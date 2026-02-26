Эксперты провели серию испытаний, чтобы выявить, какие видеокарты способны поддерживать стабильную игру с частотой 60 кадров в секунду при различных игровых условиях

Эксперты портала PC Games Hardware провели тестирование производительности 21 видеокарты от GeForce GTX 980 Ti до новейшей RTX 5090, чтобы определить, какая графическая система сможет стабильно выдавать желанные 60 FPS в игре Resident Evil Requiem в различных игровых сценах и настройках графики.

Тестирование без трассировки лучей и масштабирования

Даже такие старые модели, как GTX 1080 Ti и Radeon RX Vega 64, способны обеспечить минимальный показатель в 60 кадров в секунду при разрешении 1080p. Однако обе карты балансируют на границе комфортного уровня производительности. Более современные устройства, такие как RTX 3060, обеспечивают частоту кадров 68 в секунду, что гарантирует достаточно плавный игровой процесс. В то же время, менее мощная RTX 2060 выдаёт лишь 36 кадров в секунду, что значительно ниже требуемого уровня.

Переход на разрешение 1440p требует более мощного оборудования. Минимально приемлемые показатели производительности достигаются с видеокартами RX 6700 XT и RTX 3070, которые обеспечивают около 63 кадров в секунду. Старые высокопроизводительные решения, такие как RTX 2080 Ti, предлагают чуть больше — примерно 72 FPS.

Высокое разрешение 4K Ultra HD доступно только для самых мощных устройств. Например из прошлых флагманов, видеокарта RTX 3090 Ti обеспечивает стабильные 69 кадров в секунду, а RX 7900 XTX может достичь 76 FPS. Немного лучшие показатели выдает современная RX 9700 XT. Менее производительные видеокарты, такие как RTX 3080 и RX 6800 XT, не могут обеспечить необходимую частоту кадров и демонстрируют нестабильные показатели.

Трассировка лучей и технологии масштабирования

Использование технологий рендеринга с поддержкой трассировки лучей в сочетании с технологиями масштабирования оказывает значительное влияние на производительность.

В разрешении Full HD видеокарты RX 6700 XT и Arc B580 демонстрируют неплохие результаты, достигая частоты около 60 FPS, что сравнимо с показателями RTX 3070. При этом недорогая RX 9060 XT показывает уже более интересный результат около 80 кадров в секунду. Менее производительные модели, такие как RTX 3060 и Arc B570, отстают, показывая частоту в пределах 50–54 FPS.

Для игры в Quad HD оптимальные условия создают видеокарты уровня RTX 4070, которые могут поддерживать частоту 69 FPS, и RX 7800 XT с аналогичными показателями. Такие карты, как RTX 3080, также обеспечивают комфортный геймплей, достигая той же частоты в 69 FPS.

В Ultra HD формате неплохо себя показывают RTX 4090 с частотой 84 FPS и RTX 5080 с частотой около 74 FPS. Менее мощные решения, такие как RX 7900 XTX, демонстрируют результаты ближе к нижней границе нормы, достигая уровня 58 FPS. А RTX 3090 Ti и вовсе способна обеспечить лишь 52 кадра в секунду.

Режим трассировки пути

Наиболее требовательный к ресурсам режим отображения графики доступен только на самых мощных видеокартах NVIDIA GeForce RTX. Например, RTX 4090 обеспечивает стабильную работу со скоростью 60 кадров в секунду в разрешении Full HD, как и RTX 5070 Ti. Для сравнения, RTX 4070 в этом режиме выдаёт лишь 46 кадров, а RTX 3080 и того меньше — 32 кадра в секунду.

При переходе к разрешению 1440p производительность RTX 4090 снижается уже до 50 кадров в секунду, что не дотягивая до комфортного уровня. В данном разрешении плавный игровой процесс способны обеспечить только RTX 5080 с 61 fps и RTX 5090 с 86 кадрами.

А вот в 4K уже ни один графический ускоритель не может гарантировать стабильные 60 кадров в секунду. Даже флагманская GeForce RTX 5090 демонстрирует лишь 54 fps, RTX 5080 выдает уже только 34 fps, а RTX 4090 и вовсе с трудом достигает 30 кадров.

Для правильной работы с трассировкой пути необходимо как минимум 10 гигабайт видеопамяти. Если объём памяти будет меньше, это может негативно сказаться на качестве изображения. Даже при разрешении 1080p, видеокарты с 6 и 8 ГБ памяти могут испытывать трудности из-за постоянной загрузки данных. Для обеспечения наилучших результатов рекомендуется использовать 12 гигабайт видеопамяти для растеризации, а также 16 гигабайт — для трассировки лучей и пути.

