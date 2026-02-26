Сайт Конференция
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году

Обзор первого поколения видеокарт с поддержкой 3D от фирмы ATi, а также байки и воспоминания о давно ушедших днях
Недавно я уже писал о самом продаваемом 3D ускорителе 1996 года S3 Virge, теперь пришло время поведать о его прямом конкуренте в лице видеокарты ATi 3D Rage.

Собственно, как-то так выглядел тот самый ATi 3D Rage весной 1996 года, и нёс на борту скромные 2Mb памяти. И этих 2Mb памяти на 1996 году уже явно было маловато для карты ценой в 219$, да и конкуренты если и выпускали карты с таким объёмом видеопамяти, то предусматривали возможность её расширения, которая у ATi Rage как вы понимаете отсутствовала. Да и цены на память в течении 1996 года начали радикально снижаться.

Так что уже к осени была представлена слегка доработанная ATi 3D Rage II в вариантах на 2-4Mb с возможностью расширения до 6-8Mb.

Ну а чуть позже в том же 1996 году появилась ATi 3D Rage II+DVD, у которой, как вы уже поняли из названия, были доработки по части возможностей программного MPEG2 декодинга для просмотра DVD на ПК.

И собственно именно такая карта у меня есть в наличии, подарил мне её недавно один хороший товарищ.

На плате есть типичный для тех лет разъём для подключения дискретного TV-тюнера, либо аппаратного видео-декодера. Видеокарта оснащена 2Mb SGRAM памяти, с возможностью её расширения на 2-4Mb посредством вот такой платки, приобретаемой отдельно.

Нынче такие платки ещё более редкие чем сами эти видеокарты, да и если честно - толку от дополнительной памяти не много, разве что она позволяет использовать более высокие разрешения и цветность в 2D.

Обратная сторона платы ничем не примечательна.

А вот на заднюю панель выведены TV-out и S-VID, которые как вы понимаете позволяли вывести изображение на обычный телевизор, за что в те времена некоторые бы не побрезговали "продать родину", благо такой вид спорта в те годы у нас был возведён в ранг национального. Были конечно и более навороченные варианты плат на данном чипе, но все эти навороты нам малоинтересны. Ибо нас интересуют игры, а конкретно 3D игры, на поддержку которых как бы намекает само название данной видеокарты.

И увы, тут мне вас порадовать нечем, ибо, как и у прошлого нашего пациента S3 Virge, у данной карты в наличии лишь поддержка своего проприетарного API именуемого ATi CIF (ATi C Interface), ибо нормальных Direct3D и OpenGL на момент выхода данной видеокарты не существовало в природе.

Таким образом для видеокарт ATi 3D Rage есть всего 14 игр в которых от неё есть толк.

  1. Actua Soccer - поставлялась в комплекте с видеокартами ATI 3D XPRESSION в Европе
  2. Actua Soccer: Semifinals 3D - поставлялась с компьютерами IBM в Европе
  3. Assault Rigs - поставлялась в комплекте с видеокартами ATI 3D XPRESSION
  4. Croc - только в версии 1.0
  5. Deathtrap Dungeon
  6. Formula 1 - поставлялась с видеокартами ATI Rage 3D PRO
  7. Mechwarrior 2: ATI 3D Rage Edition - поставлялась со всеми видеокартами семейства ATi Rage, доступен неофициальный патч для оригинальной версии игры
  8. POD - поддержка есть в версии 1.0 поставлявшейся по OEM каналам, для релизной версии 2.0 есть патч, в расширенной версии POD Gold поддержка доступна по умолчанию
  9. Time Warriors 
  10. Tomb Raider - доступен официальный патч для оригинальной игры
  11. Tomb Raider: Unfinished Business
  12. Turok: Dinosaur Hunter
  13. VR Soccer: Semifinals 3D - поставлялась с компьютерами IBM
  14. Wipeout - поставлялась с видеокартами ATi 3D XPRESSION, ATi 3D XPRESSION+ PC2TV

Что, как вы уже знаете из предыдущей статьи, на 4 штуки меньше чем есть у видеокарт S3 Virge.

И как вы уже догадались все эти игры под DOS, а, следовательно, в виду отсутствия у них встроенных механизмов измерения производительности - оценить оную можно только путём захвата сигнала с VGA выхода, для чего у меня увы нет необходимого оборудования.

Но драйверы с поддержкой Direct3D у данной карты всё же были выпущены и можно запустить 3DMark 99.

И честно говоря я немного офигел увидев по итогу прохождения тестов данные картинки, ибо во время самого тестирования были видны лишь куски полигонов и текстур и большую часть происходящего на экране было не разобрать. Вот что оптимизация драйверов под синтетические тесты делает-то...

Ну а численные результаты тестов таковы.

Как видите карта уступает S3 Trio3D/2X, но учитывая её родословную, можно с уверенностью констатировать, что ATi 3D Rage во всех своих итерациях выступала на уровне поделий S3 Virge во всех её итерациях. Ну и для понимания как выглядела типичная попытка запустить Direct3D игру на ATi 3D Rage.

ATi 3D Rage II vs SiS 6326

ATi 3D Rage II vs SiS 300

И это не битый чип и не битая память, оно просто вот так работает - и если в MotoRacer ещё можно было увидеть кадров 20 в 640x480, то про кадровую частоту в Unreal я думаю даже и говорить смысла не имеет, это просто слайд-шоу. Естественно данные скриншоты сняты не с моей ATi 3D Rage II+DVD оснащённой 2Mb видеопамяти, а с экземпляра, оснащённого полным набором в 8Mb. Как вы понимаете, играть на данных картах в 3D игры с аппаратным ускорением, помимо вышеперечисленных с поддержкой ATi CIF - было невозможно, однако по части 2D карта довольно неплохая, и на мой взгляд вполне может встать в один ряд с изделиями Matrox.

По слухам, только за 1996 год было продано более одного миллиона видеокарт на чипах ATi 3D Rage.

Ну и по заветам S3, компания ATi не выбросила этот срам на помойку, а даже выпустила в 1997 году версию данного чипа с поддержкой шины AGP под именем ATi 3D Rage IIc.

Толку там от наличия AGP не было никакого, но зато было чем торговать... не отдавать же рынок конкурентам в самом-то деле... 

Но в отличии от S3 которая смогла выпустить свою полноценную 3D видеокарту Savage3D лишь осенью 1998 года, ATi напряглась и анонсировала весной 1997 года видеокарту 3D Rage Pro под шины PCI и AGP. Которая пусть и не сразу, и не очень качественно, но могла полноценно работать с Direct3D и OpenGL. Зачем правда было при этом сохранять бренд Rage - я лично не понимаю.

Впрочем, это совсем другая история...

А на этом у меня на сегодня всё - всем пока.

видеокарта ati s3 virge 3d ускоритель 3d rage 3d rage ii 3d rage iic 3d rage ii+dvd ati 3d rage ii+dvd s3 trio3d/2x
