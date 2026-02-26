Мегаполис давно нуждается в активном развитии данного вида транспорта.

Метрополитены в крупных городах России/СССР строились не потому, что это было на тот момент модно и престижно (хоть и не без этого), а преимущественно из-за того, что данный вид транспорта в условиях мегаполиса наиболее эффективен и при этом одновременно чист и безопасен.

Впрочем, не везде развитие метро поспевает за развитием того, что расположено на поверхности. В Новосибирске, например, «подземка» отчаянно нуждается в расширении, и глава городской администрации Максим Кудрявцев сообщил, что сейчас в столице Сибири разрабатывается новая генеральная схема развития метро.

Источник изображения: ChatGPT.

Прежняя документация, отметил Кудрявцев, уже не отвечает реалиям времени, поскольку городские районы стремительно развиваются, и сейчас необходим уже новый план развития подземного транспорта.

На текущем этапе, отмечает мэр Новосибирска, на развитие городского метрополитена необходимо свыше 10 миллиардов рублей. За эти средства можно построить две новые станции и новое электродепо. В городском и региональном бюджете таких средств нет, поэтому в Новосибирске рассчитывают на финансирование уже из федерального бюджета.