Nvidia спешно отозвала свежую версию графических драйверов из-за массовых жалоб пользователей

Несколько часов назад Nvidia выпустила свежую версию своих графических драйверов GeForce Game Ready 595.59 WHQL, основной упор в которой был сделан на добавление поддержки для Resident Evil Requiem, но спустя непродолжительное время компании пришлось в спешном порядке отзывать апдейт в связи с массовыми жалобами пользователей, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Nvidia

На форумах и в социальных сетях обладатели видеокарт Nvidia сообщают о проблемах с производительностью, некорректной работе систем управления вентиляторами, что в ряде случаев приводит к их полной остановке, появлении чёрных экранов, сбоях в играх и ряде другие неполадок посте установки обновления графических драйверов.

Nvidia своевременно отреагировала на критику со стороны клиентов, уведомив об отзыве драйверов 595.59 WHQL до окончания расследования в отношении возникших проблем. Пользователям, которые уже установили апдейт и испытывают проблемы, рекомендуется откатиться до версии 591.86 WHQL.