Теперь в линейке GeForce RTX 50 можно встретить всех трех производителей VRAM

В сеть утекли изображения графического ускорителя GeForce RTX 50, на котором распаяны микросхемы памяти стандарта GDDR7 от Micron Technology. Фотографии GALAX GeForce RTX 5060, опубликованные на ресурсе Quasar Zone, стали прямым доказательством того, что последняя линейка видеокарт от NVIDIA теперь довольствуется VRAM от всех трех производителей.

Может быть интересно

На самих чипах эксперты разглядели маркировку, которая состоит в семействе MT68A512M32DF и относится к GDDR7 от Micron. В каталоге вендора наименование MT68A512M32DF-28:A указывает на 16-гигабитные микросхемы GDDR7 (2 ГБ) с пропускной способностью 28 ГТ/с.

В настоящий момент всевозможные модели GeForce RTX 50 несут на борту память либо от Samsung, либо от SK Hynix. Расширение списка поставщиков VRAM с добавлением в него Micron Technology позволит партнерам NVIDIA оптимизировать производственные процессы.

Ранее в июле прошлого года ресурс Videocardz.com уже сообщал о готовящемся появлении на рынке GeForce RTX 50 с чипами памяти от Micron, работающими на скорости 28 и 32 Гбит/с. Теперь в 2026 году данный план начинает реализовываться с началом поставок первых таких видеокарт.

Конечно, выпуск одной модели не говорит о том, насколько широко VRAM от Micron будет распространена в последней линейке GeForce. Но уже как минимум при покупке GeForce RTX 5060 можно сыграть в лотерею с вероятностью 33%, а не 50%, как ранее.