Многие геймеры задаются вопросом, какой тип оперативной памяти выбрать для сборки нового ПК или апгрейда существующего. Среди наиболее популярных вариантов на рынке можно выделить DDR4-3200 и DDR5-6000. Их массовость обусловлена хорошим соотношением цены и производительности, а также ограничениями контроллеров памяти в народных Core i5-12400F и Ryzen 5 7500F.
Последний тест на YouTube-канале Testing Games показывает, что выбор между DDR4 и DDR5 может значительно отразиться на итоговом FPS в актуальных тяжелых AAA-проектах. Причем для этого не обязательно быть обладателем флагманского CPU, так как испытания проводились на широко распространенном и недорогом Core i5-14400F.
В качестве видеокарты была использована GeForce RTX 5090 для получения более наглядной разницы по количеству кадров. Что касается более точных характеристик ОЗУ, то DDR4-3200 имела тайминги CL16, а DDR5-6000 — CL32. То есть, DDR4 находилась в более комфортных условиях, так как ее более сопоставимым оппонентом является DDR5-6000 CL30.
Результаты тестов показывают заметное доминирование DDR5-6000 над DDR4-3200. Наибольший прирост был зафиксирован в Cyberpunk 2077, где разница по FPS достигла приличных 21%. Наименьшую дельту продемонстрировал S.T.A.L.K.E.R. 2 за счет требовательного движка Unreal Engine 5.
В среднем по всем играм перевес в сторону DDR5-6000 оказался равен 15,5%. Это означает, что геймеры с высокопроизводительными видеокартами могут не полностью раскрывать их потенциал, если предпочтут DDR4-3200. В свою очередь, бюджетные GPU технически еще больше нуждаются в DDR5-6000, поскольку при и так невысоком FPS потеря кадров ощущается острее. Однако здесь вместо вложений в DDR5, лучше приобрести GPU, который стоит на две ступени выше.
