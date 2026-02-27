Ryzen 7 9850X3D обеспечивает лучшие показатели средней частоты кадров.

Эксперты активно обсуждают и тестируют свежую часть игровой серии Resident Evil — в частности, издание PC Games Hardware опубликовало результаты тестов, в которых сравнило возможности процессоров в Resident Evil Requiem, пишет издание Wccftech.

Источник фото: GamesRadar/Capcom

По результатам тестов AMD Ryzen 7 9850X3D ожидаемо обогнал лучшего представителя Intel, Core i9-14900KS — в режиме без использования трассировки лучей он был быстрее на 49 %/27 % (по средней частоте кадров/1% low), а при включении рейтрейсинга обошёл соперника на 36 %/17 %.

Тесты без трассировки лучей

Интересно, что Ryzen 7 9850X3D обеспечил лучшие показатели среднего fps, заняв первое место, тогда как Ryzen 9 9950X3D был лидером относительно 1% low, хотя по средней частоте кадров занял вторую позицию. На третьей строчке расположилась модель прошлого поколения, Ryzen 7 7800X3D, а четвёртую и пятую занимают Ryzen 5 7600X3D и Ryzen 7 5800X3D (по средней частоте кадров).

Тесты с трассировкой лучей

Источник фото: Wccftech/PC Games Hardware

В целом, в Resident Evil Requiem процессоры AMD X3D выходят победителями, занимая первые пять строчек относительно средней частоты кадров и заметно опережая своих конкурентов от Intel, причём не только Core i9-14900KS, но и более новый Core Ultra 9 285K.

