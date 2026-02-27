Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K

Мой старый Full HD монитор, на котором я просидел 10 лет, постепенно выходит из строя, что поставило меня перед очень нелегким выбором.
[ ] для раздела Блоги
7
7

Свой первый монитор с разрешением Full HD, или 1920x1080 пикселей, я купил в далеком 2011 году, и, несмотря на то, что матрица в нем была TN, он произвел на меня потрясающее впечатление. После старенького 19-дюймового квадратного монитора с ужасными углами обзора и заметными шлейфами в играх широкоформатный Samsung с диагональю 27" казался просто огромным и надолго заменил мне ЖК-телевизор.

Тогда я еще смотрел эфирное телевидение, а так как в ПК стоял ТВ-тюнер Beholder, то мне достаточно было воткнуть ТВ-антенну в компьютер и получить кучу каналов с неплохой картинкой даже без интернета. Но и минусы от покупки большого монитора тоже были. В то время у меня была не самая шустрая видеокарта GeForce GTX 560 с 1 ГБ видеопамяти, и то, что разрешение в играх пришлось выставлять уже не 1280х1024, а 1920x1080, сразу сказалось на FPS.

реклама



Изображение: Monitors Unboxed

Но четкость картинки была такова, что возвращаться на меньшее разрешение уже совсем не хотелось. Кстати, что касается диагонали и разрешения, то 1920x1080 пикселей на таком большом экране многим пользователям ПК кажется слишком низким разрешением, пиксели для них выглядят крупными и зернистыми. Но, меняя 19" монитор с разрешением 1280х1024 пикселя на Full HD монитор с диагональю 27", я получил очень схожий размер пикселя.

реклама



На старой модели размер пикселя был 0.294 мм, что давало плотность пикселей в 86 ppi. На новом мониторе размер пикселя был 0.3114 мм, что обеспечивало плотность пикселей в 82 ppi. Чтобы заметить разницу в 0.02 мм в размере пикселя, нужен «глаз-алмаз», и я, со своей небольшой близорукостью, ее совершенно не замечал.

Тем более что компьютерный стол у меня был большой, и монитор я отодвинул чуть дальше вытянутой руки — так для глаз было гораздо комфортнее. Ведь чем ближе рассматриваемый объект, тем сильнее напрягаются мышцы глаз, и для зрения нет ничего хуже, чем сидеть к монитору впритык. Но для большинства геймеров тех лет, конечно же, более оптимальной была диагональ Full HD монитора в 23–24 дюйма.

Изображение: Monitors Unboxed

реклама



Радовал меня этот монитор недолго, электроника у него отказала уже спустя четыре года, в 2015 году. И, несмотря на то, что его удалось починить, я отдал его брату, который все еще пользовался монитором с диагональю 17", а себе стал подыскивать новую модель. Тем более, что тогда мониторы с матрицей TN уже начали терять популярность и все старались приобрести модель с матрицей IPS или VA. И, прочитав на нашем сайте обзор «Успешный старший брат: обзор и тестирование монитора Iiyama ProLite XB2783HSU», я решил — надо брать.

Тогда монитор Iiyama ProLite XB2783HSU был очень популярен, особенно у тех пользователей, которые не только играли в игры, но и смотрели фильмы. Матрица A-MVA+ давала очень высокий контраст и шикарный черный цвет, которого не было ни на мониторах с матрицами TN, ни на более быстрых матрицах IPS.

Фото из обзора «Успешный старший брат: обзор и тестирование монитора Iiyama ProLite XB2783HSU»

реклама



Но первый вау-эффект был сильно омрачен тем, что в некоторых сценах скорость матрицы A-MVA+ была очень низка, например, при переходах с серого на черный цвет, что часто встречается в играх в темных пещерах. И на то, какие шлейфы были в пещерах The Elder Scrolls V: Skyrim или Fallout: New Vegas, первое время было очень больно смотреть, но постепенно я привык и перестал замечать более медленную матрицу.

Тем более что монитор давал отличную картинку в статике, без засветов в темноте, без пятен на белом фоне, а подсветка без мерцания была просто идеальна для долгого сидения за ПК. Такой режим работы подсветки позволил сильно уменьшить яркость монитора, и как-то, замерив ваттметром то, сколько энергии он потребляет с такими настройками, увидел смешную цифру ватт в 20. И, просидев на этом мониторе уже более 10 лет и настолько сильно привыкнув к нему, я совершенно не хотел менять его на новые модели, хотя со своей медленной матрицей с разверткой 60 Гц и отсутствием функций G-Sync и FreeSync он очень сильно морально устарел к 2026 году.

