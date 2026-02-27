Пока ведутся переговоры, о реальном производстве речи пока не идёт.

«Союзмультфильм» сейчас рассматривает возможность производства полнометражного мультфильма по мотивам вселенной «Маугли» — об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на заявление председателя совета директоров киностудии Юлианы Слащевой.

Руководитель творческой мастерской уточнила, что новый проект прорабатывается совместно с партнёрами из Индии, но дальше переговоров дело пока не зашло.

Источник изображения: «Союзмультфильм»

Руководство «Союзмультфильма» убеждено, что полнометражный мультфильм по «Маугли» - действительно перспективная идея. К тому же, у студии есть положительный опыт продвижения на российском рынке зарубежного сериала «Маугли и Акира». Речь идёт о шоу для детей, которое создано сингапурской компанией PowerKids Entertaninment при поддержке «Союзмультфильма». В скором времени оно должно появиться в онлайн-кинотеатрах России.

Напомним, «Союзмультфильм» (только ещё советский, не российский) полвека назад работал над мультсериалом «Маугли» по мотивам «Книги джунглей» английского писателя Редьярда Киплинга. Сейчас мы его знаем именно как полнометражный мультфильм, но изначально это были пять коротких эпизодов, выпущенные в период с 1967-го по 1971-й годы. В 1973 году их объединили в единый материал, сократив кое-какие эпизоды. Более подробная информация присутствует в онлайн-справочниках и энциклопедиях.