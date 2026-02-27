Сайт Конференция
breaking-news
Удачливый покупатель приобрёл возвратные поддоны Amazon за $100 и получил в коробке 40 модулей DDR5
Один такой модуль на текущий момент стоит от 200-220 долларов.

Одна из крупнейших торговых площадок Amazon обслуживает огромное количество клиентов, часть из которых по тем или иным причинам возвращает свои покупки обратно. Из части возвращённых товаров, а также излишков продукции и невостребованных моделей Amazon формирует так называемые возвратные поддоны, которые затем продаются желающим со значительными скидками.

Конечно, покупка такого поддона связана с риском, так как часть товара в нём может быть неработоспособна или в плохом состоянии, но ряду покупателей улыбается удача, как случилось с участником платформы Reddit под ником Apprehensive-Dig2898. По словам пользователя, недавно он приобрёл возвратные поддоны Amazon общим весом 25 кг, общая стоимость которых составила 100 долларов США (по 4 доллара за кг).

После распаковки своего приобретения удачливый пользователь обнаружил, что в коробке присутствует целых 40 модулей оперативной памяти DDR5 по 16 ГБ каждый. Судя по опубликованным фото, покупателю достались планки Kingston FURY DDR5 16 ГБ — стоимость одного такого экземпляра в настоящее время составляет от 200-220 долларов США.

Источник фото: Apprehensive-Dig2898/Reddit

Один из участников платформы Reddit резонно заметил, что в целом ряде случаев в возвратных поддонах Amazon можно получить всякий «мусор», на что сам покупатель ответил, что его приобретение действительно является большой удачей.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#ddr5
Источник: reddit.com