Но в наше время не бывает вечной электроники, и на моем мониторе Iiyama ProLite XB2783HSU постепенно стали появляться полосы, похожие на выгорание матрицы. Сначала я игнорировал их, но теперь в некоторых режимах работы они уже начинают раздражать. А это значит, что нужно готовится к покупке нового монитора, что дело очень непростое. Ведь это один из немногих компонентов игрового ПК, который может иметь разное качество изготовления и сборки.

Изображение: Monitors Unboxed

Если видеокарта, процессор или SSD или работают, или нет, и их можно нести менять по гарантии в случае брака, то вот картинка на современных мониторах из одной партии может отличаться так сильно, что одним вы будете пользоваться с удовольствием, а глядя на засветы и пятна на другом, будете плеваться и каждый раз жалеть, что купили его. Причем обнаружить проблемы обычно можно только дома, а не в торговом зале с ярким освещением. Конечно, можно сдать монитор в магазин, но это нервотрепка и потеря времени, ведь гарантийным случаем являются битые пиксели, а не неравномерность подсветки.

Есть много мемов на тему того, что мужчины не любят покупать штаны, а вот я не люблю покупать мониторы. Потому что даже при покупке Iiyama ProLite XB2783HSU я сдавал его в магазин два раза, пока не получил идеальный экземпляр. И нервов продавцы тогда потрепали мне изрядно, особенно когда я пришел сдавать уже второй экземпляр. А в 2026 году найти хороший экземпляр монитора будет еще сложнее, так как качество моделей бюджетного и среднего сегмента сильно упало за последние годы.

Но деваться некуда, и в ближайшее время придется идти за новым монитором, и, надеюсь, мне не придется писать статью «Купил монитор MSI PRO MP273A и пожалел, или почему после матрицы VA тяжело перейти на IPS». Но сначала мне придется определиться не с типом матрицы, а с диагональю и разрешением нового монитора, ведь в 2026 году, спустя уже 15 лет, покупать в третий раз Full HD монитор — это довольно сложное и спорное решение.

Изображение: Steam

Да, судя по статистике сервиса Steam, большинство геймеров все еще пользуются Full HD мониторами, но число тех, кто перешел на модели с разрешением QHD или 2560x1440 пикселей, становится все больше. Оно дает заметно более высокую плотность пикселей. У разрешения Full HD количество пикселей равняется 2073600, а у QHD — 3686400 пикселей, что в 1.77 раза больше.

Решая, нужна ли мне такая плотность пикселей или нет, я пошел к другу, у которого есть QHD-монитор с диагональю 27", и посидел пару часов, работая в Windows и самых распространенных программах. Конечно, если монитор стоит на обычном компьютерном столе, разница в четкости картинки очень заметна, но стоило мне отодвинуться на привычное расстояние, на 15-20 см дальше вытянутой руки, как вся магия высокого разрешения сразу исчезала. И я не видел разницы по сравнению с моим Full HD-монитором с такой же диагональю.

Об этом часто забывают любители спорить в комментариях, с пеной у рта доказывая друг другу, какая диагональ при каком разрешении является лучшей, забывая, что расстояние до монитора в этом уравнении не менее важно. Даже смотря на картинку на ЖК-телевизорах с большого расстояния, подавляющее большинство зрителей не в состоянии отличить, какой фильм транслируется — с разрешением 1080p от 4K, а что уж говорить про меньшую разницу в количестве пикселей.

Но мониторы с разрешением 2560x1440 пикселей бывают еще и с диагональю 31,5 дюйма, и чтобы посмотреть на такую модель, я пошел в магазин, где на полках стояли мониторы всех популярных диагоналей и разрешений. Картинка там транслировалась не совсем та, которая бы помогла мне понять разницу в плотности пикселей, но диагональ в 31,5" показалась слишком громадной. Заодно я посмотрел и на UltraWide мониторы. Цены у них сегодня вполне приемлемые, но я понял, что такая ширина экрана точно мне не подходит. Как и изогнутые экраны, к ним я давно присматриваюсь, но все еще не могу понять, как буду чувствовать себя за таким монитором спустя несколько часов работы.

