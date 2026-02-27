12 февраля Vulcan успешно вывела спутник на орбиту, но возникла проблема с одним из ускорителей

Представитель Космических сил США полковник Эрик Зарыбниски, чьи слова приводит издание Blomberg, заявил об отказе ведомства от дальнейшего использования ракеты-носителя Vulcan компании United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin) из-за недавних неполадок. Несколько недель назад во время запуска Vulcan один из компонентов ракеты вышел из строя. Ракете удалось вывести спутник на орбиту, но проблема с боковым ускорителем пока не исправлена. Источник изображения: Bloomberg

URL изображенияЭрик Зарыбниски подчеркнул, что до момента устранения неисправности Космические силы США не будут проводить космические миссии с использованием Vulcan. Такое решение серьёзно ударит по United Launch Alliance, учитывая, что возможность запуска стратегически важных спутников является её основным источником дохода компании.

Bloomberg напоминает, что это уже второй случай, когда у ракеты Vulcan возникают проблемы с боковыми ускорителями. В октябре 2024 года во время второго полёта один из ускорителей взорвался, что не помешало частичному выполнению миссии. Тогда United Launch Alliance приостановили использование ракет Vulcan до августа 2025 года.

В планах United Launch Alliance было провести в этом году от 18 до 22 космических миссий, большая часть из которых будет с использованием Vulcan. Решение Космических сил США приостановить использование ракет ставит под сомнение достижение компанией этого результата. United Launch Alliance позиционирует себя как конкурента SpaceX, пытающегося увеличить количество космических запусков.