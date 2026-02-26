Пользователи могут адаптировать функции своего телефона к различным ситуациям без ремонта или сложного апгрейда: нужно просто установить нужный модуль на магнитах, например, для профессиональной фотосъемки или увеличения мощности.

Производитель мобильных телефонов Tecno реализует смелую концепцию, стремясь изменить суть использования смартфонов. Компания из Китая представила модульный смартфон, который можно апгрейдить/настраивать в соответствии с индивидуальными потребностями и предпочтениями.

Модули для апгрейда смартфона от Tecno. Фото: x.com / Tecno / @tecnomobile

Фото: x.com / Tecno / @tecnomobile

В основе лежит смартфон толщиной 4,9 миллиметра. На задней панели расположены восемь модульных зон, к которым можно магнитно прикрепить аксессуары. Tecno предлагает десять модулей расширения.Например, если человек находится на экскурсии, то может прикрепить телеобъектив к смартфону. Во время поездки на горном велосипеде можно использовать экшн-камеру. Когда батарея разряжается, портативный аккумулятор толщиной 4,5 миллиметра можно магнитно прикрепить к задней панели.

Передача данных между базовым смартфоном и прикрепленными модулями осуществляется через Wi-Fi, Bluetooth или mmWave (миллиметровые волны), в зависимости от модуля. Это решение призвано обеспечить минимальную задержку. Питание подается через контактные штырьки.

«Благодаря этой новаторской модульной архитектуре мы освобождаемся от ограничений жесткого оборудования и возвращаем пользователям свободу выбора», — говорится в пресс-релизе Tecno.

Tecno планирует представить свою концепцию на MWC в Барселоне на следующей неделе. Концепция модульного смартфона не нова. В начале 2010-х годов несколько производителей экспериментировали с ней, например, Phonebloks от датского дизайнера Дейва Хаккенса.

Вероятно, самая известная концепция модульного смартфона принадлежит Google. В рамках проекта Ara Google несколько лет работала над модульным телефоном. Прототип был представлен на I/O в 2014 году, но не заинтересовал пользователей. В 2016 году Google объявила о намерении полностью переработать модульную концепцию устройств. Но позже в том же году смартфон Ara был снят с производства.