Изображение: Яндекс Маркет

LG 34WR50QK-B

Еще один вопрос, который встанет после покупки QHD-монитора, не говоря уже о моделях с разрешением 4K, это производительность видеокарты. Моей старенькой GeForce RTX 3060 пока еще худо-бедно хватает для игры в новинки на средних настройках графики в разрешении 1080p, но после покупки нового QHD-монитора можно будет щеголять тем, что ее 12 ГБ видеопамяти наконец-то пригодились, но FPS при этом будет совершенно не играбельный.

Для игр с разрешением 2560x1440 сегодня не подходят ни GeForce RTX 5050, ни GeForce RTX 5060, и только GeForce RTX 5060 Ti или Radeon RX 9060 XT с 16 ГБ VRAM можно с натяжкой назвать теми видеокартами, которые с компромиссными настройками осилят QHD-гейминг. Но совершенно без запаса на будущее и с обязательной активацией DLSS и FSR во многих новых играх. Стартовым билетом в QHD-гейминг можно считать видеокарту GeForce RTX 5070, но эта модель довольно дорога, да и ест аж 250 ватт, так что под нее мне придется полностью перекраивать охлаждение в корпусе ПК, который у меня заточен под игры в тишине.

А еще от покупки GeForce RTX 5070 меня отпугивают всего 12 ГБ ее видеопамяти, которые нам «щедро» отсыпал Дженсен Хуанг. Их уже впритык хватает для игры в разрешении 2560x1440, и дальше ситуация будет только ухудшаться. Например, новый Battlefield 6 загружает более 12 ГБ видеопамяти уже в разрешении Full HD, а в QHD потребление переваливает за 14 ГБ.

Изображение: TechPowerUp

Конечно, это только лишь одна игра, но оптимизация новинок становится хуже с каждым годом, и 12 ГБ GeForce RTX 5070 явно не хватит надолго. Остается GeForce RTX 5070 Ti с 16 ГБ видеопамяти, к покупке которой нас и подталкивает компания Nvidia. Оставив слишком мало видеопамяти в большинстве популярных видеокарт линейки GeForce RTX 5000 с приемлемой ценой. Но мне попросту не нужна такая мощная видеокарта, я не так много играю, а частенько могу на пару месяцев залипнуть в старой стратегии, и те 100000 рублей, что стоит GeForce RTX 5070 Ti, найду куда потратить с гораздо большей пользой.

Итак, мне не остается ничего другого, как снова купить монитор со старым добрым разрешением Full HD, диагональю 27" и прямым, не изогнутым экраном. Но на этот раз с высокой частотой развертки — не менее 144 Гц и поддержкой функций G-Sync и FreeSync. Ну а матрицу я снова выберу VA, так как картинка на IPS матрице мне непривычна и не очень нравится. Подобным критериям отвечает много мониторов, например, на Яндекс Маркете я присмотрел Asus TUF Gaming VG27VQ3B, Asus TUF Gaming VG27VQM и Acer KG270W0biip.

Изображение: Яндекс Маркет

Вот такие мысли у меня по поводу выбора нового монитора, ну а в конце предложу вам прочитать еще три записи в моем блоге, вышедшие совсем недавно:

Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD

Как расчистить SSD от хлама — или как я удалил более 300 ГБ ненужных файлов за 10 минут

Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

Добавить в закладки

Теги

цены монитор full hd qhd 1080p
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игровых мышек MSI Versa 300 Wireless и Versa 300 Wireless White
2
Обзор SSD-накопителей NVMe M.2 MSI Spatium M470 Pro и Spatium M480 Pro объемом 1 ТБ
4
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 40Gbps объемом 1 Тбайт
3
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
35
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
33
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
42
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Pano 100R PZ White
+
Обзор игровых компьютеров ASUS TUF Gaming T500 и ROG G700
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870I Edge TI EVO WIFI
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
8
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удачливый покупатель приобрёл один набор DDR5 и получил десять комплектов из-за ошибки магазина
5
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-3770 с 16 ГБ ОЗУ DDR3 и GTX 1060 3 ГБ в популярных играх
7
Энтузиаст сравнил быстродействие Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Exynos 2600 в моделях серии Galaxy S26
1
Банк Stifel спрогнозировал падение биткоина до 38 тысяч долларов на основе 15-летней трендовой линии
1
Президент Кильского института экономики предрек исчезновение брендов BMW, Mercedes и VW к 2030 году
6
На фоне запуска серии Galaxy S26 бренд Poco рекомендует дождаться более умных смартфонов
+
Игра в стиле Diablo Crystalfall попала в тренды Steam за месяц до выхода
+
WCCFTech: Дистрибьюторы допустили утечку Galaxy S26 Ultra в ответ на политику Samsung
+
В NJ Tech сравнили RX 5700 XT 8 ГБ и RTX 3060 12 ГБ в популярных играх
3
Мишустин сообщил о запуске в России производства лайнера Ту-214
+
Белорусский «Гомсельмаш» будет использовать двигатели «КАМАЗ» в своей продукции
2
TechPowerUp провели масштабное тестирование 34 видеокарт в новом хорроре Resident Evil Requiem
2
PCGH протестировали более 20 видеокарт от GTX 980 Ti до RTX 5090 в Resident Evil Requiem
1
Володин: Правительство РФ должно сделать все для спасения «Почты России»
18
Samsung анонсировала смартфоны Galaxy S26 с почти единственным новшеством в виде выросших цен
1
Наклейки для Galaxy S26 показали сведения о прочности, ремонтопригодности и аккумуляторах смартфонов
+
УАЗ «Патриот» с новым 2.0-литровым турбомотором успешно завершил зимние калибровочные испытания
6
Астрономы обнаружили в центре Млечного пути загадочные структуры
+
Разница в fps между Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900KS в Resident Evil Requiem составила почти 50%
5
Блогер сравнил примеры фотографий Galaxy S26 Ultra и S25 Ultra
+

Популярные статьи

Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
16
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
7
Почему PlayStation 5 - самая любимая игровая платформа у геймеров
2

Сейчас обсуждают

Chimbal Penetrator
13:15
Полотера забанили.Красота.Китя с своим партнером Берниганом продолжает в двойной голландский штурвал.им привычно.Наяривать друг другу.Ну оба специнтернат для уо с справкой окончили
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Вячеслав Безруков
13:10
Привет человек с 100%зрением,а теперь иди нахрен потому что зрение все равно ухудшится.надоели нытики.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Remarc
13:09
нужно больше псевдоии использовать при написании драйверов,цитата Лаврова п.с. опять нету кнопки написать сообщение,тут видимо точно так же глючит сайт как эти драйвера)
Графический драйвер Nvidia 595.59 WHQL нарушил работу видеокарт и был отозван
Виталий Крюков
13:01
Корка-Шкура, я, в отличие от вас, ботов, ботов, не прячу ни имя ни фамилию. Мой акк в контакте, смотрите. А вот ваш... Где? Скрыт? Видимо, в отличие от меня, есть причины скрывать...
Мишустин: В России в 2025 году построено и модернизировано свыше 28 000 километров автодорог
Waramagedon
12:58
Только от 34 в играх толку нет. Панорамы особо никто не разглядывает. Ну может только в дальнобойщика играть )
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Виталий Крюков
12:56
Корка (или Шкура?), Вы не из Иркутска. Во дворах лед, на дорогах его нет, есть куча ям. Кстати, я про лед и не писал. Фото в инете в свободном доступе. Дайте свой аккаунт, например, в контакте, посмо...
Мишустин: В России в 2025 году построено и модернизировано свыше 28 000 километров автодорог
Vasya Zelepopov
12:49
На обычном китайском FHD 1LCD-проекторе с 3 метров пиксели видны только в Экселе. В 4к пикселей не будет, конечно, что что в Экселе рассматривать на 4к - вопросик со звездочкой.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Waramagedon
12:44
расскажите как вы натянете иностранного продавца на Ebay через суд - очень интересно.... Продавцу проще сказать, что товара нет, ошибка и ничего ты не сделаешь, максимум неустойку на ибее заплатит, а ...
Пользователь купил блоки питания в десять раз дешевле их реальной цены из-за ошибки продавца
Waramagedon
12:37
И у них не канает, просто редкое везение на доброту продавца. Халява слово сладкое, но за всё нужно платить.
Пользователь купил блоки питания в десять раз дешевле их реальной цены из-за ошибки продавца
JAX1979
12:36
У меня LG был 29 Ultrawide. Маловато будет (с) - сказал я через пол года и купил 34
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter