Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n_blog
ОЗУ DDR5-6000 оказалась до 21% быстрее DDR4-3200 по FPS в требовательных AAA-играх
Современный тип памяти позволяет более полно раскрывать потенциал топовых видеокарт

Многие геймеры задаются вопросом, какой тип оперативной памяти выбрать для сборки нового ПК или апгрейда существующего. Среди наиболее популярных вариантов на рынке можно выделить DDR4-3200 и DDR5-6000. Их массовость обусловлена хорошим соотношением цены и производительности, а также ограничениями контроллеров памяти в народных Core i5-12400F и Ryzen 5 7500F.

Может быть интересно

Последний тест на YouTube-канале Testing Games показывает, что выбор между DDR4 и DDR5 может значительно отразиться на итоговом FPS в актуальных тяжелых AAA-проектах. Причем для этого не обязательно быть обладателем флагманского CPU, так как испытания проводились на широко распространенном и недорогом Core i5-14400F.

В качестве видеокарты была использована GeForce RTX 5090 для получения более наглядной разницы по количеству кадров. Что касается более точных характеристик ОЗУ, то DDR4-3200 имела тайминги CL16, а DDR5-6000 — CL32. То есть, DDR4 находилась в более комфортных условиях, так как ее более сопоставимым оппонентом является DDR5-6000 CL30.

Результаты тестов показывают заметное доминирование DDR5-6000 над DDR4-3200. Наибольший прирост был зафиксирован в Cyberpunk 2077, где разница по FPS достигла приличных 21%. Наименьшую дельту продемонстрировал S.T.A.L.K.E.R. 2 за счет требовательного движка Unreal Engine 5. 

В среднем по всем играм перевес в сторону DDR5-6000 оказался равен 15,5%. Это означает, что геймеры с высокопроизводительными видеокартами могут не полностью раскрывать их потенциал, если предпочтут DDR4-3200. В свою очередь, бюджетные GPU технически еще больше нуждаются в DDR5-6000, поскольку при и так невысоком FPS потеря кадров ощущается острее. Однако здесь вместо вложений в DDR5, лучше приобрести GPU, который стоит на две ступени выше.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#ddr5 #ddr4 #озу #бенчмарк #ram
Источник: youtube.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удачливый покупатель приобрёл один набор DDR5 и получил десять комплектов из-за ошибки магазина
5
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-3770 с 16 ГБ ОЗУ DDR3 и GTX 1060 3 ГБ в популярных играх
6
Энтузиаст сравнил быстродействие Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Exynos 2600 в моделях серии Galaxy S26
+
Банк Stifel спрогнозировал падение биткоина до 38 тысяч долларов на основе 15-летней трендовой линии
+
Президент Кильского института экономики предрек исчезновение брендов BMW, Mercedes и VW к 2030 году
5
AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9060 XT заметно обогнали модели Nvidia по объёмам продаж в Mindfactory
18
На фоне запуска серии Galaxy S26 бренд Poco рекомендует дождаться более умных смартфонов
+
Игра в стиле Diablo Crystalfall попала в тренды Steam за месяц до выхода
+
WCCFTech: Дистрибьюторы допустили утечку Galaxy S26 Ultra в ответ на политику Samsung
+
В NJ Tech сравнили RX 5700 XT 8 ГБ и RTX 3060 12 ГБ в популярных играх
3
TechPowerUp провели масштабное тестирование 34 видеокарт в новом хорроре Resident Evil Requiem
2
Мишустин сообщил о запуске в России производства лайнера Ту-214
+
PCGH протестировали более 20 видеокарт от GTX 980 Ti до RTX 5090 в Resident Evil Requiem
1
Белорусский «Гомсельмаш» будет использовать двигатели «КАМАЗ» в своей продукции
2
Володин: Правительство РФ должно сделать все для спасения «Почты России»
18
Наклейки для Galaxy S26 показали сведения о прочности, ремонтопригодности и аккумуляторах смартфонов
+
Samsung анонсировала смартфоны Galaxy S26 с почти единственным новшеством в виде выросших цен
1
УАЗ «Патриот» с новым 2.0-литровым турбомотором успешно завершил зимние калибровочные испытания
6
В России поступили в продажу смартфоны Samsung Galaxy Z TriFold по цене 400 000 рублей
+
Блогер сравнил примеры фотографий Galaxy S26 Ultra и S25 Ultra
+

Популярные статьи

Для Xbox наступают тёмные времена — Аша Шарма перекладывает проблемы консоли на Сару Бонд
4
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
28
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
14
Почему PlayStation 5 - самая любимая игровая платформа у геймеров
1

Сейчас обсуждают

Павел Дёмин
10:04
Куда завел техноблогеров дефицит железа..
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
Михаил Спек
09:49
Национальный проект - Платные Автодороги
Мишустин: В России в 2025 году построено и модернизировано свыше 28 000 километров автодорог
Rind
09:10
Хохлобот, ты ни разу в Иркутске не был
Мишустин: В России в 2025 году построено и модернизировано свыше 28 000 километров автодорог
Rind
09:09
У нас в Иркутске хорошие дороги, в отличии от вашей хохляндии! Даже гололёда на догогах нет в городе!
Мишустин: В России в 2025 году построено и модернизировано свыше 28 000 километров автодорог
Игорь Колесников
09:02
Ой дурачок... Какая нахрен современная винда? Десятка штоле? А ничего, что она уже старый мусор по сути, ведь поддержка ее закончилась? Где тогда современная 11я винда? Не запустилась?))) Да и нахера ...
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
NuclearMissionJam
08:57
А что такое транслятор?
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
Project_Raiden
08:56
ну раньше были и ночь, и день. Сейчас оставили на картах только дневное время суток. Исключением остается вечерняя Фавела, сейчас редко попадается в неранкеде.
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
NuclearMissionJam
08:56
Сегодня 27 февраля а не 1 апреля Куда торопишься, Данте?
Почему PlayStation 5 - самая любимая игровая платформа у геймеров
Андрей Успенский
08:41
Сказочный полудурок блять, как ты будешь на старых дистрибутивах со старыми ядрами ставить последние версии трансляторов. Что ты не ноешь,что Винда то тоже современная стоит. Но на Винде все работает,...
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
Alex_023
08:37
На кой х..н нужен энергоэффективный проц? Поставь 10% потолок в энергопотреблении для своего полноценного Ryzen 5/7 и радуйся что можешь эту энергоэффективную шляпу в любой момент отключить, получив н...
Процессоры AMD Ryzen AI 400 Gorgon Point выйдут на настольных компьютерах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter