Свой первый монитор с разрешением Full HD, или 1920x1080 пикселей, я купил в далеком 2011 году, и, несмотря на то, что матрица в нем была TN, он произвел на меня потрясающее впечатление. После старенького 19-дюймового квадратного монитора с ужасными углами обзора и заметными шлейфами в играх широкоформатный Samsung с диагональю 27" казался просто огромным и надолго заменил мне ЖК-телевизор.

Тогда я еще смотрел эфирное телевидение, а так как в ПК стоял ТВ-тюнер Beholder, то мне достаточно было воткнуть ТВ-антенну в компьютер и получить кучу каналов с неплохой картинкой даже без интернета. Но и минусы от покупки большого монитора тоже были. В то время у меня была не самая шустрая видеокарта GeForce GTX 560 с 1 ГБ видеопамяти, и то, что разрешение в играх пришлось выставлять уже не 1280х1024, а 1920x1080, сразу сказалось на FPS.

Изображение: Monitors Unboxed

Но четкость картинки была такова, что возвращаться на меньшее разрешение уже совсем не хотелось. Кстати, что касается диагонали и разрешения, то 1920x1080 пикселей на таком большом экране многим пользователям ПК кажется слишком низким разрешением, пиксели для них выглядят крупными и зернистыми. Но, меняя 19" монитор с разрешением 1280х1024 пикселя на Full HD монитор с диагональю 27", я получил очень схожий размер пикселя.

На старой модели размер пикселя был 0.294 мм, что давало плотность пикселей в 86 ppi. На новом мониторе размер пикселя был 0.3114 мм, что обеспечивало плотность пикселей в 82 ppi. Чтобы заметить разницу в 0.02 мм в размере пикселя, нужен «глаз-алмаз», и я, со своей небольшой близорукостью, ее совершенно не замечал.

Тем более что компьютерный стол у меня был большой, и монитор я отодвинул чуть дальше вытянутой руки — так для глаз было гораздо комфортнее. Ведь чем ближе рассматриваемый объект, тем сильнее напрягаются мышцы глаз, и для зрения нет ничего хуже, чем сидеть к монитору впритык. Но для большинства геймеров тех лет, конечно же, более оптимальной была диагональ Full HD монитора в 23–24 дюйма.

Изображение: Monitors Unboxed

Радовал меня этот монитор недолго, электроника у него отказала уже спустя четыре года, в 2015 году. И, несмотря на то, что его удалось починить, я отдал его брату, который все еще пользовался монитором с диагональю 17", а себе стал подыскивать новую модель. Тем более, что тогда мониторы с матрицей TN уже начали терять популярность и все старались приобрести модель с матрицей IPS или VA. И, прочитав на нашем сайте обзор «Успешный старший брат: обзор и тестирование монитора Iiyama ProLite XB2783HSU», я решил — надо брать.

Тогда монитор Iiyama ProLite XB2783HSU был очень популярен, особенно у тех пользователей, которые не только играли в игры, но и смотрели фильмы. Матрица A-MVA+ давала очень высокий контраст и шикарный черный цвет, которого не было ни на мониторах с матрицами TN, ни на более быстрых матрицах IPS.

Фото из обзора «Успешный старший брат: обзор и тестирование монитора Iiyama ProLite XB2783HSU»

Но первый вау-эффект был сильно омрачен тем, что в некоторых сценах скорость матрицы A-MVA+ была очень низка, например, при переходах с серого на черный цвет, что часто встречается в играх в темных пещерах. И на то, какие шлейфы были в пещерах The Elder Scrolls V: Skyrim или Fallout: New Vegas, первое время было очень больно смотреть, но постепенно я привык и перестал замечать более медленную матрицу.

Тем более что монитор давал отличную картинку в статике, без засветов в темноте, без пятен на белом фоне, а подсветка без мерцания была просто идеальна для долгого сидения за ПК. Такой режим работы подсветки позволил сильно уменьшить яркость монитора, и как-то, замерив ваттметром то, сколько энергии он потребляет с такими настройками, увидел смешную цифру ватт в 20. И, просидев на этом мониторе уже более 10 лет и настолько сильно привыкнув к нему, я совершенно не хотел менять его на новые модели, хотя со своей медленной матрицей с разверткой 60 Гц и отсутствием функций G-Sync и FreeSync он очень сильно морально устарел к 2026 году.

Но в наше время не бывает вечной электроники, и на моем мониторе Iiyama ProLite XB2783HSU постепенно стали появляться полосы, похожие на выгорание матрицы. Сначала я игнорировал их, но теперь в некоторых режимах работы они уже начинают раздражать. А это значит, что нужно готовится к покупке нового монитора, что дело очень непростое. Ведь это один из немногих компонентов игрового ПК, который может иметь разное качество изготовления и сборки.

Изображение: Monitors Unboxed

Если видеокарта, процессор или SSD или работают, или нет, и их можно нести менять по гарантии в случае брака, то вот картинка на современных мониторах из одной партии может отличаться так сильно, что одним вы будете пользоваться с удовольствием, а глядя на засветы и пятна на другом, будете плеваться и каждый раз жалеть, что купили его. Причем обнаружить проблемы обычно можно только дома, а не в торговом зале с ярким освещением. Конечно, можно сдать монитор в магазин, но это нервотрепка и потеря времени, ведь гарантийным случаем являются битые пиксели, а не неравномерность подсветки.

Есть много мемов на тему того, что мужчины не любят покупать штаны, а вот я не люблю покупать мониторы. Потому что даже при покупке Iiyama ProLite XB2783HSU я сдавал его в магазин два раза, пока не получил идеальный экземпляр. И нервов продавцы тогда потрепали мне изрядно, особенно когда я пришел сдавать уже второй экземпляр. А в 2026 году найти хороший экземпляр монитора будет еще сложнее, так как качество моделей бюджетного и среднего сегмента сильно упало за последние годы.

Но деваться некуда, и в ближайшее время придется идти за новым монитором, и, надеюсь, мне не придется писать статью «Купил монитор MSI PRO MP273A и пожалел, или почему после матрицы VA тяжело перейти на IPS». Но сначала мне придется определиться не с типом матрицы, а с диагональю и разрешением нового монитора, ведь в 2026 году, спустя уже 15 лет, покупать в третий раз Full HD монитор — это довольно сложное и спорное решение.

Изображение: Steam

Да, судя по статистике сервиса Steam, большинство геймеров все еще пользуются Full HD мониторами, но число тех, кто перешел на модели с разрешением QHD или 2560x1440 пикселей, становится все больше. Оно дает заметно более высокую плотность пикселей. У разрешения Full HD количество пикселей равняется 2073600, а у QHD — 3686400 пикселей, что в 1.77 раза больше.

Решая, нужна ли мне такая плотность пикселей или нет, я пошел к другу, у которого есть QHD-монитор с диагональю 27", и посидел пару часов, работая в Windows и самых распространенных программах. Конечно, если монитор стоит на обычном компьютерном столе, разница в четкости картинки очень заметна, но стоило мне отодвинуться на привычное расстояние, на 15-20 см дальше вытянутой руки, как вся магия высокого разрешения сразу исчезала. И я не видел разницы по сравнению с моим Full HD-монитором с такой же диагональю.

Об этом часто забывают любители спорить в комментариях, с пеной у рта доказывая друг другу, какая диагональ при каком разрешении является лучшей, забывая, что расстояние до монитора в этом уравнении не менее важно. Даже смотря на картинку на ЖК-телевизорах с большого расстояния, подавляющее большинство зрителей не в состоянии отличить, какой фильм транслируется — с разрешением 1080p от 4K, а что уж говорить про меньшую разницу в количестве пикселей.

