2011-м году. Во многом именно соседство с пятой частью культовой серии The Elder Scrolls, ставшей в кратчайшие сроки безумно популярной, отвлекло массового геймера от достаточно неплохой кооперативной игры в жанре дарк-фэнтези. Несмотря на внешнюю схожесть, однако, мир Hunted значительно отличается от мира "древних свитков": более мрачный и гротескный, кишащий жуткими тварями, он скорее напоминает вселенную игр серии Souls.

Сюжет игры, пусть и не отличающийся глубиной, вертится вокруг таинственного артефакта, явившегося в ведениях наёмнику Каддоку. Вместе с лучницей Эларой он пробивается через полчища орков, демонов и других мифических чудовищ, чтобы предотвратить гибель человечества и торжество волшебницы-некроманта Серафимы.

Стоит упомянуть, что игра создавалась под руководством Брайана Фарго — одного из тех людей, что подарили широкой публике такие культовые классические RPG как Fallout, Baldur's Gate, Arcanum, Planescape: Torment, а потому интерес к проекту до релиза всё-таки существовал. Тем не менее, игра не смогла впечатлить олдскульных игроков — от заявленного ролевого отыгрыша в финальном продукте мало что осталось, а геймплейные выборы, которые действительно несколько влияют на концовку, настолько неочевидны, что скорее раздражают, чем радуют среднестатистического игрока. Кроме того, Hunted вышла на свет на заре жизненного пути седьмого поколения консолей и совсем не отличалась качеством графики: неплохая геометрия локаций и разнообразие уровней сочеталось здесь с тусклой серовато-жёлтой картинкой. Низкие оценки критиков и ошеломительный успех Skyrim поставил крест на продолжении, а сама Hunted так и не была переиздана для PS4 и Xbox One.

реклама

Тем не менее, у игры всё же есть достоинства, выделяющие её на фоне остальных релизов того времени. Главный "плюс" проекта — умелое использование возможностей обеих персонажей для создания ассиметричного игрового опыта. Дело в том, что и используемое оружие героев, и спектр их возможностей несколько отличаются, что сказывается не только на тактике ведения боёв (всё-таки хрупкой лучнице скорее стоит оставаться позади и прикрывать тылы, чем рваться в бой сломя голову), но и на методике решения разнообразных пространственных головоломок, которые также появляются в игре. Кроме того, периодически игрокам придётся работать вместе над преодолениями платформинговых секций, а также исследовать окружения в поисках нового оружия, брони или коллекционных предметов.

В сухом остатке, Hunted: The Demon's Forge трудно назвать хорошей игрой, и если бы не подход разработчиков к кооперативу, игру можно было бы назвать банальщиной. Однако в условиях дефицита линейных сюжетных приключений на двоих, попробовать проект всё же стоит, тем более, что стоимость игры на скидках составляет около 100 рублей в Steam.





Remnant: From the Ashes

реклама

В отличие от Hunted, разработанная командой Gunfire Games и выпущенная студией Perfect World Entertainment в 2019 году Remnant: From the Ashes похожа на Souls не столько внешне, сколько геймплейно. И хотя сами разработчики позиционируют проект как шутер от третьего лица, на деле Remnant — образцовый Souls-like, сочетающий в себе классические механики вроде перекатов или ближнего боя с новыми для жанра особенностями — возможностью использовать огнестрельное оружие и отсутствием классов в классическом для жанра понимании: выбор архетипа в начале игры влияет лишь на стартовую экипировку.

Игровой цикл Remnant построен на знакомой всем фанатам souls-like последовательности действий: зачистить локацию, добраться до костра (в данном случае — кристалла), повторить. В данном случае, разработчики приготовили целых 2 вида таких кристаллов: редкие и большие служат как точкой возрождения, так и способом быстрого перемещения между локациями. Маленькие, разбросанные по локациям, являются перевалочными пунктами и могут только возродить погибшего игрока, дать тому сохранить прогресс перед битвой с боссом.

Из несомненных плюсов Remnant — большой арсенал разнообразного холодного и дальнобойного оружия, собрать полную коллекцию которого за одно прохождение точно не выйдет: здесь и арбалеты, и привычный набор из пистолетов, винтовок и дробовиков, и футуристические пушки, дезинтегрирующие врагов одним выстрелом, и готические косы, топоры и цепы. Играя вдвоём, можно охватить и изучить больше инструментов для истребления врагов, однако в итоге придётся сфокусироваться на чём-то одном, ведь экипировка персонажа также влияет на наносимый урон и точность.





Кроме того, проект Gunfire Games способен покорить игроков сеттингом и своими шикарными видами: действия игры разворачиваются в постапокалиптическом будущем, а игроки в попытках восстановить цивилизацию, пошатнувшуюся из-за нашествия инопланетных чудовищ, оказываются и на руинах мегаполиса, и в пустыне, и даже на чужой планете. О качестве Remnant: From the Ashes говорят отзывы игры в Steam — на момент написания статьи у игры 87% положительных рецензий.





Far Cry 5

Хотя пятая часть культовой франшизы Far Cry, вышедшая в 2018 году из под пера Ubisoft Montreal, не является последней в серии, речь в этой статье пойдёт именно о ней. В виду низкого качества RPG-элементов из New Dawn и отсутствия каких-либо свежих идей в Far Cry 6, именно Far Cry 5 идеально подходит для кооперативного прохождения вдвоём.

Сценарий Far Cry 5 достаточно банален: волей судьбы попадя в переполненную разнообразными фриками и религиозными фанатиками американскую глубинку, герой делает всё возможное, чтобы сохранить жизни и здоровье последних адекватных жителей этой глуши. И хотя сюжетно пятая часть франшизы сильно просела после отличного триквела и добротного квадриквела, а главный герой, в угоду возможности играть в компании, превратился в безмолвного, пусть и внешне кастомизируемого, манекена, добродушно выполняющего любые просьбы окружающих персонажей, геймплейно она, напротив, сделала большой шаг вперёд.

Во-первых, с карты полностью пропали так надоевшие игрокам "вышки", которые регулярно становились поводом для шуток игроков. Во-вторых, стала разнообразней боевая система: впервые в серии главный герой получил доступ к обильному выбору оружия ближнего боя: здесь и лопаты, и биты, и трубы, и бамбуковые палки. Кроме того, на карте появилось больше действительно разномастных активностей, от заездов на джипах и полётов на самолете до разгадок головоломок в "Тайниках Выживальщиков".

В общем и целом, пятая часть Far Cry механически осталась увлекательной и способной удивить игрой, впечатляющей не только прекрасными видами, создаваемыми улучшенным движком Dunia Engine 2, но и обилием активностей и задач, заниматься которыми вдвоём и весело, и интересно.





Stardew Valley





О создании Stardew Valley написано уже достаточно. В своей книге "Кровь, пот и пиксели. Обратная сторона индустрии видеоигр", посвящённой закулисью разработки известных видеоигровых проектов, Джейсон Шрейер посвятил целую главу Эрику Бароне, одинокому разработчику, на протяжение нескольких лет безвылазно работающему над своей инди-вариацией Harvest Moon. Выйдя в феврале 2016 года, Stardew Valley моментально оправдала все надежды бросившего ради неё постоянную работу программиста, став одним из самых популярных инди-релизов десятилетия.

Сюжетно игра очень проста: получив от дедушки в наследство домик в деревне, главный герой бросает работу в офисе и отправляется организовывать своё хозяйство в долине Стардью, где сталкивается с добродушными сказочными существами, заводит новые знакомства, обзаводится семьёй и достигает всё новых и новых высот в фермерском мастерстве.





Прелесть Stardew Valley заключается в её аддиктивности и максимальной медитативности, отчего игра вдвоём (особенно со второй половинкой или близким другом) становится особенно интересной. В то время, как вы копаетесь в шахте в поисках драгоценных камней, ваш напарник может работать на грядке или рыбачить в попытках поймать редкую сезонную рыбу. Постепенно заполняя собранными предметами узелки в городском клубе и наблюдая, как собственная ферма становится всё больше и аккуратнее, вы сблизитесь и в реальности, вспоминая потом о былых приключениях в виртуальной деревенской долине.





Snipperclips

В вышедшей в 2017 году на платформе Nintendo Switch игре Snipperclips практически нет сюжета, вместо этого всё внимание уделено увлекательному и крайне креативному геймплею: разработчики из британской студии SFB Games рассказывали, что хотели сделать Snipperclips такой, чтобы геймеры захотели купить и запустить её всего после одной увиденной гифки. Сказать, что им это удалось — это ничего не сказать. После первой же демонстрации представители большой N дали разработчикам полный карт-бланш при условии, что проект будет издавать Nintendo.

С самого начала создавая игру как заточенную под кооперативное прохождение, разработчики сумели вложить душу в каждую из созданных механик и придуманных головоломок. По ходу прохождения бумажным персонажам играющих предстояло всячески разрезать друг друга для того, чтобы продвинуться на следующий уровень. Особенности гибридной консоли Nintendo настолько хорошо подошли под механики Snipperclips, что игра вскоре стала одним из самых популярных проектов на платформе.

Отдельно стоит заметить, что для игры в Snipperclips с другом не нужно ничего, кроме самой консоли и одной копии игры: управление персонажами осуществляется с помощью одного контроллера Joycon, а игровой процесс настолько незамысловат, что игра даже на таком простеньком геймпаде доставляет непередаваемое удовольствие.