Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

5 лучших кооперативных игр для двух игроков

Рассказываем о лучших игровых проектах "на двоих", не упоминая It Takes Two и A Way Out
[ ] для раздела Блоги
3
3050 MSI Gaming за 30тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3060 MSI Gaming за 40 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В последнее время кооперативные игры, так популярные в начале нулевых, стали занимать относительно скромную нишу проектов, рассчитанных на небольшую, пусть и преданную, аудиторию. С популяризацией игровых консолей, различных торговых площадок и лаунчеров, платформодержатели которых серьёзно пекутся об эксклюзивности своих релизов, с удорожанием железа и постоянными изменениями трендов, задающих тенденцию развития всей игровой индустрии, собрать друзей вместе в одной игре и на одной платформе стало не так-то просто, а рассчитанные на кооператив проекты всячески стараются подстроиться под любую партию: будь то два игрока, четыре или даже восемь.

реклама

Сегодня же хочется поговорить об играх, которые лучше всего подходят именно для игры вдвоём, будь то свежевышедший AAA-тайтл или нишевый инди-проект, которому скоро исполнится десяток лет. При этом в контексте статьи не столь важно, существует ли в игре ограничение на количество игроков, определяющий фактор отбора — качество получаемого в компании с одним другом игрового опыта. 

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
3070 Ti за 60 тр в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Перед тем как перейти к краткому обзору таких проектов, хочется уточнить, что они находятся в абсолютно произвольном порядке, а автор не ставил себе целью сравнивать их между собой. Кроме того, мы намеренно не упоминаем последние проекты Юсефа Фареса: A Way Out и It Takes Two, поскольку о них и так слышно отовсюду.

Hunted: The Demon's Forge

реклама

Hunted: The Demon's Forge — малоизвестный проект достаточно известной студии inXile Entertainment, изданный Bethesda Softworks в 2011-м году. Во многом именно соседство с пятой частью культовой серии The Elder Scrolls, ставшей в кратчайшие сроки безумно популярной, отвлекло массового геймера от достаточно неплохой кооперативной игры в жанре дарк-фэнтези. Несмотря на внешнюю схожесть, однако, мир Hunted значительно отличается от мира "древних свитков": более мрачный и гротескный, кишащий жуткими тварями, он скорее напоминает вселенную игр серии Souls. 

Сюжет игры, пусть и не отличающийся глубиной, вертится вокруг таинственного артефакта, явившегося в ведениях наёмнику Каддоку. Вместе с лучницей Эларой он пробивается через полчища орков, демонов и других мифических чудовищ, чтобы предотвратить гибель человечества и торжество волшебницы-некроманта Серафимы.

Стоит упомянуть, что игра создавалась под руководством Брайана Фарго — одного из тех людей, что подарили широкой публике такие культовые классические RPG как Fallout, Baldur's Gate, Arcanum, Planescape: Torment, а потому интерес к проекту до релиза всё-таки существовал. Тем не менее, игра не смогла впечатлить олдскульных игроков — от заявленного ролевого отыгрыша в финальном продукте мало что осталось, а геймплейные выборы, которые действительно несколько влияют на концовку, настолько неочевидны, что скорее раздражают, чем радуют среднестатистического игрока. Кроме того, Hunted вышла на свет на заре жизненного пути седьмого поколения консолей и совсем не отличалась качеством графики: неплохая геометрия локаций и разнообразие уровней сочеталось здесь с тусклой серовато-жёлтой картинкой. Низкие оценки критиков и ошеломительный успех Skyrim поставил крест на продолжении, а сама Hunted так и не была переиздана для PS4 и Xbox One.

реклама

Тем не менее, у игры всё же есть достоинства, выделяющие её на фоне остальных релизов того времени. Главный "плюс" проекта — умелое использование возможностей обеих персонажей для создания ассиметричного игрового опыта. Дело в том, что и используемое оружие героев, и спектр их возможностей несколько отличаются, что сказывается не только на тактике ведения боёв (всё-таки хрупкой лучнице скорее стоит оставаться позади и прикрывать тылы, чем рваться в бой сломя голову), но и на методике решения разнообразных пространственных головоломок, которые также появляются в игре. Кроме того, периодически игрокам придётся работать вместе над преодолениями платформинговых секций, а также исследовать окружения в поисках нового оружия, брони или коллекционных предметов.

В сухом остатке, Hunted: The Demon's Forge трудно назвать хорошей игрой, и если бы не подход разработчиков к кооперативу, игру можно было бы назвать банальщиной. Однако в условиях дефицита линейных сюжетных приключений на двоих, попробовать проект всё же стоит, тем более, что стоимость игры на скидках составляет около 100 рублей в Steam.


Remnant: From the Ashes

реклама

В отличие от Hunted, разработанная командой Gunfire Games и выпущенная студией Perfect World Entertainment в 2019 году Remnant: From the Ashes похожа на Souls не столько внешне, сколько геймплейно. И хотя сами разработчики позиционируют проект как шутер от третьего лица, на деле Remnant — образцовый Souls-like, сочетающий в себе классические механики вроде перекатов или ближнего боя с новыми для жанра особенностями — возможностью использовать огнестрельное оружие и отсутствием классов в классическом для жанра понимании: выбор архетипа в начале игры влияет лишь на стартовую экипировку.

Игровой цикл Remnant построен на знакомой всем фанатам souls-like последовательности действий: зачистить локацию, добраться до костра (в данном случае — кристалла), повторить. В данном случае, разработчики приготовили целых 2 вида таких кристаллов: редкие и большие служат как точкой возрождения, так и способом быстрого перемещения между локациями. Маленькие, разбросанные по локациям, являются перевалочными пунктами и могут только возродить погибшего игрока, дать тому сохранить прогресс перед битвой с боссом.

Из несомненных плюсов Remnant — большой арсенал разнообразного холодного и дальнобойного оружия, собрать полную коллекцию которого за одно прохождение точно не выйдет: здесь и арбалеты, и привычный набор из пистолетов, винтовок и дробовиков, и футуристические пушки, дезинтегрирующие врагов одним выстрелом, и готические косы, топоры и цепы. Играя вдвоём, можно охватить и изучить больше инструментов для истребления врагов, однако в итоге придётся сфокусироваться на чём-то одном, ведь экипировка персонажа также влияет на наносимый урон и точность. 


Кроме того, проект Gunfire Games способен покорить игроков сеттингом и своими шикарными видами: действия игры разворачиваются в постапокалиптическом будущем, а игроки в попытках восстановить цивилизацию, пошатнувшуюся из-за нашествия инопланетных чудовищ, оказываются и на руинах мегаполиса, и в пустыне, и даже на чужой планете. О качестве Remnant: From the Ashes говорят отзывы игры в Steam — на момент написания статьи у игры 87% положительных рецензий.


Far Cry 5

Хотя пятая часть культовой франшизы Far Cry, вышедшая в 2018 году из под пера Ubisoft Montreal, не является последней в серии, речь в этой статье пойдёт именно о ней. В виду низкого качества RPG-элементов из New Dawn и отсутствия каких-либо свежих идей в Far Cry 6, именно Far Cry 5 идеально подходит для кооперативного прохождения вдвоём. 

Сценарий Far Cry 5 достаточно банален: волей судьбы попадя в переполненную разнообразными фриками и религиозными фанатиками американскую глубинку, герой делает всё возможное, чтобы сохранить жизни и здоровье последних адекватных жителей этой глуши. И хотя сюжетно пятая часть франшизы сильно просела после отличного триквела и добротного квадриквела, а главный герой, в угоду возможности играть в компании, превратился в безмолвного, пусть и внешне кастомизируемого, манекена, добродушно выполняющего любые просьбы окружающих персонажей, геймплейно она, напротив, сделала большой шаг вперёд.

Во-первых, с карты полностью пропали так надоевшие игрокам "вышки", которые регулярно становились поводом для шуток игроков. Во-вторых, стала разнообразней боевая система: впервые в серии главный герой получил доступ к обильному выбору оружия ближнего боя: здесь и лопаты, и биты, и трубы, и бамбуковые палки. Кроме того, на карте появилось больше действительно разномастных активностей, от заездов на джипах и полётов на самолете до разгадок головоломок в "Тайниках Выживальщиков". 
В общем и целом, пятая часть Far Cry механически осталась увлекательной и способной удивить игрой, впечатляющей не только прекрасными видами, создаваемыми улучшенным движком Dunia Engine 2, но и обилием активностей и задач, заниматься которыми вдвоём и весело, и интересно.


