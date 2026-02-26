Это кроссоверы двух разных классов.

«Москвич» активно готовится к скорому началу продаж новых кроссоверов моделей M70 и M90. Автомобили приняли участие в мероприятии ForAuto-2026, и соответствующим фото поделился руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Источник изображения: Telegram-канал «Сергей Целиков - Автостат».

Согласно сведениям Целикова, обе модели автомобилей уже потихоньку развозят по дилерским центрам, дабы к моменту официального старта продаж уже быть во всеоружии.

Напомним, что первые машины возрождённого бренда «Москвич» создавались на основе автомобилей китайского бренда JAC. Общественность их, мягко говоря, не приняла и не поняла. В качестве образцов для новых моделей же выбраны автомобили некогда британской, а ныне принадлежащей китайской автомобилестроительной корпорации SAIC Motor марки MG.

По сути, компактный кроссовер M70 является клоном автомобиля MG HS, а полноразмерный кроссовер M90 — клоном MG RX9. Младшая модель агрегатируется 1,5- или 2-литровым турбодвигателем, а старшая — только 2-литровым. Данный мотор «в оригинале» раздут до 204 л. с., но какую мощность из него будут выжимать на «Москвичах», дабы они проходили под льготный утильсбор и низкий транспортный налог, пока неясно.

Ждёт ли «Москвич» успех в этот раз, покажет первая же информация о ценах.