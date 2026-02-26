Производитель мобильных телефонов Tecno реализует смелую концепцию, стремясь изменить суть использования смартфонов. Компания из Китая представила модульный смартфон, который можно апгрейдить/настраивать в соответствии с индивидуальными потребностями и предпочтениями.В основе лежит смартфон толщиной 4,9 миллиметра. На задней панели расположены восемь модульных зон, к которым можно магнитно прикрепить аксессуары. Tecno предлагает десять модулей расширения.
Например, если человек находится на экскурсии, то может прикрепить телеобъектив к смартфону. Во время поездки на горном велосипеде можно использовать экшн-камеру. Когда батарея разряжается, портативный аккумулятор толщиной 4,5 миллиметра можно магнитно прикрепить к задней панели.
Передача данных между базовым смартфоном и прикрепленными модулями осуществляется через Wi-Fi, Bluetooth или mmWave (миллиметровые волны), в зависимости от модуля. Это решение призвано обеспечить минимальную задержку. Питание подается через контактные штырьки.
«Благодаря этой новаторской модульной архитектуре мы освобождаемся от ограничений жесткого оборудования и возвращаем пользователям свободу выбора», — говорится в пресс-релизе Tecno.
Tecno планирует представить свою концепцию на MWC в Барселоне на следующей неделе. Концепция модульного смартфона не нова. В начале 2010-х годов несколько производителей экспериментировали с ней, например, Phonebloks от датского дизайнера Дейва Хаккенса.
Вероятно, самая известная концепция модульного смартфона принадлежит Google. В рамках проекта Ara Google несколько лет работала над модульным телефоном. Прототип был представлен на I/O в 2014 году, но не заинтересовал пользователей. В 2016 году Google объявила о намерении полностью переработать модульную концепцию устройств. Но позже в том же году смартфон Ara был снят с производства.