Но мониторы с разрешением 2560x1440 пикселей бывают еще и с диагональю 31,5 дюйма, и чтобы посмотреть на такую модель, я пошел в магазин, где на полках стояли мониторы всех популярных диагоналей и разрешений. Картинка там транслировалась не совсем та, которая бы помогла мне понять разницу в плотности пикселей, но диагональ в 31,5" показалась слишком громадной. Заодно я посмотрел и на UltraWide мониторы. Цены у них сегодня вполне приемлемые, но я понял, что такая ширина экрана точно мне не подходит. Как и изогнутые экраны, к ним я давно присматриваюсь, но все еще не могу понять, как буду чувствовать себя за таким монитором спустя несколько часов работы.

Изображение: Яндекс Маркет

LG 34WR50QK-B

Еще один вопрос, который встанет после покупки QHD-монитора, не говоря уже о моделях с разрешением 4K, это производительность видеокарты. Моей старенькой GeForce RTX 3060 пока еще худо-бедно хватает для игры в новинки на средних настройках графики в разрешении 1080p, но после покупки нового QHD-монитора можно будет щеголять тем, что ее 12 ГБ видеопамяти наконец-то пригодились, но FPS при этом будет совершенно не играбельный.

Для игр с разрешением 2560x1440 сегодня не подходят ни GeForce RTX 5050, ни GeForce RTX 5060, и только GeForce RTX 5060 Ti или Radeon RX 9060 XT с 16 ГБ VRAM можно с натяжкой назвать теми видеокартами, которые с компромиссными настройками осилят QHD-гейминг. Но совершенно без запаса на будущее и с обязательной активацией DLSS и FSR во многих новых играх. Стартовым билетом в QHD-гейминг можно считать видеокарту GeForce RTX 5070, но эта модель довольно дорога, да и ест аж 250 ватт, так что под нее мне придется полностью перекраивать охлаждение в корпусе ПК, который у меня заточен под игры в тишине.

А еще от покупки GeForce RTX 5070 меня отпугивают всего 12 ГБ ее видеопамяти, которые нам «щедро» отсыпал Дженсен Хуанг. Их уже впритык хватает для игры в разрешении 2560x1440, и дальше ситуация будет только ухудшаться. Например, новый Battlefield 6 загружает более 12 ГБ видеопамяти уже в разрешении Full HD, а в QHD потребление переваливает за 14 ГБ.

Изображение: TechPowerUp

Конечно, это только лишь одна игра, но оптимизация новинок становится хуже с каждым годом, и 12 ГБ GeForce RTX 5070 явно не хватит надолго. Остается GeForce RTX 5070 Ti с 16 ГБ видеопамяти, к покупке которой нас и подталкивает компания Nvidia. Оставив слишком мало видеопамяти в большинстве популярных видеокарт линейки GeForce RTX 5000 с приемлемой ценой. Но мне попросту не нужна такая мощная видеокарта, я не так много играю, а частенько могу на пару месяцев залипнуть в старой стратегии, и те 100000 рублей, что стоит GeForce RTX 5070 Ti, найду куда потратить с гораздо большей пользой.

Итак, мне не остается ничего другого, как снова купить монитор со старым добрым разрешением Full HD, диагональю 27" и прямым, не изогнутым экраном. Но на этот раз с высокой частотой развертки — не менее 144 Гц и поддержкой функций G-Sync и FreeSync. Ну а матрицу я снова выберу VA, так как картинка на IPS матрице мне непривычна и не очень нравится. Подобным критериям отвечает много мониторов, например, на Яндекс Маркете я присмотрел Asus TUF Gaming VG27VQ3B, Asus TUF Gaming VG27VQM и Acer KG270W0biip.

Изображение: Яндекс Маркет

Вот такие мысли у меня по поводу выбора нового монитора, ну а в конце предложу вам прочитать еще три записи в моем блоге, вышедшие совсем недавно:

