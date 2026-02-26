Сайт Конференция
Блоги
Блогер
Телефонные мошенники всё чаще просят назвать последние цифры своего номера вместо кодов из SMS
Поскольку почти все знают о том, что коды из SMS-сообщений никому называть нельзя, злоумышленники меняют тактику

Специалисты компании Solar AURA рассказали о новой тактике телефонных мошенников. Если прежде они пытались выманить у своих потенциальных жертв коды из SMS-сообщений, которые нужны для входа в учётную запись, то теперь вместо этого они просят назвать последние цифры номера телефона, с которого они звонят.

Изображение: Grok

Может быть интересно

Для начала злоумышленники связываются с выбранной жертвой в соцсетях или мессенджерах под выдуманными предлогами вроде оказания каких-либо услуг. В процессе разговора мошенник говорит, что позвонит позже для уточнения деталей сделки. Потом жертва получает телефонный звонок с неизвестного номера, но он сразу сбрасывается. Затем злоумышленник просит назвать последние четыре цифры этого номера, чтобы убедиться, что клиенту звонили на правильный номер.

Суть мошенничества в том, что многие онлайн-сервисы вместо кодов подтверждения входа в SMS совершают подобные звонки, и после этого также необходимо ввести некоторое количество цифр из номера для входа. В таких случаях всегда следует сохранять бдительность, особенно если вероятный мошенник вступил в контакт первым.

#россия #интернет #мошенничество #телефонные мошенники #sms
Источник: hi-tech.mail.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

