В свежем видеоролике, опубликованном на YouTube-канале RandomGaminginHD, продолжается изучение возможностей GeForce RTX 3070, но если в прошлом материале видеокарта тестировалась индивидуально, то сейчас энтузиаст решил сравнить её с GeForce RTX 5060.
Источник фото: Amazon
Оба видеоадаптера имеют видеобуфер объёмом 8 ГБ, но более новая RTX 5060 обладает памятью GDDR7, тогда как RTX 3070 оснащается GDDR6. Видеокарты, тестируемые в паре с процессором AMD Ryzen 5 7500F и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6400 в разрешении 1440p, обеспечили следующие показатели средней частоты кадров/1% low:
- Cyberpunk 2077 (высокие настройки графики): RTX 3070 – 77 fps/60 fps, RTX 5060 – 82 fps/63 fps
- Grand Theft Auto V Enhanced (высокие настройки RT и RTGI, TAA): RTX 3070 – 117 fps/95 fps, RTX 5060 – 120 fps/95 fps
- Forza Horizon 5 (настройки Extreme, TAA): RTX 3070 – 88 fps/73 fps, RTX 5060 – 93 fps/75 fps
- Marvel Rivals (средние настройки, SSR, SSGI): RTX 3070 – 74 fps/54 fps, RTX 5060 – 74 fps/56 fps
- Kingdom Come: Deliverance II (высокие настройки, SMAA 2TX): RTX 3070 – 78 fps/68 fps, RTX 5060 – 78 fps/69 fps
- Baldur's Gate 3 (настройки Ultra, TAA): RTX 3070 – 99 fps/70 fps, RTX 5060 – 99 fps/67 fps
- Red Dead Redemption 2 (высокие настройки, качество текстур Ultra): RTX 3070 – 75 fps/63 fps, RTX 5060 – 80 fps/68 fps
- ARC Raiders (высокие настройки, TSR): RTX 3070 – 82 fps/69 fps, RTX 5060 – 80 fps/64 fps
По результатам тестов GeForce RTX 5060 оказывается наравне или чуть быстрее GeForce RTX 3070 в целом ряде игр, при этом потребляя почти в два раза меньше энергии, хотя модель прошлого поколения может предлагаться по более заманчивой цене, что, судя по всему, склонит чашу весов в её пользу.
