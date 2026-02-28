Сайт Конференция
goldas
Процессор Core 9 273PQE Bartlett Lake-S появился на плате ASUS ROG Maximus Z790 Apex
Работоспособность данной сборки пока остается под вопросом

В сети уже довольно давно ходят слухи о серии Bartlett Lake-S, и они интересны по двум причинам. Во-первых, Bartlett является новой архитектурой Intel, использующей только P-ядра в количестве до 12 единиц. Это будет изменением по сравнению с Alder Lake и Raptor Lake, которые ограничивались только восемью P-ядрами. Во-вторых, это потенциальное продление срока жизни платформы LGA-1700.

На фотографии, опубликованной пользователем @wnod, предположительно изображен процессор Intel Core 9 273PQE на плате ASUS ROG Maximus Z790 Apex. Как известно, Apex — это плата для энтузиастов, разработанная для высокопроизводительной настройки памяти и разгона.

Стоит отметить, что наличие названия процессора на скриншоте не гарантирует его стабильную работу или полную поддержку. Механическая совместимость с сокетом LGA-1700 является лишь частью истории. Реальная поддержка по-прежнему зависит от обновлений BIOS, микрокода и тестов производителя.

Недавно инсайдер Jaykihn опубликовал спецификации Bartlett Lake-S, в которых эти процессоры с P-ядрами позиционировались как чипы серии Intel Core 200E для периферийных и встраиваемых систем, а не как обновление для пользовательских настольных компьютеров. Core 9 273PQE входит в эту линейку и является 12-ядерным 24-поточным процессором с 36 МБ кэша L3 и максимальной частотой Turbo Boost до 5,9 ГГц, с базовой мощностью 125 Вт.

Источник: Videocardz

Если информация о работе Core 9 273PQE на плате Apex достоверна, то, вероятным объяснением является специальная сборка BIOS, предназначенная для внутреннего тестирования. Процессор LGA-1700 только с P-ядрами и высокими турбочастотами, естественно, привлечет внимание сообщества оверклокеров.

Пока не стоит слишком надеяться, но кто-то, вероятно сможет запустить эти процессоры на потребительских платах. Непонятно почему Intel решилась создать новые чипы, а затем ограничила их использование периферийными системами. Это, скорее всего, чисто коммерческое решение, а не техническое ограничение.

#intel #процессоры #asus #процессоры intel #процессоры нового поколения #lga-1700 #bartlett lake-s #bartlett lake #core 9 273pqe
Источник: videocardz.com
