Платформа LGA 1700 получает обновление спустя более чем 4 года после релиза

Хотя процессоры семейства Bartlett Lake-S ориентированы на промышленный сектор, они также подходят и для обычных потребительских материнских плат. Это открывает огромный простор для апгрейда существующих систем на базе платформы LGA 1700.

Как пишет WCCFtech, ранее они уже публиковали утечку с характеристиками всех 12 моделей Bartlett Lake-S, оснащенных исключительно P-ядрами. Из нее следовало, что флагманский Intel Core 9 273PQE — это единственный чип с 12-ю производительными ядрами.

Для сравнения, в линейке Raptor Lake-S нет ни одного CPU с таким большим количеством P-ядер. Даже наиболее топовый Core i9-14900K/KS ограничен 8-ю P-ядрами. Вместе с тем, в отличие от Raptor Lake-S, в Bartlett Lake-S отсутствуют энергоэффективные ядра. И теперь те, кто ранее сомневался, могут убедиться в реальном существовании новой линейки, взглянув на фотографию ниже.

На изображении, которое опубликовал пользователь wxnod в X, совершенно четко виден процессор Intel Core 9 273PQE, установленный в материнскую плату с сокетом LGA 1700. На теплораспределительной крышке раннего образца размещен серийный номер "X544L164" и код S-Spec "SA4Q9".

Core 9 273PQE способен развивать тактовую частоту в 5,9 ГГц и имеет 36 МБ L3-кэша. Характерный белый цвет материнской платы и наличие стилизованных радиаторов на цепях питания CPU говорят о том, что процессор установлен в обычную потребительскую, а не промышленную плату.

Следовательно, Bartlett Lake-S определенно может получить распространение в домашних ПК. Многие фанаты Intel сомневаются в необходимости наличия E-ядер в высокопроизводительных системах, и для них новая серия будет как нельзя кстати.

Эксперты предполагают, что Bartlett Lake-S не поступят в розницу и будут доступны разве что в составе DIY-сборок. В нашей системе координат это вряд ли станет проблемой, так как продавцы из Поднебесной, наверняка, сделают всё возможное, чтобы максимизировать доступность новинок от Intel.