Неделю назад корпорация Sony закрыла игровую студию Bluepoint Games, и в сети снова всплыли язвительные комментарии различного толка. В большинстве своём — среди граждан, пытающихся создать крупный инфоповод на пустом месте. Сама ситуация не сильно интересна, но вот разобрать бурление и показать, насколько сильно деградировали игровые блогеры, очень хочется. Не подумайте, что фанатею от японского гиганта, — просто буду приводить факты, пруфы и подтверждения. Данный материал — это шпаргалка для людей, дискутирующих с оппонентами на игровом и консольном поприще.

Ремастеры, ремейки и переиздания игр

В 2020 году на игровой станции выходит ремастер Demon’s Souls. Небольшой проект от небольшой студии из Техаса. Новая графика, красивое освещение, приятный дизайн. Определённая публика благожелательно встретила релиз. Про себя скажу, что играл в оригинальную версию в 2010 году и данный релиз не вызвал никаких эмоций. Это одноразовый проект, и заново платить за то же самое не было никакого желания. Не говорю, хорошая игра или плохая. Моё утверждение — я в неё играл и платить второй раз не буду.

С другой стороны, есть поколение зумеров, что не видели PlayStation 3. Они не знакомы с её библиотекой и не пробовали проекты, вышедшие до их рождения. Возникает логичный вопрос: стоит ли укорять ремастер Demon’s Souls за желание «по-быстрому срубить бабла» или это приятный релиз для тех, кто никогда не пробовал проект?

В этом месте начинается тот самый диссонанс. Снова зумеры с криками «Это то же самое» уже начинают выступать против переиздания игр. Предыдущая версия вышла совсем недавно и она отлично выглядела. Не было потребности переиздавать проект. Лучше бы портировали старые Twisted Metal, Killzone и Resistance.

У меня ребёнок любит играть на PS5. Он родился в 2012 году и в оригинальный Horizon Zero Dawn не мог играть в силу возрастных ограничений. Возникает вопрос. Они не играли в Demon’s Souls ввиду своих возрастных ограничений — переиздание нужно. Мои дети не играли ввиду своих возрастных ограничений в Horizon Zero Dawn — это бесполезный ремастер. Чувствуете эту тонкую стрелочку, что не поворачивается?

Некоторые могут подумать: мол, раньше игра была заперта на другой платформе, а вот сейчас…

Каталог классических игр на PlayStation 5

За последние два года на новой консоли вышло около 150 игр с предыдущих платформ. Например, сегодня доступны все части Twisted Metal с улучшенной графикой и управлением.

Twisted Metal на PS5

Скажу больше: на PlayStation 5 появилось большое число переизданий популярных тайтлов с PlayStation Vita и PlayStation Portal. Не одна-две, а несколько десятков. Возникает интересная ситуация.

Зумеры требуют переиздания старых игр запертых где-то там, грустят от закрытия студий, но не покупают и не играют в доступные топовые проекты прошлых лет. То есть «идет освобождение от оков старых платформ», но обзоров никто не делает и не обсуждает это. Вы тоже считаете, что Sony испортилась и не радует геймеров? Нам срочно нужны проекты с «запертых» платформ? Или у нас снова ситуация: вы не понимаете — это другое? В этом вся суть закрытия Bluepoint Games.

Есть хайп - есть обсуждения. Нет хайпа - нет обсуждения. Деградирующим блогерам старые игры не нужны, только инфоповод и просмотры.

Серия Syphon Filter на PS5

Геймеры хотят дорогие, приятные релизы на PlayStation 5

Японская корпорация выходит и предлагает:

Геймеры хотят недорогие, яркие релизы на PlayStation 5

Японская корпорация выходит и предлагает:

Геймеры хотят разнообразия, они устали от аккуратных проектов на PlayStation 5

Японская корпорация расчехляет свой расчетный счет и спонсирует десятки проектов:

Godfall

Bugsnax

The Pathless

Observer: System Redux

Worms Rumble

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy Deathloop

Kena: Bridge of Spirits

Oddworld: Soulstorm

Guilty Gear Strive

JETT: The Far Shore

Solar Ash

Five Nights at Freddy's: Security Breach Ghostwire: Tokyo

Sifu

Stray

Salt and Sacrifice

Valkyrie Elysium

Babylon's Fall Final Fantasy XVI

Forspoken

Tchia

Goodbye Volcano High

Quantum Error

Synapse (PS VR2) Death Stranding 2: On the Beach

Ballad of Antara

Where Winds Meet

Hell is Us

Lost Soul Aside

Towers of Aghasba

Final Fantasy VII RebirthStellar BladeRise of the RoninSilent Hill 2 RemakePacific DriveGranblue Fantasy: RelinkThe Casting of Frank Stone





В последние годы, история с играми на новой консоли больше похожа на старый мем: «Нужно больше игр. Нужно построить зиккурат». Японская корпорация сегодня финансирует чуть ли не половину всей игровой индустрии и помогает выйти огромному числу проектов каждый год.





Сегодня нет ни одной игровой компании, которая вливала бы в развитие индустрии настолько огромные средства. Была бы заинтересована в ее процветании.

PlayStation Slim, Pro, Portal, VR

Прямо сейчас обсуждают релиз консолей PlayStation 6. Вокруг инсайдерской информации кружится тема с датой релиза. Многие «специалисты» утверждают, что характеристики уже утверждены и никто их переделывать не будет — слишком дорого. Возникает закономерный вопрос: как японской корпорации удаётся выпускать несколько устройств с разными характеристиками? Чуете этот запах из «нижнего интернета»?

Нас интересует этот вопрос в контексте заботы Sony о своей аудитории. Сегодня это единственная корпорация, что строит свою бизнес-модель не на продаже устройств, а на создании доступной экосистемы.

Новая PS5 в магазине стоит столько же, сколько одна видеокарта RTX 5060 Ti на 16 ГБ. Целое игровое устройство — как одна деталька. Это с учётом геймпада, компактного корпуса, беспроводных сетей и операционной системы.

Sony сегодня — монополист на рынке и может делать всё, что в голову взбредёт. Но лавирует и находит оптимальные пути для решения насущных проблем. Это пример того, как корпорации, не помешанные на деньгах, стараются найти обоюдовыгодный вариант, который будет оптимальным для всех участников рынка.

Монополия на рынке — это плохо

Многие школы пользуются учебниками, написанными более ста лет назад. Конечно, некоторые постулаты остались незыблемыми, но многие рассыпаются при ближайшем рассмотрении. Может показаться, что конкуренция отлично влияет на потребителя. Если корпорациям нужно занять свою долю рынка, они ужмутся в прибыли — и потребитель выиграет. Это напоминает старый анекдот: «Папа, цена на водку выросла, теперь ты будешь меньше пить? Нет, сыночек, теперь ты будешь меньше есть».

Почему-то эксперты «думают», что корпорации будут жертвовать своей нормой прибыли, но это не так. Корпорации будут жертвовать качеством, снижая издержки, а норма прибыли остаётся прежней. Конкретно с консолями PlayStation, это можно было наблюдать в линейке PS3, когда из лакированного полупрозрачного пластика с хромированными вставками мы получили Super Slim.







Консоли PlayStation 3 разных ревизий

Культурный эффект и влияние на индустрию

Десять лет назад, в своих первых публикациях, указывал простой и понятный факт: «Консоли — это бюджетные игровые решения для широких масс». Главная цель — максимальный охват аудитории, а не демонстрация новаторских решений. С тех пор ничего не поменялось. Это всё ещё устройства для массового геймера без изысканности и резких движений. Данный тезис помогает понять, какие дальнейшие действия будут у корпорации Sony в эпоху монополизации рынка.

Наиболее наглядной выглядит ситуация с новым стандартом цены в $70 за базовое издание. Японцы никуда и ни на кого не смотрели, они просто делали. Никакое состояние рынка не влияло на их решение.





В противоположность этому, попытка пошатнуть цены со стороны Microsoft и ввести новый стандарт в $80 потерпел сокрушительное поражение. Тонкая грань понимания игрового мира, когда руководство корпорации четко осознает свои действия и их последствия. Кто в доме хозяин и как надо действовать в определенных ситуациях. Снова, мнение представителей медиапространства никто не спрашивал.





Послесловие

Сегодня несознательные граждане активно очерняют величайшую игровую корпорацию в истории. Новости о Bluepoint Games используются исключительно в корыстных целях, без реального освещения ситуации. Игровым блогерам не интересны игры прошлого — им нужен лишь предлог.



Простой факт: Sony сегодня — главный стержень, опора и ориентир для многих сторонних студий. PlayStation 5 — квинтэссенция 30-летнего опыта и стратегии развития. Японцы снимают сливки со своей деятельности, но понимают, что без прикормки, любви, ухода и заботы стабильной выгоды на десятки лет вперёд не получить. Самураи понимают: имидж, заработанный сегодня, стократно окупится завтра.

