Современный тип памяти позволяет более полно раскрывать потенциал топовых видеокарт

Многие геймеры задаются вопросом, какой тип оперативной памяти выбрать для сборки нового ПК или апгрейда существующего. Среди наиболее популярных вариантов на рынке можно выделить DDR4-3200 и DDR5-6000. Их массовость обусловлена хорошим соотношением цены и производительности, а также ограничениями контроллеров памяти в народных Core i5-12400F и Ryzen 5 7500F.

Может быть интересно

Последний тест на YouTube-канале Testing Games показывает, что выбор между DDR4 и DDR5 может значительно отразиться на итоговом FPS в актуальных тяжелых AAA-проектах. Причем для этого не обязательно быть обладателем флагманского CPU, так как испытания проводились на широко распространенном и недорогом Core i5-14400F.

В качестве видеокарты была использована GeForce RTX 5090 для получения более наглядной разницы по количеству кадров. Что касается более точных характеристик ОЗУ, то DDR4-3200 имела тайминги CL16, а DDR5-6000 — CL32. То есть, DDR4 находилась в более комфортных условиях, так как ее более сопоставимым оппонентом является DDR5-6000 CL30.

Результаты тестов показывают заметное доминирование DDR5-6000 над DDR4-3200. Наибольший прирост был зафиксирован в Cyberpunk 2077, где разница по FPS достигла приличных 21%. Наименьшую дельту продемонстрировал S.T.A.L.K.E.R. 2 за счет требовательного движка Unreal Engine 5.

В среднем по всем играм перевес в сторону DDR5-6000 оказался равен 15,5%. Это означает, что геймеры с высокопроизводительными видеокартами могут не полностью раскрывать их потенциал, если предпочтут DDR4-3200. В свою очередь, бюджетные GPU технически еще больше нуждаются в DDR5-6000, поскольку при и так невысоком FPS потеря кадров ощущается острее. Однако здесь вместо вложений в DDR5, лучше приобрести GPU, который стоит на две ступени выше.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424