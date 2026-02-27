Издание Ведомости сообщает, что китайские поставщики увеличили цены на оптоволокно для российских заказчиков в 2,5–4 раза с начала 2026 года. Участники рынка предупреждают о риске подорожания интернет-услуг.

Стало известно про подорожание оптического волокна из Китая. «Ведомости» выяснили, что поставщики из КНР пересмотрели прайс для российских заказчиков на фоне мирового роста спроса.

По данным участников рынка, в начале минувшего года километр волокна стандарта G.652D в Китае стоил 16 юаней — около 180 рублей по курсу ЦБ на 27 февраля. К концу года цена поднялась до 25 юаней, а в январе 2026-го достигла 40 юаней, то есть примерно 450 рублей за км (цены указаны по курсу ЦБ РФ на 27.02).

О повышении цен изданию сообщили в «Телеком бирже», информацию подтвердили производители «Еврокабель-1» и «Инкаб», а также оператор «Транстелеком». Китай обеспечивает более 60% мирового производства оптоволокна, поэтому изменения на этом рынке напрямую влияют на российских заказчиков.

Компании связывают ситуацию с глобальным ростом спроса на кабель для дата-центров и инфраструктуры ИИ. Операторы связи не исключают, что дополнительные расходы приведут к удорожанию услуг для абонентов. Кроме того, компании опасаются дефицита самого волокна.