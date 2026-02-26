Эксперты портала PC Games Hardware провели тестирование производительности 21 видеокарты от GeForce GTX 980 Ti до новейшей RTX 5090, чтобы определить, какая графическая система сможет стабильно выдавать желанные 60 FPS в игре Resident Evil Requiem в различных игровых сценах и настройках графики.
Тестирование без трассировки лучей и масштабирования
Даже такие старые модели, как GTX 1080 Ti и Radeon RX Vega 64, способны обеспечить минимальный показатель в 60 кадров в секунду при разрешении 1080p. Однако обе карты балансируют на границе комфортного уровня производительности. Более современные устройства, такие как RTX 3060, обеспечивают частоту кадров 68 в секунду, что гарантирует достаточно плавный игровой процесс. В то же время, менее мощная RTX 2060 выдаёт лишь 36 кадров в секунду, что значительно ниже требуемого уровня.
Переход на разрешение 1440p требует более мощного оборудования. Минимально приемлемые показатели производительности достигаются с видеокартами RX 6700 XT и RTX 3070, которые обеспечивают около 63 кадров в секунду. Старые высокопроизводительные решения, такие как RTX 2080 Ti, предлагают чуть больше — примерно 72 FPS.
Высокое разрешение 4K Ultra HD доступно только для самых мощных устройств. Например из прошлых флагманов, видеокарта RTX 3090 Ti обеспечивает стабильные 69 кадров в секунду, а RX 7900 XTX может достичь 76 FPS. Немного лучшие показатели выдает современная RX 9700 XT. Менее производительные видеокарты, такие как RTX 3080 и RX 6800 XT, не могут обеспечить необходимую частоту кадров и демонстрируют нестабильные показатели.
Трассировка лучей и технологии масштабирования
Использование технологий рендеринга с поддержкой трассировки лучей в сочетании с технологиями масштабирования оказывает значительное влияние на производительность.
В разрешении Full HD видеокарты RX 6700 XT и Arc B580 демонстрируют неплохие результаты, достигая частоты около 60 FPS, что сравнимо с показателями RTX 3070. При этом недорогая RX 9060 XT показывает уже более интересный результат около 80 кадров в секунду. Менее производительные модели, такие как RTX 3060 и Arc B570, отстают, показывая частоту в пределах 50–54 FPS.
Для игры в Quad HD оптимальные условия создают видеокарты уровня RTX 4070, которые могут поддерживать частоту 69 FPS, и RX 7800 XT с аналогичными показателями. Такие карты, как RTX 3080, также обеспечивают комфортный геймплей, достигая той же частоты в 69 FPS.
В Ultra HD формате неплохо себя показывают RTX 4090 с частотой 84 FPS и RTX 5080 с частотой около 74 FPS. Менее мощные решения, такие как RX 7900 XTX, демонстрируют результаты ближе к нижней границе нормы, достигая уровня 58 FPS. А RTX 3090 Ti и вовсе способна обеспечить лишь 52 кадра в секунду.
Режим трассировки пути
Наиболее требовательный к ресурсам режим отображения графики доступен только на самых мощных видеокартах NVIDIA GeForce RTX. Например, RTX 4090 обеспечивает стабильную работу со скоростью 60 кадров в секунду в разрешении Full HD, как и RTX 5070 Ti. Для сравнения, RTX 4070 в этом режиме выдаёт лишь 46 кадров, а RTX 3080 и того меньше — 32 кадра в секунду.
При переходе к разрешению 1440p производительность RTX 4090 снижается уже до 50 кадров в секунду, что не дотягивая до комфортного уровня. В данном разрешении плавный игровой процесс способны обеспечить только RTX 5080 с 61 fps и RTX 5090 с 86 кадрами.
А вот в 4K уже ни один графический ускоритель не может гарантировать стабильные 60 кадров в секунду. Даже флагманская GeForce RTX 5090 демонстрирует лишь 54 fps, RTX 5080 выдает уже только 34 fps, а RTX 4090 и вовсе с трудом достигает 30 кадров.
Для правильной работы с трассировкой пути необходимо как минимум 10 гигабайт видеопамяти. Если объём памяти будет меньше, это может негативно сказаться на качестве изображения. Даже при разрешении 1080p, видеокарты с 6 и 8 ГБ памяти могут испытывать трудности из-за постоянной загрузки данных. Для обеспечения наилучших результатов рекомендуется использовать 12 гигабайт видеопамяти для растеризации, а также 16 гигабайт — для трассировки лучей и пути.