Stardew Valley


О создании Stardew Valley написано уже достаточно. В своей книге "Кровь, пот и пиксели. Обратная сторона индустрии видеоигр", посвящённой закулисью разработки известных видеоигровых проектов, Джейсон Шрейер посвятил целую главу Эрику Бароне, одинокому разработчику, на протяжение нескольких лет безвылазно работающему над своей инди-вариацией Harvest Moon. Выйдя в феврале 2016 года, Stardew Valley моментально оправдала все надежды бросившего ради неё постоянную работу программиста, став одним из самых популярных инди-релизов десятилетия.

Сюжетно игра очень проста: получив от дедушки в наследство домик в деревне, главный герой бросает работу в офисе и отправляется организовывать своё хозяйство в долине Стардью, где сталкивается с добродушными сказочными существами, заводит новые знакомства, обзаводится семьёй и достигает всё новых и новых высот в фермерском мастерстве.


Прелесть Stardew Valley заключается в её аддиктивности и максимальной медитативности, отчего игра вдвоём (особенно со второй половинкой или близким другом) становится особенно интересной. В то время, как вы копаетесь в шахте в поисках драгоценных камней, ваш напарник может работать на грядке или рыбачить в попытках поймать редкую сезонную рыбу. Постепенно заполняя собранными предметами узелки в городском клубе и наблюдая, как собственная ферма становится всё больше и аккуратнее, вы сблизитесь и в реальности, вспоминая потом о былых приключениях в виртуальной деревенской долине.


Snipperclips

В вышедшей в 2017 году на платформе Nintendo Switch игре Snipperclips практически нет сюжета, вместо этого всё внимание уделено увлекательному и крайне креативному геймплею: разработчики из британской студии SFB Games рассказывали, что хотели сделать Snipperclips такой, чтобы геймеры захотели купить и запустить её всего после одной увиденной гифки. Сказать, что им это удалось — это ничего не сказать. После первой же демонстрации представители большой N дали разработчикам полный карт-бланш при условии, что проект будет издавать Nintendo.

С самого начала создавая игру как заточенную под кооперативное прохождение, разработчики сумели вложить душу в каждую из созданных механик и придуманных головоломок. По ходу прохождения бумажным персонажам играющих предстояло всячески разрезать друг друга для того, чтобы продвинуться на следующий уровень. Особенности гибридной консоли Nintendo настолько хорошо подошли под механики Snipperclips, что игра вскоре стала одним из самых популярных проектов на платформе.

Отдельно стоит заметить, что для игры в Snipperclips с другом не нужно ничего, кроме самой консоли и одной копии игры: управление персонажами осуществляется с помощью одного контроллера Joycon, а игровой процесс настолько незамысловат, что игра даже на таком простеньком геймпаде доставляет непередаваемое удовольствие.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

видеоигры консоли far cry stardew valley игр кооператив remnant: from the ashes игры для компании hun кооп
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
7
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
18
Главные игры августа 2022 года
17
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
31
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
30
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
52
Главные игры июля 2022 года
29
Ретроклокинг: история Super HEDT
44
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
7

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Coca-Cola сменила названия напитков Sprite и Fanta – американская компания не уходит с рынка РФ
53
6 самых неудачных видеокарт AMD и NVIDIA, которые созданы приносить страдания обычным геймерам
16
Слияние Ethereum началось и несёт с собой проблемы для майнеров на видеокартах
3
На Aliexpress идёт большая распродажа по сниженному курсу доллара - осталось 4 дня
14
Китай выделил 1.38 трлн долларов на постройку заводов для производства чипов
9
В World of Tanks стартовала великая миграция – что делать танкистам из Украины, Беларуси и России
34
Финальные характеристики GPU NVIDIA слили за месяц до релиза – 2-кратного прироста fps не будет
23
27-28 августа подписка PlayStation Plus будет доступна бесплатно
+
Обновлённые спецификации GeForce RTX 40 — до 18432 ядер и прирост быстродействия более чем в 2 раза
77
Экс-спикер Рады предложил воровать транзитный газ для Европы и продавать его по низким ценам
26
Села батарейка: энергетический кризис в Китае лишил автовладельцев возможности заряжать электромобили
3
На что способна легендарная GeForce GTX 280 в 2022г – можно ли на видеокарте за 2000р запускать игры
6
На новом логотипе сети кофеен Starbucks - русалка отбросила хвосты и надела кокошник
12
Какие видеокарты покупают обычные геймеры из РФ – 5 популярных моделей на любой вкус
2
iPhone 14 и все что о нем уже известно
1
ASUS представила новые материнские платы для процессоров Ryzen 7000 серий ROG, ProArt и Prime
2
Процессор для жадины – что купить, если вы не хотите тратить деньги на разгон и дорогую сборку
9
В магазинах РФ цены на видеокарты приблизились к рекомендованным 2020 года
13
Gelid представила 120 мм ARGB-вентилятор Stella Infinity с необычным визуальным эффектом
+
Отказываемся от видеокарты NVIDIA в пользу AMD – 7 игровых моделей для любого кошелька
13

Популярные статьи

10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11
6
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD (Август)
46
Веселая правда о российском роботе-собаке с ракетной установкой
71
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
7
Краткий обзор бюджетного SSD Apacer AS340X 480GB AP480GAS340XC-1
7
5 лучших кооперативных игр для двух игроков
3
Мои впечатления от игры The Dark Eye Demonicon. Часть 2
+
Мои впечатления от игры The Dark Eye Demonicon. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

User_PC_88
10:30
за nvidia только трассировка, но нужна ли она сейчас? а так amd нечем не хуже, а где то и лучше
NVIDIA не особо боится конкуренции с новыми видеокартами AMD
Руслан Закиров
10:29
вьетконг щас вообще не вкатил, пытался перепройти не осилил ,а вот men of valor я в 2022 г заценил прошел с удовольствием куда лучше погружает в вьетнамскую войну , особо тупого пафоса в игре практиче...
Men of Valor. Один из лучших шутеров 2004 года, о котором никто не знает.
Евгений Бураков
10:29
Тот кто майнит, тот лох 😜. Все криптовалюты заменит натуральный товар. Это тупиковая ветка, которая нужна только создателям пирамид.
В магазинах РФ цены на видеокарты приблизились к рекомендованным 2020 года
Dmitry Mitry
10:28
Проблема со старбаксом в неровном качестве. По всему миру у них качество кофе зависит от баристы, одна наливает отличный, другая не очень, третья дерьмо какое-то. В России в отличии от США кофе был хо...
На новом логотипе сети кофеен Starbucks - русалка отбросила хвосты и надела кокошник
ахахах
10:26
В World of Tanks стартовала великая миграция – что делать танкистам из Украины, Беларуси и России
Алексей Соловьев
10:25
До рекомендованных ещё треть цены скидывать надо.
В магазинах РФ цены на видеокарты приблизились к рекомендованным 2020 года
Dmitry Mitry
10:24
Мока будет? В шоколаднице моки нет
На новом логотипе сети кофеен Starbucks - русалка отбросила хвосты и надела кокошник
Infinity78
10:24
Расскажи это брошеной недвижимости по всей стране) Есть места где доплачивать придется, чтобы отдать хату) Недвижимость - это города миллионники. И вкладывать туда могут только миллионеры)
Grand Theft Auto 6 будет получать обновления для одиночной кампании
JAX1979
10:24
А Гирс 3 на компе же выходил
5 лучших кооперативных игр для двух игроков
Руслан Закиров
10:22
ну тут спорно вьеткон все таки больше про спецназ да щас вообще не вкатывает ,а men of valor более серьезнее и как раз про морпехов ,от игры так и веет взводом, цельнометаллической оболочкой , ну то ч...
Men of Valor. Один из лучших шутеров 2004 года, о котором никто не знает.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем