goldas
Nvidia экстренно отозвала графический драйвер GeForce Game Ready Driver 595.59
Данный драйвер был только сегодня представлен с поддержкой Resident Evil Requiem и Marathon

Сегодня впервые за долгое время все три основных производителя видеокарт выпустили драйверы для одних и тех же игр. Но, к сожалению, NVIDIA только что отозвала свой драйвер.

Пользователи, сообщающие о драйвере GeForce 595.59 WHQL Game Ready, по большей части касаются системы управления и мониторинга работы вентиляторов на графических ускорителях линейки GeForce RTX 50. Они утверждают, что некоторые вентиляторы работаю некорректно и не реагируют на пользовательские кривые скорости вращения, либо в таких инструментах мониторинга, как HWINFO, GPU-Z и собственных утилитах производителей, отображаются параметры только одного датчика вентилятора. Некоторые пользователи связывают такое поведение с профилями MSI Afterburner, в то время как другие говорят, что эта некорректная работа наблюдается даже без использования программного обеспечения для управления вентиляторами.

Источник: Videocardz

Другая группа жалоб указывает на снижение производительности в режиме ускорения после обновления. Пользователи жалуются на падение максимальных тактовых частот и предполагают, что драйвер ограничивает напряжение на графическом процессоре до величины 0,95 В, что приводит к снижению частоты на таких видеокартах, как GeForce RTX 5080 и RTX 5090. 

Кроме указанных проблем, также появились сообщения о нестабильной работе видеокарт и систем в целом. Речь идет о черных экранах, VIDEO_TDR_FAILURE, сбоях nvlddmkm с идентификатором события 153, зависаниях и жестких перезагрузках. В одном из отчетов описываются перезагрузки рабочего стола в режиме ожидания с событием Kernel-Power с идентификатором 41 и кодом ошибки 270.

Некоторые пользователи сообщают о потере сигнала HDR на телевизорах Samsung и проблеме с возобновлением сна на Samsung ViewFinity S9 5K, которая принудительно переводит систему в безопасный режим 640x480 до перезагрузки. Несколько пользователей заявляют о падении производительности в играх на движке Unreal Engine 5 и других играх, а один пользователь отмечает проблемы в Starfield, которые исчезают после отката к более старой версии драйвера.

#nvidia #geforce #обновление #драйверы #resident evil #dlss 4 #resident evil requiem #драйверы geforce #marathon #обновление драйверов
Источник: videocardz.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter